Vào tối ngày 13/12, đêm công bố kết quả và trao giải Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả lẫn cộng đồng mạng. Bên cạnh những giải thưởng chính, đêm công bố còn có nhiều khoảnh khắc hài hước viral đến từ dàn khách mời

Cụ thể khi lên trao giải The Best Performer, Lê Dương Bảo Lâm đã trổ tài "bắn" tiếng Anh khiến dân tình cười nghiêng ngả. Lê Dương Bảo Lâm vốn "có thù" với ngôn ngữ này, nên anh phát âm theo kiểu "chỉ mình mới hiểu". Tuy nhiên điều này lại tạo nên nét duyên dáng, hài hước đặc biệt cho anh. Mỗi lần Lê Dương Bảo Lâm nói tiếng Anh là mỗi lần anh "quăng miếng", khiến khán giả cười tẹt ga. Cùng với sự trợ giúp của MC bên cạnh, cuối cùng Lê Dương Bảo Lâm đã hoàn thành phần công bố giải thưởng The Best Performer cho CongB.

Lê Dương Bảo Lâm gây bão với màn nói tiếng Anh chỉ riêng mình hiểu

Giải The Best Performer thuộc về CongB

Từ danh sách Top 10, Ban Tổ Chức lần lượt gọi tên Best 5 chung cuộc, gồm: Vũ Cát Tường, buitruonglinh, B Ray, Sơn.K và Negav – những gương mặt nổi bật xuyên suốt hành trình chương trình. Ngay sau đó, Trấn Thành chính thức công bố hai giải thưởng quan trọng nhất của đêm chung kết là Quán quân và Á quân. Với số phiếu bình chọn cao vượt trội, Negav đã xuất sắc đăng quang Quán quân Anh Trai Say Hi mùa 2. Trong khi đó, buitruonglinh giành danh hiệu Á quân, khép lại một mùa giải đầy cảm xúc và nhiều dấu ấn đáng nhớ.

Theo kết quả chung cuộc, Negav được xướng tên ở vị trí Quán quân với hơn 6 triệu lượt bình chọn từ khán giả. Đây là kết quả được đánh giá là phù hợp với diễn biến trước đó của chương trình, khi Negav liên tục giữ vị trí dẫn đầu trong suốt thời gian mở cổng bình chọn.

Negav phát biểu trong giây phút nhận giải quán quân

Negav trở thành quán quân Anh Trai Say Hi mùa 2