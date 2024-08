Ngày 27/8, tờ Sports Today đưa tin nam diễn viên Lee Kyu Han (Tên Tôi Là Kim Sam Soon ) và nữ idol nóng bỏng Yujeong (Brave Girls) đã đường ai nấy đi sau 1 năm hẹn hò. Không rõ nguyên nhân chia tay của cặp đôi, nhưng nguồn tin trong giới khẳng định họ đã quay lại làm bạn bè vài tháng qua. Dù vậy, truyền thông Hàn Quốc lại phát hiện ra hành động phũ phàng của Lee Kyu Han và Yujeong.

Cả hai đã hủy theo dõi nhau trên Instagram. Đây được cho động thái ngầm thông báo với công chúng cuộc tình đã kết thúc. Dù khẳng định là bạn bè, nhưng hai ngôi sao lại chọn cách phủi sạch mối quan hệ trên MXH, điều này không khỏi khiến công chúng bán tín bán nghi. Hiện, công ty quản lý chưa phản hồi về thông tin Lee Kyu Han và Yujeong chia tay.

Yujeong và Lee Kyu Han đã chia tay sau 1 năm hẹn hò

Lee Kyu Han và Yujeong lần đầu gặp qua show truyền hình MBTI Trip in Ulsan (KBS2), nhanh chóng thể hiện sự quan tâm dành cho đối phương. Họ dành vài tháng tìm hiểu nhau trước khi chính thức hẹn hò nghiêm túc. Bất chấp khoảng cách lên tới con số 11, 2 nghệ sĩ vẫn thấu hiểu nhau và thường xuyên động viên đối phương trong công việc. Đến tháng 9/2023, cặp đôi chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm với công chúng. Không lâu sau đó, Lee Kyu Han và Yujeong đã có chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở Hội An.

Chuyện tình của cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng dù cách nhau tới tận 11 tuổi

Lee Kyu Han - Yujeong tận hưởng buổi hẹn hò đầu tiên sau khi công khai mối quan hệ ở Hội An

Lee Kyu Han sinh năm 1980, chính thức ra mắt giới giải trí vào năm 1996 qua bộ phim Start . Tài tử bắt đầu được chú ý khi đảm nhận vai nam phụ đáng ghét trong tác phẩm huyền thoại Tên Tôi Là Kim Sam Soon . Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn ở Smile, You (2009), Can You Hear My Heart (2011)…

Lee Kyu Han được nhiều khán giả biết tới qua vai diễn ấn tượng trong phim "Tên Tôi Là Kim Sam Soon"

Còn Yujeong là thành viên của nhóm nhạc BB GIRLS (tiền thân là Brave Girls). Brave Girls là nhóm nhạc hiện tượng, bất ngờ gây sốt vào 2 năm trước với ca khúc Rollin' được phát hành hồi năm 2017. Trong nhóm, Yujeong gây chú ý nhờ nụ cười rạng rỡ và vóc dáng bốc lửa.

Yujeong là nữ idol có vóc dáng bốc lửa, nóng bỏng

Nguồn: Sports Today