Một món quà hai niềm vui: Hoạt động Giáng sinh ý nghĩa tại Sheraton Hà Nội

Mùa lễ hội năm nay, Sheraton Hanoi Hotel - "Nơi Thế Giới Hội Tụ" tiếp tục lan tỏa giá trị sẻ chia và kết nối cộng đồng thông qua hoạt động ý nghĩa "Season of Spark Giving Box". Được triển khai ngay tại khu vực sảnh chính, chương trình mời gọi tất cả du khách và khách lưu trú cùng chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Quyên góp vì cộng đồng - Nhận quà Giáng sinh miễn phí

Tại quầy Lễ tân, Sheraton Hanoi Hotel đặt Hộp Quyên Góp Từ Thiện, sẵn sàng đón nhận những đóng góp từ tối thiểu 200.000 VNĐ. Toàn bộ số tiền thu được sau mùa lễ hội sẽ được gửi tới các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, như một lời chúc bình an từ cộng đồng Sheraton Hanoi.

Để tri ân tấm lòng của người tham gia, mỗi lượt đóng góp sẽ nhận cơ hội chọn một món quà Giáng sinh được gói thủ công bởi đội ngũ khách sạn. Tất cả quà tặng đều đến từ các thương hiệu quốc tế, mang phong cách hiện đại, vui tươi và đậm dấu ấn mùa lễ hội. Đặc biệt, mỗi món quà đều được sắp xếp hoàn toàn ngẫu nhiên, tạo nên sự hồi hộp và bất ngờ đầy thú vị.

Mỗi món quà - Một trải nghiệm mùa lễ hội đầy cảm hứng

Không chỉ là những hộp quà đẹp mắt, mỗi món quà còn đi kèm một trải nghiệm tương tác độc đáo, lấy cảm hứng từ tinh thần sẻ chia, niềm vui khám phá và kết nối cộng đồng. Một số hoạt động tiêu biểu gồm:

• Bốc trúng một cây bút chủ đề Giáng sinh

Bạn sẽ được mời viết thư gửi Ông Già Noel tại Santa Mail Station ngay khu vực sảnh chính. Biết đâu Santa sẽ "hoàn thành điều ước" của bạn trong mùa Giáng sinh này?

• Nhận một chiếc ly dễ thương

Bạn sẽ được phục vụ một phần sô-cô-la nóng miễn phí tại Lobby Lounge, được rót trực tiếp vào chiếc ly vừa nhận - một trải nghiệm ngọt ngào, ấm áp đúng chất mùa đông.

• Nếu chọn được bộ kit tự làm bánh quy

Bạn có thể lựa chọn giữa việc nhận công thức bánh quy đặc trưng của Sheraton Hanoi Hotel, một hũ bánh quy Giáng sinh, hoặc sô-cô-la trong bộ sưu tập đồ ngọt mùa lễ hội 2025 của khách sạn.

• Nếu nhận được hộp đựng bánh

Bạn sẽ được mời đựng đầy chiếc hộp bằng bánh quy Giáng sinh đang bày tại Lobby Lounge và mang về như một lời chúc ngọt ngào dành cho chính bạn.

• Nhận thú bông mềm hoặc bộ kit tự làm cây thông Noel

Bạn không chỉ nhận quà cho riêng mình mà còn lan tỏa yêu thương: Sheraton Hanoi Hotel sẽ thay mặt bạn tặng một món quà tương tự cho một em nhỏ tại mái ấm - nhân đôi niềm vui mùa lễ hội.

Không gian lễ hội rực rỡ, nơi món quà mang theo lời chúc Giáng sinh

Tất cả những món quà rực rỡ này được trưng bày trên xe đẩy hành lý trang trí đặc biệt tại khu vực Lễ tân, biến không gian chung của Sheraton Hanoi Hotel thành "góc Giáng sinh nhiệm màu". Người tham gia chỉ cần ghé khách sạn, lựa chọn món quà mình yêu thích, đóng góp cho cộng đồng và mang về một món quà thật ý nghĩa.

Hoạt động Season of Spark Giving Box diễn ra đến cuối tháng 12, chào đón tất cả những ai mong muốn sẻ chia yêu thương và cảm nhận trọn vẹn tinh thần của mùa lễ hội.

