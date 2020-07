Một giáo viên mầm non tự ý mua vở chữ Trung Quốc cho học sinh tập viết, phụ huynh phản đối nhưng cô vẫn không chịu nhận sai

Sự việc bắt đầu từ cuối tháng 6 vừa qua. Phụ huynh có con em học tại trường Mầm non Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình phản đối về việc cô giáo Phan Thị H.T đã tự ý mua vở cho học sinh tập viết. Điều đáng nói là quyển vở này có bìa và nội dung tập viết hoàn toàn bằng chữ Trung Quốc.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, ngay khi phát hiện, nhiều phụ huynh không đồng ý đã phản đối với giáo viên nhưng giáo viên vẫn không nhận ra việc làm sai quy định. Sau đó nhà trường tổ chức gặp gỡ phụ huynh và đã có lời xin lỗi với phụ huynh.

Cô giáo mua vở tập viết Trung Quốc gây bức xúc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng GD-ĐT Minh Hóa đã vào cuộc kiểm tra, xử lý và có báo cáo vụ giáo viên tự ý mua vở chữ Trung Quốc cho học sinh mầm non tô chữ lên cấp trên.

Trường mầm non Xuân Hóa đã có quyết định tạm đình chỉ công việc đối với cô T. trong thời gian 1 tuần kể từ ngày 3/7. Lý do cô Thắm lựa chọn tài liệu cho trẻ sử dụng chưa thông qua nhà trường; không nắm kỹ danh mục tài liệu trong trường mầm non nên chọn mua tài liệu cho trẻ không đúng quy định, mua tài liệu từ nguồn không chính thống.