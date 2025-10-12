Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, gần đây, một gia đình 6 người ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã ăn trứng bắc thảo mua qua mạng, dẫn đến 4 người bị ngộ độc phải nhập viện. Trong đó, ông Cảnh và con trai rơi vào tình trạng nguy kịch, cần chạy thận nhân tạo. Bác sĩ tại bệnh viện chẩn đoán họ bị nhiễm khuẩn Salmonella, gây sốc nhiễm trùng và suy thận cấp.

Được biết, cả gia đình đã ăn 7 quả trứng bách thảo và đến giờ họ vẫn còn sợ hãi. Hiện tại, các bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục.

Bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo sau khi bị ngộ độc.

Theo các bác sĩ, những trường hợp ngộ độc do ăn trứng bắc thảo xảy ra hàng năm, đặc biệt khi thời tiết nóng lên. Các triệu chứng ngộ độc phổ biến bao gồm nôn mửa, chóng mặt, đau đầu, đau bụng, tiêu chảy và sốt kéo dài trong vài ngày, thường kèm theo tiêu chảy nặng.

Tháng 6/2023, anh Trương và vợ ở Thành Đô đã phải nhập viện khẩn cấp vì nôn mửa, tiêu chảy và sốt cao 40°C sau khi ăn trứng bắc thảo trộn gỏi. Nguyên nhân được xác định là do trứng bắc thảo nhiễm khuẩn Salmonella, gây tiêu chảy nhiễm trùng.

Trứng bắc thảo mà vợ chồng anh Trương đã ăn. Nguồn: Red Star News.

Ngày 11/7/2020, gia đình 4 người của bà Pu ở Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc), thấy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy, sốt sau bữa tối. Sau khi đến bệnh viện, họ được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm do ăn trứng bách thảo.

Bác sĩ cho biết, thủ phạm gây ngộ độc trứng bách thảo thường là khuẩn Salmonella. Để giảm nguy cơ ngộ độc, quan trọng nhất là phải đun nóng. Khuẩn Salmonella không chịu được nhiệt độ cao, nếu thực phẩm đạt nhiệt độ tâm 70°C và duy trì trong 5 phút thì vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt.Tuy nhiên, nhiều người dùng trứng bắc thảo để trộn gỏi nên thường không được đun nóng.

Việc phải đun nóng trứng bắc thảo khiến nhiều người bất ngờ. Một số bình luận trên mạng cho biết: "Trứng bách thảo mà không trộn gỏi thì còn gì là ngon", "Ngoài cháo trứng bách thảo, tôi chưa từng ăn trứng bách thảo nấu chín!"...

Qua trường hợp của gia đình anh Cảnh, các bác sĩ cũng nhắc nhở một số lưu ý mọi người cần nắm được khi ăn món trứng bắc thảo:

Trước khi làm món trứng bách thảo trộn gỏi, có thể đun sôi 5-10 phút, để nguội rồi mới dùng. Hãy chọn mua trứng bắc thảo từ các thương hiệu uy tín và rửa sạch kỹ lưỡng. Nếu cảm thấy cơ thể bất thường sau khi ăn, cần gây nôn ngay lập tức và đến bệnh viện kịp thời.

Ảnh minh họa

Rửa sạch kỹ lưỡng:

Rửa nguyên liệu dưới vòi nước 2-3 lần, ngâm trong nước sạch một lúc, sau đó rửa lại vài lần.

Sử dụng các dụng cụ nhà bếp riêng biệt: Thớt, dao, bát đĩa nên chia riêng cho thực phẩm sống, chín và trái cây để tránh lây nhiễm chéo. Nên thay thớt mới mỗi 3-6 tháng để đảm bảo vệ sinh.

Chế biến cẩn thận:

Nên chần nguyên liệu qua nước sôi để giảm nguy cơ nhiễm vi khuẩn và kích ứng đường ruột, giúp món ăn an toàn hơn.

Điều chỉnh gia vị:

Hạn chế dùng sốt mayonnaise hoặc sốt trứng vì dễ sinh vi khuẩn và chứa nhiều calo.

Nên dùng giấm và tỏi, vừa tạo hương vị, vừa có khả năng ức chế vi khuẩn, giữ thực phẩm tươi lâu hơn.

Ăn ngay sau khi chế biến:

Món gỏi nên được ăn trong vòng 2 giờ sau khi làm xong. Dù bảo quản trong tủ lạnh, cũng không nên để qua đêm.

Cảnh báo: Ăn trứng bắc thảo sống có nguy cơ ngộ độc, đặc biệt với người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mãn tính. Những nhóm người này nên tránh ăn trứng bách thảo sống.