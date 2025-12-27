Một cuộc chiến "đẫm tiền" đang xảy ra trước thềm concert Anh Trai Say Hi mùa 2

Chỉ còn vài giờ nữa, concert Anh Trai Say Hi 2025 sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 27/12. Tuy nhiên, sức nóng của sự kiện không chỉ đến từ những màn trình diễn trên sân khấu đang được chờ đợi, mà thực tế đã được “hâm nóng’’ trước bằng một cuộc chiến “đẫm tiền” ngay bên lề nơi diễn ra sự kiện. Cộng đồng người hâm mộ của 30 anh trai đang tạo nên một cuộc chiến “đẫm tiền” theo đúng nghĩa đen với quy mô đầu tư lên đến hàng trăm triệu đồng, biến khu vực tổ chức concert trở thành một sàn diễn phô trương thanh thế và sức mạnh tài chính.

Chỉ còn vài giờ nữa, concert Anh Trai Say Hi 2025 sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 27/1: (Ảnh: FB)

Điểm nóng nhất trong bảng chi tiêu của các FC đợt này chính là hạng mục Roadshow - diễu hành xe quảng bá. Theo thống kê sơ bộ, có tới 14 trên tổng số 30 nghệ sĩ được người hâm mộ đầu tư thực hiện dự án diễu hành này. Đây là hạng mục “ngốn” ngân sách khủng khiếp nhất nhưng lại được các FC ưu tiên hàng đầu. Không sử dụng các phương tiện phổ thông, cuộc chơi lần này là sàn diễn của những chiếc xe hơi hạng sang, xe mui trần thời thượng và dàn mô tô phân khối lớn đắt đỏ. Chi phí để thuê dàn xe này , kết hợp với tiền thiết kế, in ấn và dán warp phủ kín xe theo concept riêng biệt là một con số không hề nhỏ, ước tính mỗi dự án tiêu tốn hàng chục triệu đồng chỉ cho vài giờ diễu hành.

Điểm nóng nhất trong bảng chi tiêu của các FC đợt này chính là hạng mục Roadshow (Ảnh: FB)

Nổi bật nhất trong hạng mục Roadshow phải kể đến fandom của Negav (Ảnh: FB)

Những con số cụ thể được tung ra khiến nhiều người phải choáng ngợp trước độ giàu có và chịu chơi của các fan. Nổi bật nhất trong hạng mục Roadshow phải kể đến fandom của Negav. Để mừng thần tượng tham gia concert, FC này đã mạnh tay chi hơn 60 triệu đồng chỉ riêng cho việc huy động và trang trí đoàn xe gồm 6 chiếc siêu xe hạng sang. Hình ảnh đoàn xe nối đuôi nhau diễu hành với nhận diện thương hiệu đồng nhất không chỉ thu hút sự chú ý của người đi đường mà còn là lời khẳng định đanh thép về tiềm lực tài chính của cộng đồng fan này.

Không chịu thua kém, các fandom của Mason Nguyễn, CONGB, buitruonglinh, B Ray, Vương Bình cũng tung ra những dự án với mức đầu tư tương đương. Những chiếc xe hạng sang, mui trần được “thay áo” bằng hình ảnh của thần tượng, kèm theo cờ phướn tung bay khắp các tuyến phố quanh khu vực Vạn Phúc City.

Ngoài mặt trận Roadshow, cuộc chiến kim tiền còn diễn ra khốc liệt tại khu vực booth check-in: (Ảnh: FB)

Một loạt các booth check-in được dựng lên với thiết kế 3D cầu kỳ, backdrop khổ lớn được đầu tư thiết kế hoành tráng và bắt mắt. Bên cạnh đó, các hạng mục bổ trợ như Food Truck hay hệ thống màn hình LED quảng cáo ngoài trời cũng được các FC “rót tiền” không tiếc tay. Tổng chi phí cho các hạng mục booth, food truck, màn hình LED quảng cáo ước tính cũng tiêu tốn của mỗi FC hàng chục triệu đồng tiền quỹ.

Sự đầu tư mạnh tay này đã mang lại hiệu quả thực tế khi tạo ra một không khí lễ hội chưa từng có vào chiều ngày 26/12. Nhiều nghệ sĩ như B Ray, Negav, Mason Nguyễn, Karik đã trực tiếp xuất hiện để đáp lại tình cảm này. Hình ảnh các nghệ sĩ thích thú check-in tại các booth, hay trực tiếp ngồi trên những chiếc siêu xe mui trần do fan thuê để diễu hành đã tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Nhiều nghệ sĩ đã có mặt để check in tại fan project: (Ảnh: FB)

Sự hoành tráng của các dự án support lần này là minh chứng cho thấy người hâm mộ Việt đã sẵn sàng chi trả mạnh tay để xây dựng thương hiệu cho nghệ sĩ. Đây là tín hiệu khả quan cho nền công nghiệp giải trí trong nước khi sở hữu một lực lượng khán giả văn minh và có năng lực tài chính thực sự. Sự cạnh tranh về ngân sách giữa các FC có thể xem như là động lực thúc đẩy tính chuyên nghiệp và sức hút chung của Vpop hiện nay.