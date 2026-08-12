Nếu có 3 kiểu nói chuyện này bạn là người EQ cao

*Dưới đây là lời chia sẻ từ Tiến sĩ Jenny Woo - một nhà giáo dục được đào tạo tại Harvard, nhà nghiên cứu về trí tuệ cảm xúc (EQ) và là người sáng lập/CEO của Mind Brain Emotion.

Làm thế nào để bạn có thể ngay lập tức chiếm được lòng tin của người khác? Cho dù đó là một người bạn mới, một đồng nghiệp hay một người mà bạn đang có ý định hẹn hò, việc kết nối chân thành và xây dựng những mối quan hệ bền chặt có vẻ khó khăn, nhưng trí tuệ cảm xúc (EQ) hoàn toàn là một kỹ năng mà bạn có thể học được.

Tôi đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để nghiên cứu cách thức những người giao tiếp thành công và hiệu quả nhất xây dựng các mối quan hệ. Dưới đây là ba điều mà những người có trí tuệ cảm xúc cao luôn làm khi nói chuyện với người khác:

1. Họ đặt những câu hỏi khơi gợi những cảm xúc sâu sắc.

Những người có trí tuệ cảm xúc cao nhất sở hữu khả năng đặc biệt trong việc khéo léo lồng ghép các câu hỏi vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào để khơi gợi và duy trì sự hứng thú.

Thông thường, những câu hỏi ban đầu của họ tập trung vào việc tìm hiểu kinh nghiệm, suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Họ đặt những câu hỏi mở, có chủ đích như:

“Làm sao mà bạn lại tham gia vào…?”

“Bạn nghĩ sao về…?”

“Bạn cảm thấy thế nào về…?”

Họ có cách sắp xếp nhịp nhàng để đặt thêm câu hỏi về bạn trong suốt cuộc trò chuyện. Khả năng thể hiện sự nhạy bén về xã hội và sự đồng cảm - những đặc điểm nổi bật của trí tuệ cảm xúc giúp họ trông chân thật, chứ không phải tò mò.

Họ kết nối với bạn cả về mặt trí tuệ và cảm xúc. Họ có thể hỏi về đam mê, những nơi bạn cảm thấy hạnh phúc và những khó khăn bạn gặp phải. Sự quan tâm chân thành này thúc đẩy mong muốn giúp đỡ của họ và khiến người khác cũng muốn đáp lại

Kết quả là, sau mỗi cuộc tương tác, mọi người đều cảm thấy được quan tâm, lắng nghe và trân trọng.

2. Chúng phản ánh giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể của bạn.

Khi bạn cảm thấy một người lạ vừa quen thuộc vừa dễ gần gũi ngay lập tức, có thể là vì họ đang bắt chước bạn. Đó là việc bắt chước một cách tinh tế các hành vi, cách nói chuyện và ngôn ngữ cơ thể của người khác.

Những người có trí tuệ cảm xúc cao rất giỏi trong việc đọc hiểu các tín hiệu xã hội và bắt chước cách nói chuyện của người đối diện để tăng cường sự kết nối.

Họ rất chú ý đến giọng điệu, tốc độ nói và cách lựa chọn từ ngữ và phản ánh điều đó lại trong câu trả lời của mình. Nếu bạn nói chậm hoặc hào hứng, họ có thể điều chỉnh tốc độ nói cho phù hợp với cảm xúc của bạn. Tương tự, nếu bạn nghiêng người về phía trước hoặc làm một cử chỉ nào đó, họ cũng có thể làm tương tự.

Phản chiếu không phải là sao chép, nhân bản hay thao túng. Thay vào đó, đó là việc điều chỉnh phong cách giao tiếp của mình sao cho phù hợp với người khác để xây dựng lòng tin và thể hiện sự tôn trọng .

Hành vi này là biểu hiện bên ngoài của một mong muốn bên trong là thấu cảm và kết nối ở mức độ sâu sắc hơn.

3. Họ chia sẻ những sai lầm và thất bại cá nhân của mình.

Những người có trí tuệ cảm xúc cao thường cởi mở chia sẻ những thất bại của mình. Họ không ngại bộc lộ nỗi sợ hãi và những sai lầm. Họ xem sự dễ tổn thương là một thế mạnh và là phương tiện để xây dựng những mối quan hệ sâu sắc hơn.

Họ hiểu rằng những sai lầm không định nghĩa con người họ và nhiệm vụ của họ không phải là làm hài lòng tất cả mọi người. Những người có chỉ số EQ cao sở hữu sự tự tin về mặt cảm xúc và lòng can đảm để chấp nhận bị người khác không thích.

Họ cũng có khả năng phi thường trong việc biến những điều tiêu cực thành năng suất. Họ quan sát cách người khác phản ứng với những thất bại của mình và sử dụng thông tin này để phân biệt người ủng hộ và người phản đối.

Họ tập trung vào những bài học rút ra từ những thất bại. Đó là đặc điểm nổi bật của khả năng tự quản lý và sự kiên cường, hai phẩm chất quan trọng của trí tuệ cảm xúc.

Bằng cách chia sẻ cả những trải nghiệm tích cực và tiêu cực của mình, những người có trí tuệ cảm xúc cao khuyến khích những người xung quanh cùng chia sẻ, học hỏi và phát triển.

Theo CNBC