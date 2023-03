Một luật sư bào chữa vụ Tịnh thất Bồng Lai phát tán video có dấu hiệu tội phạm

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An thông tin đã tiếp nhận tin báo tội phạm từ Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao-Bộ Công an liên quan đến luật sư Đào Kim Lân (Đoàn luật sư TPHCM), 1 trong 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai.

Theo đó, Luật sư Đào Kim Lân đã có hành vi phát tán lên không gian mạng các video, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm về "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo điều 331 Bộ luật Hình sự.

Nội dung tin báo tội phạm đã được cơ quan tố tụng tỉnh Long An tiếp nhận và thụ lý, nếu đủ dấu hiệu tội phạm sẽ tiến hành khởi tố vụ án.

Ngày 7/3 Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có văn bản về việc xem xét đường lối xử lý liên quan đến hoạt động hành nghề và ứng xử cho một số luật sư trong vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Qua đó văn bản yêu cầu Luật sư Lân và một số luật sư liên quan đã nhận thức được vấn đề và nghiêm túc xin rút kinh nghiệm về những phát ngôn, video đã đăng tải".

Trước đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nhận được đơn kêu cứu của luật sư Đào Kim Lân ngày 28/2 thể hiện ông Lân và một số luật sư trong quá trình bào chữa cho các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai (địa chỉ 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã sử dụng kênh Youtube "Nhật ký luật sư" để ghi chép các hoạt động, hành trình liên quan vụ án.

Trong đơn kêu cứu gửi đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam, luật sư Lân cũng xác nhận đã nhận được thông báo số 53/TB- VPCQCSĐT ngày 3/2 của Công an tỉnh Long An với nội dung: "Ông Đào Kim Lân đã có hành vi phát tán lên không gian mạng các video, hình ảnh, lời nói bài viết có dấu hiệu tội phạm về "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo điều 331 BLHS.

Văn bản Đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng thông tin thêm, đơn vị sẵn sàng phối hợp và cử đại diện làm việc với các cơ quan tố tụng tỉnh Long An trong trường hợp cần thiết nhằm xác minh làm rõ vụ việc.

Trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai luật sư Đào Kim Lân là một trong có 5 luật sư bào chữa gồm có Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Ngô Thị Hoàng Anh (Đoàn luật sư TPHCM).

Ngày 2/11/2022, HĐXX TAND tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương bị phạt cùng mức án 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên nhận mức án 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Cao Thị Cúc bị phạt 3 năm tù về cùng tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân" theo Điều 331BLHS.