Bạn có biết loại gia vị màu vàng thường có trong bếp nhà mình lại là một "thần dược" tự nhiên với nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc, đặc biệt là với những người mắc bệnh tiểu đường?

Nghệ từ lâu đã được biết đến với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Hoạt chất chính trong nghệ là curcumin, một hợp chất đã được nghiên cứu rộng rãi và cho thấy nhiều tác động tích cực đến cơ thể.

Theo một bài viết đăng trên trang Gbnews, có một tin vui cho người tiểu đường loại 2! Đó là, theo một phân tích tổng hợp hệ thống gần đây đã đánh giá tác động của việc bổ sung nghệ đối với trọng lượng cơ thể ở bệnh nhân tiểu đường loại 2. Nghiên cứu bao gồm 14 thử nghiệm lâm sàng, với liều lượng nghệ dao động từ 80 mg đến 2.100mg hàng ngày trong suốt 8 đến 36 tuần.

Kết quả cho thấy những người tham gia bổ sung nghệ đã giảm cân trung bình 1,9kg so với nhóm giả dược. Kết quả này càng rõ rệt hơn ở những người có BMI dưới 30, với mức giảm trung bình là 2,2kg. Đáng chú ý, những người tiền tiểu đường ghi nhận mức giảm cân ấn tượng 2,5kg, kèm theo giảm chu vi vòng eo gần 3cm.

Phân tích cũng chỉ ra rằng liều lượng trên 1.500 mg/ngày và thời gian sử dụng trên 22 tuần có liên quan đến hiệu quả giảm cân đáng kể hơn.

Mặc dù có những kết quả tích cực, các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận một số hạn chế của nghiên cứu, bao gồm chất lượng bằng chứng thấp ở một số thử nghiệm và sự thay đổi về phương pháp nghiên cứu. Hơn nữa, những tương tác tiềm ẩn giữa nghệ và các loại thuốc điều trị tiểu đường hiện hành đòi hỏi bệnh nhân phải thận trọng và tìm kiếm sự tư vấn y tế trước khi sử dụng.

Những lợi ích khác của nghệ đối với người bệnh tiểu đường

1. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một trong những thách thức lớn nhất của bệnh tiểu đường là kiểm soát lượng đường trong máu. Curcumin trong nghệ có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn để hấp thụ đường từ máu vào các tế bào.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng curcumin có thể bảo vệ các tế bào beta trong tuyến tụy, nơi sản xuất insulin, giúp chúng hoạt động tốt hơn.

2. Giảm nguy cơ biến chứng

Bệnh tiểu đường có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như bệnh tim mạch, tổn thương thận và thần kinh. Đặc tính chống viêm của nghệ có thể giúp giảm viêm mãn tính, một yếu tố chính gây ra các biến chứng này.

Curcumin giúp bảo vệ các mạch máu và hệ thần kinh, từ đó giảm nguy cơ tổn thương.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng nghệ

Mặc dù nghệ mang lại nhiều lợi ích, nhưng bạn cần lưu ý:

- Tham khảo ý kiến bác sĩ: Nếu bạn đang dùng thuốc điều trị tiểu đường, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung nghệ. Curcumin có thể tương tác với một số loại thuốc, gây ra tác dụng phụ không mong muốn.

- Chọn sản phẩm chất lượng: Hấp thụ curcumin từ nghệ tươi hoặc bột nghệ thông thường không cao. Vì vậy, các loại thực phẩm chức năng thường được sản xuất để tăng cường khả năng hấp thụ. Hãy chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng đảm bảo.

- Liều lượng và thời gian: Để đạt được hiệu quả tốt nhất, cần bổ sung nghệ với liều lượng và thời gian phù hợp, thường là trên 1.500mg mỗi ngày và sử dụng liên tục trong vài tuần.

Nghệ là một lựa chọn tự nhiên tuyệt vời để bổ sung cho chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, đừng bao giờ coi nó là phương pháp điều trị duy nhất. Hãy luôn kết hợp với một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ để kiểm soát tốt bệnh tiểu đường.