V (BTS) - Jang Won Young như muốn hét lên cho cả thế giới biết họ đang yêu nhau lắm rồi?

Sáng 3/5, tờ Koreaboo đưa tin, V (BTS) - Jang Won Young (IVE) vừa chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với nghi vấn hẹn hò. Tin đồn tình ái bùng lên dữ dội xuất phát từ 2 bài đăng đáng ngờ cách nhau có 10 tiếng đồng hồ của V và Jang Won Young.

Ban đầu, nam thần nhóm BTS đăng tải 1 bức ảnh cho thấy anh đang chuẩn bị thưởng thức món bánh waffle vào hôm 1/5. Sau đó khoảng 10 tiếng, Jang Won Young khiến công chúng náo loạn khi chia sẻ lên mạng loạt ảnh đang tận hưởng món bánh waffle socola 1 cách ngon lành kèm dòng chú thích: “Gợi ý cho bữa tối nay, bánh waffle socola và 1 ly cà phê thơm ngon”.

Từ đây, nhiều khán giả đồng loạt đặt ra nghi vấn V - Jang Won Young vừa có màn công khai khoe “lovestagram” trên trang cá nhân. Đáng nói, việc cặp đôi tin đồn đăng ảnh tương đồng chỉ cách nhau có 10 giờ đồng hồ còn khiến 1 số netizen cho rằng 2 ngôi sao đã gắn bó sâu đậm, nóng lòng muốn hét lên cho cả thế giới biết họ đang yêu nhau lắm rồi.

V và Jang Won Young làm dấy lên nhiều nghi ngờ khi đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh đang thưởng thức món bánh waffle chỉ cách nhau đúng 10 tiếng đồng hồ. Ảnh: IGNV

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng hiện chia phe tranh cãi trái chiều xung quanh nghi vấn tình ái có liên quan tới V - Jang Won Young. 1 số khán giả tin chắc chắn rằng 2 thần tượng hàng đầu Kpop bí mật yêu đương từ lâu, bởi lẽ tin đồn liên quan tới cặp đôi này đã liên tục rộ lên trong suốt 1 năm qua. Nhưng bên cạnh đó, nhiều fan lại khẳng định 2 hình ảnh nói trên chỉ mang tính trùng hợp, không thể được xem là bằng chứng cho thấy 2 thành viên BTS và IVE đang lén lút hẹn hò, qua lại với nhau.

Mối quan hệ thật sự giữa V - Jang Won Young đã khiến cả mạng xã hội tranh cãi nảy lửa. Ảnh: Naver

Trước đó, nghi vấn V - Jang Won Young hẹn hò đã nhiều lần xuất hiện trên các diễn đàn trong khoảng 1 năm trở lại đây. Tin đồn tình ái của 2 thần tượng đình đám lần đầu xuất hiện hồi năm ngoái. Đầu tiên, cặp sao được cho là đã liên tục check-in cùng 1 địa điểm. Vào ngày 4/8/2025, V đăng tải bức ảnh đi ăn ở nhà hàng SAN ở Seoul, Hàn Quốc. Ngày hôm sau, Jang Won Young cũng để lộ việc đi ăn ở nhà hàng giống hệt V.

Chưa hết, vào ngày 3/7/2025, Jang Won Young đăng tải bức ảnh khoe đồ ăn lên trang cá nhân. Trùng hợp là họa tiết đá cẩm thạch trên bàn ăn trong ảnh của nữ idol giống với họa tiết đá trên bàn ăn ở nhà V. Đáng chú ý, “thánh soi” còn phát hiện món mì mà Jang Wonyoung chụp chính là đồ ăn của 1 nhà hàng ở gần nhà V. Thành viên nhóm BTS từng chia sẻ rằng anh rất yêu thích món mì ở nhà hàng đó và thường xuyên mua về ăn.

Jang Won Young - V đăng ảnh cùng 1 địa điểm lên MXH cách nhau đúng 1 ngày. Ảnh: X

Hồi năm 2025, Jang Won Young cũng liên tục sử dụng các bài hát mà V từng đề xuất trong 1 buổi livestream của anh để chèn vào các bài đăng trên MXH của cô. Ngoài ra, cặp sao còn có hoạt động trùng lặp tại Los Angeles trong thời gian diễn ra KCON, bao gồm cả việc Jang Won Young từng đến dùng bữa tại nhà hàng MOTHER WOLF, giống hệt địa điểm RM - đồng đội của V check-in trên trang cá nhân.

Chưa kể, xuất hiện trên kênh YouTube của Kang Min Kyung (Davichi) vào ngày 2/9/2025, Jang Won Young khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng đã tiết lộ cô thích những người đàn ông có thân hình rắn chắc: “Nếu ai đó có vóc dáng cường tráng, điều đó chứng tỏ họ biết chăm sóc bản thân và có thói quen làm vậy. Vì em thích chăm sóc bản thân nên em nghĩ em cũng sẽ thích người có tính cách tương tự”.

Đáng chú ý là trong khoảng thời gian đó, V cũng đã lột xác hình ảnh 1 cách ngoạn mục. Sau gần 2 năm phục vụ trong quân ngũ, nam thần sinh năm 1995 không còn mang nét đẹp mỹ nam “mặt hoa da phấn” mà bỗng trở nên nam tính, rắn rỏi và “rất đàn ông” với body cường tráng, cơ bắp rất giống với hình mẫu bạn trai của Jang Won Young.

RM và Jang Won Young đi ăn ở cùng 1 địa điểm. Ảnh: X

Mỹ nhân IVE tiết lộ cô thích những người đàn ông có thân hình rắn chắc, cường tráng. Trùng hợp là hậu xuất ngũ, V bỗng thay đổi diện mạo, trở nên rắn rỏi, nam tính hơn. Ảnh: Nate

Tới tháng 4 năm nay, V lại tiếp tục dính nghi vấn hẹn hò Jang Won Young kém 9 tuổi, khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Tin đồn tình ái xuất hiện rầm rộ bắt nguồn từ màn xuất hiện đáng ngờ của nữ idol sinh năm 2004 trong concert BTS diễn ra vào ngày 9/4. Ký giả Koreaboo cho hay, Jang Won Young trước đây chưa từng đến xem concert của bất kỳ nhóm nhạc nào ở Kpop. Và mỹ nhân họ Jang được cho là tới concert BTS để ủng hộ tinh thần cho “bạn trai tin đồn” V.

Đến nay, cả V lẫn Jang Won Young đều chưa có động thái lên tiếng phản hồi về nghi vấn hẹn hò của 2 ngôi sao.