Phụ huynh xuýt xoa trước một trường mầm non công lập đẹp như mơ ở Hà Nội: Cơ sở vật chất xịn thế này, bảo sao ai cũng khen!

Mới đây, những hình ảnh về Ngày hội nước - Water Festival tại Trường Mầm non Trung Hòa, phường Yên Hòa, Hà Nội đã thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh. Trong khuôn viên trường, các bé được vui chơi với nhiều mô hình phao, cầu trượt, khu vận động và những hoạt động liên quan đến nước được bố trí phục vụ riêng cho ngày hội.

Những hình ảnh được chia sẻ khiến nhiều phụ huynh ấn tượng bởi khuôn viên trường rộng rãi, sạch sẽ và cách tổ chức hoạt động trải nghiệm khá sinh động.

Theo thông tin được nhà trường công bố, Trường Mầm non Trung Hòa được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Trường Mầm non Hoa Sen và Trường Mầm non Trung Hòa theo Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 5/8/2026 của UBND phường Yên Hòa, trên cơ sở Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 30/7/2026.

Nhà trường có quy mô 33 lớp với 928 học sinh. Trụ sở chính đặt tại số 3 phố Nguyễn Xuân Linh, phường Yên Hòa; phân hiệu tại số 5 ngõ 37 phố Nguyễn Thị Định, phường Yên Hòa.

Riêng trụ sở chính có diện tích khu đất khoảng 5.089m², trong đó diện tích xây dựng khoảng 2.036m². Đây là cơ sở được đầu tư tương đối đồng bộ với 18 phòng học cùng nhiều phòng chức năng như phòng thể chất, phòng âm nhạc, phòng phát triển trí tuệ, phòng tiếng Anh và phòng học Montessori.

Các phòng học của trường được thiết kế theo hướng mở, sáng và gần gũi với trẻ nhỏ. Không gian không quá nặng tính “lớp học truyền thống” mà được bố trí nhiều khu vực để trẻ có thể học tập, vui chơi và khám phá theo từng hoạt động.

Điểm dễ nhận thấy là các phòng đều có diện tích khá rộng, sàn phẳng, sạch sẽ và được phủ vật liệu phù hợp với hoạt động của trẻ. Hệ thống đèn trần được bố trí dày, kết hợp với cửa sổ lớn giúp phòng luôn có độ sáng tốt. Quạt trần và điều hòa cũng được trang bị đầy đủ.

Bên trong lớp, đồ dùng và học liệu được sắp xếp ở tầm thấp, vừa với chiều cao của trẻ. Các kệ gỗ được chia thành nhiều ngăn để lưu trữ sách, đồ chơi, học cụ và vật liệu phục vụ các hoạt động trải nghiệm. Cách bố trí này không chỉ giúp không gian gọn gàng mà còn tạo điều kiện để trẻ chủ động lấy, sử dụng và cất đồ dùng sau khi hoàn thành hoạt động.

Không gian dành cho trẻ cũng là điểm khiến nhiều phụ huynh ấn tượng. Trường có sân chơi rộng, thoáng, nhiều đồ chơi ngoài trời, khu chơi cát, nước và bể vầy. Đặc biệt, trường còn có vườn rau sạch trên tầng 5, vừa tạo không gian trải nghiệm cho trẻ, vừa cung cấp rau cho bữa ăn hằng ngày.

Về tuyển sinh, Trường Mầm non Trung Hòa tiếp nhận trẻ từ 24 tháng đến 5 tuổi, với chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027 gồm 105 trẻ nhà trẻ sinh năm 2024, 50 trẻ mẫu giáo bé sinh năm 2023, 30 trẻ mẫu giáo nhỡ sinh năm 2022 và 20 trẻ mẫu giáo lớn sinh năm 2021. Nhà trường ưu tiên tuyển 100% trẻ trong độ tuổi thuộc địa bàn tuyển sinh.

Theo thông tin tuyển sinh, địa bàn được xác định bằng bản đồ số GIS do UBND phường Yên Hòa cung cấp. Ưu tiên 1 là những trẻ cư trú trên địa bàn có khoảng cách đến trường gần nhất; Ưu tiên 2 là trẻ thuộc các khu vực giáp ranh nhưng có khoảng cách đến trường gần hơn so với trường mầm non gần nhất trên địa bàn cư trú.

Với nhiều gia đình, chọn trường mầm non không đơn thuần là tìm một nơi để con học tập và sinh hoạt mỗi ngày, mà còn là tìm kiếm một môi trường đủ an toàn, thân thiện để trẻ được vui chơi, vận động, khám phá và phát triển theo cách tự nhiên nhất.

Qua những hoạt động được tổ chức trong năm học, có thể thấy Trường Mầm non Trung Hòa chú trọng tạo thêm nhiều trải nghiệm cho trẻ, để hành trình đến trường không chỉ xoay quanh những giờ học mà còn có những giờ chơi, những hoạt động tập thể và những kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ.