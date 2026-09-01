Một năm giảm 22kg, cô gái Nhật thay đổi ngoạn mục: “Tôi không muốn cả đời chỉ xinh đẹp nhờ chỉnh ảnh”

Từ 82,4kg xuống khoảng 60kg sau một năm, vòng eo giảm gần 19cm. Nhưng điều cô gái 25 tuổi nhận được sau hành trình này không chỉ là vóc dáng thon gọn hơn, mà còn là sự tự tin khi nhìn vào chính mình.

“Tôi không muốn cả đời chỉ sống trong những bức ảnh đã qua chỉnh sửa”.

Đó là suy nghĩ khiến Ayaya, một cô gái Nhật Bản 25 tuổi, quyết định thực sự thay đổi bản thân. Cao 1,56m, từng nặng 82,4kg, cô đã nhiều lần giảm cân nhưng rồi lại tăng cân trở lại. Công việc bận rộn, giờ giấc ăn uống thất thường và việc thiếu vận động khiến cân nặng của cô dần vượt mốc 80kg.

Một câu nói của bạn trai cũ cũng trở thành cú hích khiến cô nhìn nhận nghiêm túc hơn về ngoại hình và sự tự tin của mình. Anh từng nói rằng anh thích cô trong những bức ảnh đã chỉnh sửa hơn. Câu nói ấy khiến cô tổn thương, nhưng đồng thời cũng khiến cô nhận ra điều mình thực sự muốn thay đổi không phải là một phiên bản trên màn hình điện thoại, mà là chính mình ngoài đời.

1,56m, nặng 82,4kg: vòng luẩn quẩn giảm rồi lại tăng cân

Ayaya làm nghề nail nên thường xuyên có lịch làm việc kéo dài. Trước đây, cô đã nhiều lần cố gắng giảm cân nhưng thường rơi vào vòng lặp quen thuộc: giảm được một thời gian rồi tăng trở lại, thậm chí tăng nhiều hơn trước.

Công việc bận rộn khiến cô thường xuyên bỏ bữa sáng. Bữa trưa cũng chỉ có thể tranh thủ ăn nhanh trong những khoảng thời gian ngắn. Đến 22-23h, khi trở về nhà, cô mới ăn tối cùng bạn trai.

Giờ giấc ăn uống thất thường kéo dài, cộng thêm việc gần như không tập luyện khiến cân nặng ngày càng tăng.

Ở lần đo đầu tiên, cô nặng 82,4kg, tỷ lệ mỡ cơ thể 46,6% và vòng eo 94cm. Những con số này trở thành cột mốc để cô quyết định lần này phải thay đổi một cách nghiêm túc.

Không nhịn ăn cực đoan, cô bắt đầu từ những thay đổi nhỏ

Điểm đáng chú ý trong hành trình giảm hơn 22kg của Ayaya là cô không lựa chọn cách nhịn đói hay ép cân trong thời gian ngắn.

Thay vào đó, cô bắt đầu điều chỉnh lại toàn bộ lối sống dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Các bài tập sức mạnh kết hợp chạy bộ được đưa vào lịch sinh hoạt. Bên cạnh những buổi tập chính, cô cũng cố gắng tăng vận động trong cuộc sống hằng ngày như đi bộ nhiều hơn, đi lên xuống dốc và hạn chế ngồi một chỗ quá lâu.

Chế độ ăn cũng được xem xét lại từ thời điểm ăn đến lượng thực phẩm và thành phần dinh dưỡng trong mỗi bữa.

Điều khiến cô bất ngờ là giảm cân không đồng nghĩa với việc phải “cấm cửa” mọi món ăn yêu thích.

Thay vì ăn tùy tiện vì quá bận hoặc nhịn đói để giảm cân nhanh, cô học cách quan tâm hơn đến khẩu phần và cân đối dinh dưỡng. Sau một thời gian, cô nhận ra thực tế có nhiều món vẫn có thể ăn trong quá trình giảm cân, miễn là biết kiểm soát lượng ăn và tổng thể chế độ ăn uống.

Sau một năm, cân nặng giảm hơn 22kg, vòng eo nhỏ đi gần 19cm

Những thay đổi dần trở nên rõ rệt sau một năm.

Từ 82,4kg, Ayaya giảm xuống khoảng 60kg, tức giảm hơn 22kg. Vòng eo từ 94cm xuống còn 75,5cm, giảm 18,5cm.

Sự thay đổi không chỉ thể hiện trên chiếc cân.

Trước đây, cô thường phải chọn quần áo size rất lớn, thậm chí có thời điểm cần đến size 5XL. Sau khi giảm cân, cô có thể mặc quần áo size L.

Với Ayaya, khoảnh khắc mặc vừa những bộ quần áo mà trước đây cô không thể mua được mang lại cảm giác đặc biệt hơn cả việc nhìn thấy con số trên cân giảm xuống.

Bạn bè và những người xung quanh cũng nhận ra sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình của cô.

Thay đổi cả mái tóc, cách trang điểm để tìm lại sự tự tin

Hành trình “lột xác” của Ayaya không dừng ở việc giảm cân.

Cô bắt đầu chăm chút hơn cho mái tóc, thay đổi màu tóc, tạo kiểu mái và học cách trang điểm phù hợp với gương mặt. Những hình ảnh trước và sau quá trình thay đổi cũng được cô ghi lại để nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân qua từng giai đoạn.

Nhưng có lẽ thay đổi lớn nhất lại nằm ở cách cô nhìn nhận chính mình.

Trước đây, Ayaya từng cảm thấy tự ti vì nhận thấy mình có thể trông khá xinh trong ảnh sau chỉnh sửa nhưng lại không hài lòng với ngoại hình ngoài đời. Câu nói của bạn trai cũ càng khiến cảm giác ấy trở nên nặng nề hơn.

Sau một năm, cô không còn muốn chạy theo hình ảnh “dễ thương” hay “xinh đẹp” theo tiêu chuẩn của người khác.

Điều cô muốn tìm lại là một phiên bản khiến chính mình cảm thấy hài lòng.

Từ 82,4kg xuống khoảng 60kg, cô đã giảm hơn 22kg và gần 19cm vòng eo. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những con số ấy, có lẽ chưa thể nói hết về hành trình một năm của cô.

Bởi thứ Ayaya thực sự thay đổi không chỉ là vóc dáng, mà còn là suy nghĩ: cô không còn cần một ứng dụng chỉnh ảnh để cảm thấy mình đẹp.