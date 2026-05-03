Một khi mỹ nam này đóng cổ trang thì chỉ có đẹp, đẹp nữa và đẹp mãi: Mắt sâu không thấy đáy, visual đỉnh của đỉnh

Trong dàn mỹ nam trên màn ảnh Trung Quốc thời điểm hiện tại, Trần Tinh Húc là một trong những gương mặt sở hữu visual ấn tượng nhất. Anh mang vẻ đẹp nam tính, mạnh mẽ và đậm chất quyền mưu. Điều này từng được Trần Tinh Húc thể hiện hoàn hảo với vai Lý Thừa Ngân ở siêu phẩm ngôn tình Đông Cung. Và giờ đây, anh lại khắc họa một nam chính "sâu không thấy đáy" nữa, đó là Lục Hành Chi của Kim Chi.

Kể từ khi bộ phim chính thức khai máy đến nay, đã có không ít những hình ảnh của Trần Tinh Húc được leak ra từ phim trường. Từ những tấm hình này, khán giả có thể thấy Trần Tinh Húc mà đóng cổ trang thì đúng là chỉ có đẹp và đẹp mà thôi. Anh đem tới Lục Hành Chi không chỉ sở hữu visual cực đỉnh, mà còn tỏa ra khí chất cao sang quyền quý, cũng như dáng vẻ thâm sâu khó lường toát ra từ đôi mắt cũng như biểu cảm gương mặt. Dĩ nhiên, điều này khiến khán giả càng thêm mong chờ vai diễn Lục Hành Chi của Trần Tinh Húc cũng như bộ phim Kim Chi, đặc biệt là khi sau 7 năm trời từ Đông Cung, mỹ nam 30 tuổi mới lại góp mặt ở một dự án cổ trang không phải tiên hiệp.

Bình luận của netizen về tạo hình của Trần Tinh Húc trong Kim Chi:

- Ta nói ổng đẹp điên luôn đó trời.

- Tui nhớ Lý Thừa Ngân rồi.

- Không nghĩ trên đời này lại có 1 người hoàn mỹ đến vậy, đẹp quá đẹp.

- Nam tính nhất Cbiz trong mắt tui, tạo hình nào cũng đẹp điên.

- Đây là Lý Thừa Ngân bản trưởng thành à.

- Bình thường tổng tài nhìn đã mê, bây giờ cổ trang nhìn muốn say.

Nói thêm về Kim Chi, đây là dự án phim cổ trang do Lý Nhất Đồng và Trần Tinh Húc đóng chính. Trong phim, Lý Nhất Đồng đảm nhận vai nữ chính Trần Tước Nhi. Dù có xuất thân thấp hèn, thế nhưng Trần Tước Nhi lại mang những khát vọng lớn lao. Vì một sự việc tình cờ, Trần Tước Nhi bị nhận nhầm thành quận chúa Trường Anh. Sự việc này trở thành cơ duyên đưa cô vào thế giới quyền quý, để rồi từng bước xây dựng thế lực cho riêng mình.

Trong khi đó, Trần Tinh Húc thể hiện vai nam chính Hiền Ninh vương Lục Hành Chi. Anh là người sẽ sát cánh cùng cô trong những cuộc minh tranh ám đấu chốn triều đình. Hiện tại, chưa có quá nhiều thông tin về nhân vật này. Dù vậy, với những hình ảnh leak ra từ phim trường, có thể đoán rằng Lục Hành Chi nhiều khả năng sẽ là một vị vương gia với tâm tư sâu không thấy đáy.

nguồn: Weibo