Buổi tổng duyệt "bất ổn" trước thềm concert Anh Trai Say Hi: Á quân thì "đội bàn", Avatar chạy nhông nhông trên sân khấu

Đếm ngược 2 ngày nữa, concert Anh Trai Say Hi mùa 2 sẽ chính thức sáng đèn ở TP.HCM. Hậu thành công từ mùa giải vừa qua, cũng như thương hiệu Vũ trụ Say Hi, đêm diễn sắp tới hứa hẹn sẽ đem đến cho hàng chục nghìn khán giả đại tiệc âm nhạc - giải trí với loạt tiết mục hoành tráng. Và để chuẩn bị cho một buổi concert trọn vẹn, các Anh Trai đã có mặt ở Khu đô thị Vạn Phúc City để chạy chương trình tổng duyệt.

Dù thời tiết đổ mưa và ẩm ướt, các nghệ sĩ vẫn có mặt đông đủ, năng nổ tập luyện ca hát, vũ đạo để khớp đội hình và sân khấu. Đúng thủ tục như các concert Say Hi trước đó, mỗi người sẽ đến tập dượt với một trang phục cosplay khác nhau. Bất kể là nhân vật hay tạo hình gì, đây là “sàn diễn thời trang” bất ổn của Vũ trụ Say Hi nhằm tìm ra gương mặt hóa trang ấn tượng nhất. Phần thưởng cho người thắng cuộc thường là quyền sở hữu fanpage trong 1 ngày.

Nổi bật nhất nhì ngày hội hóa trang là Hải Nam trong tạo hình Ma Mười. Anh mặc tà áo dài trắng tinh khôi, tóc giả thướt tha nhưng khuôn mặt thì tái nhợt đến đáng sợ. Đi cùng với anh chàng là xe đẩy cá viên chiên. Không phải là phụ kiện đính kèm, Hải Nam thật sự “nổi lửa” chiên các món ăn vặt để đãi ekip cho ấm bụng. JustaTee tá túc ở khu FOH cũng bị Ma Mười hù dọa, dí Giám đốc Âm nhạc bằng được món xiên chiên.

Hải Nam hoá Ma Mười, đẩy xe bán cá viên chiên khắp concert

Không thể bỏ qua bộ ba B Ray - Robber - Gill với nhân dạng mang cảm hứng từ nhóm nam HKT. Từ outfit đến kiểu tóc “chôm chôm” đình đám 1 thời, B Ray nhất quyết muốn cướp spotlight lần này. Có vẻ Top 4 Anh Trai Say Hi vẫn chưa đủ thỏa mãn nam HLV Rap Việt nên anh rủ rê 2 đàn em để chiến thắng cuộc chiến cosplay lần này.

Tạo hình HKT vừa hài hước, vừa bồi hồi của 3 Anh Trai

Bộ đôi Phúc Du - Rio hoá thành cặp anh em Phineas và Ferb trong series tuổi thơ cùng tên khiến fan cười mệt. CongB nhuộm xanh lè xanh lét màu da để trở thành Sad (Buồn Bã) - nhân vật trong bộ phim Inside Out.

Cặp anh em Phineas và Ferb

Vương Bình mang luôn đồ ngủ lên sân khấu nằm chợp mắt, trong khi buitruonglinh đóng giả làm chiếc bàn với hoạ tiết công phượng. Thêm một loạt thí sinh khác trong đại hội cosplay như KHOI VU trong vai cây thông Noel, Otis trong vai người Na’vi (Avatar), Dillian Hoàng Phan trong vai Naruto, Nhâm Phương Nam bán đồ makeup… Riêng nhân vật con rắn và Olaf quyết không lộ diện, song netizen đã đoán ra ngay đó là Bùi Duy Ngọc và JeyB.

Chiếc bàn khổ nhất thế giới

buitruonglinh sáng tạo khi cosplay thành chiếc bàn

Nhâm Phương Nam hoá thành "Năm Nền"

Otis cải trang thành người Na'vi trong Avatar

CongB nhuộm da xanh lè trong tạo hình Sad Dillian Hoàng Phan hoá thành Naruto

Vương Bình ngủ luôn trên sân khấu

Trên MXH, loạt hình ảnh và clip hậu trường từ buổi tổng duyệt nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Khán giả không chỉ thích thú trước độ lầy lội, chịu chơi của các Anh Trai mà còn đồng loạt để lại bình luận trêu đùa như “concert chưa diễn mà đã cười hết cả ngày”, “xem tổng duyệt còn vui hơn coi show chính”...