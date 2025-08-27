Ai cùng biết giấc ngủ rất quan trọng với sức khỏe nhưng nhiều người trên thế giới gặp phải tình trạng khó ngủ. Khó ngủ không chỉ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi mà còn gây ra nhiều rắc rối cho sức khỏe và cuộc sống. Làm thế nào để ngủ ngon? Đây là điều mà nhiều người quan tâm.

Trong một video gần đây, một TikToker có tên là Alia (@alia.abk) đã tiết lộ 6 mẹo đơn giản, giúp cô "ngủ như một đứa trẻ". Alia chia sẻ: "Đây là những mẹo tốt nhất giúp tôi ngủ ngon mỗi đêm. Hãy ưu tiên giấc ngủ của bạn vì đó là điều quan trọng nhất ".

Các mẹo để đi vào giấc ngủ một cách NHANH CHÓNG rất đa dạng, từ việc điều chỉnh chế độ ăn uống cho đến sắp xếp lại không gian ngủ của bạn. Tất cả đều hướng tới việc giúp bạn có được một giấc ngủ chất lượng.

1. Khi nào nên ngừng uống caffeine

Khuyến nghị đầu tiên của Alia liên quan đến các lựa chọn đồ uống buổi chiều, đặc biệt là tránh bất kỳ đồ uống có chứa caffein nào sau 2 giờ chiều.

"Thời gian bán hủy của caffeine (khoảng thời gian để nồng độ caffeine trong cơ thể (hay nồng độ trong huyết tương) giảm xuống một nửa) là khoảng 5 đến 6 giờ, vì vậy bạn chỉ có thể tưởng tượng caffeine tồn tại trong cơ thể bạn bao lâu. Nếu bạn uống cà phê lúc 4 giờ chiều, nó vẫn còn trong cơ thể bạn lúc 10 giờ tối" , cô nói với người xem.

2. Chú ý nhiệt độ phòng

Điều chỉnh nhiệt độ là đề xuất thứ hai của Alia, cụ thể là từ 18-20 độ C.

Nhiệt độ phòng như này tăng cường giấc ngủ bằng cách khuyến khích giải phóng melatonin tự nhiên của cơ thể, giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng và ngủ ngon hơn.

3. Tránh ánh sáng xanh

Khuyến nghị thứ ba của Alia là hạn chế tiếp xúc với màn hình, điều mà cô thừa nhận là đặc biệt khó khăn.

"Số ba là khó nhất. Tránh ánh sáng xanh là không xem bất cứ thứ gì với ánh sáng xanh một giờ trước khi đi ngủ. Ánh sáng xanh làm rối loạn đáng kể melatonin của bạn. Tôi đặt vị trí sạc điện thoại của mình rất xa nên thật khó để đi ra và lấy nó. Thay vào đó, tôi sẽ đọc sách hoặc nhâm nhi trà trên giường" , Alia nói.

4. Uống trà hoa cúc

Để có giấc ngủ nhanh và không bị gián đoạn, Alia gợi ý các biện pháp thảo dược có tác dụng an thần nhẹ đối với cơ thể.

"Tôi uống một tách trà hoa cúc lớn mỗi đêm trước khi đi ngủ. Một điều thú vị về hoa cúc là nó có apigenin, có tác dụng làm dịu, an thần, giảm lo lắng và thúc đẩy buồn ngủ" , cô nói.

5. Chọn âm thanh

Để giúp xoa dịu tâm trí, Alia chuyển sang các phần âm thanh cụ thể.

"Một mẹo khác nghe có vẻ khá kỳ lạ mà tôi thực sự bắt tất cả bạn bè của mình làm theo là nghe tiếng ồn trắng hoặc nâu trước khi đi ngủ" , cô cho biết. Theo Alia, những âm thanh này giúp ngăn ngừa suy nghĩ quá nhiều và giảm lo lắng nên dễ dàng đi vào giấc ngủ.

6. Dùng bịt mắt khi ngủ

Khuyến nghị cuối cùng và "yêu thích" nhất của Alia để có giấc ngủ tối ưu và liên quan đến việc loại bỏ ánh sáng là dùng bịt mắt khi ngủ.

"Mẹo cuối cùng là mẹo yêu thích của tôi và thứ mà tôi không đi đâu thiếu là bịt mắt khi ngủ của tôi. Điều quan trọng là phải đầu tư một chiếc bịt mắt tốt, cản được hoàn toàn ánh sáng" . Alia chia sẻ.

Cô lưu ý rằng, ngủ trong bóng tối hoàn toàn sẽ tăng cường tổng hợp melatonin và cải thiện chất lượng nghỉ ngơi.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người đeo bịt mắt khi ngủ sẽ đi sâu hơn vào giấc ngủ REM, đây là hình thức ngủ sâu nhất mà bạn có thể có được.