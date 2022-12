Vụ "Tịnh Thất Bồng Lai": Tổ chức thi hành án với ông Lê Tùng Vân

Bà Trần Thị Kim Khánh, Chánh án TAND huyện Đức Hoà (Long An) vừa ký ban hành quyết định về việc thi hành án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân (SN 1932) hiện đang tạm trú tại hộ bà Cao Thị Cúc (còn gọi là Thiền Am bên bờ Vũ trụ hay Tịnh Thất Bồng Lai) ở số 191A ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An)

Theo quyết định trên, cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đức Hoà (Long An) sẽ tổ chức thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 191/2022/HSPT ngày 3/11/2002 của TAND tỉnh Long An đối với bị cáo Lê Tùng Vân . Bị cáo Lê Tùng Vân bị kết án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân” với mức án đã tuyên là 5 năm tù giam.

Đầu năm 2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cuối tháng 6/2022, TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã mở phiên toà sơ thẩm , xét xử 6 bị cáo trong vụ án trên, bao gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi).

Bản án hình sự sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo từ 3 năm tới 5 năm tù giam. Tuy nhiên sau đó các bị cáo đều kháng cáo kêu oan.

Đầu tháng 11/2022, TAND tỉnh Long An đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm. HĐXX đã bác toàn bộ các kháng cáo và khẳng định, bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm kêu oan nhưng không có tình tiết nào mới để tòa xem xét.

Trên cơ sở đó, HĐXX phiên toà phúc thẩm đã tuyên giữ nguyên nội dung bản án sơ thẩm.

Theo nội dung bản án, bị cáo Lê Tùng Vân đã phát triển điểm tu tại gia tại hộ gia đình bị cáo Cao Thị Cúc thành ‘Tịnh thất Bồng Lai’, sau đó đổi tên thành ‘Thiền am bên bờ vũ trụ’. Bị cáo Lê Tùng Vân có vai trò tổ chức, chỉ đạo các bị cáo còn lại lập, quản lý, sử dụng, đăng tải trên các kênh Youtube, chỉ đạo quay clip, dựng rồi duyệt để đăng lên các trang mạng xã hội, trong đó đăng 5 clip trên Youtube có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín, danh dự của Công an huyện Đức Hoà, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và cá nhân ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ).