Thực đơn bữa ăn "cứu nguy khẩn cấp" dành cho ngày ít thời gian và khi có khách đột xuất

Bạn đã bao giờ trải qua tình huống "nghẹt tim" này chưa? Một người bạn hoặc người thân đột nhiên nói rằng họ sẽ đến thăm và sẽ xuống nhà trong vòng 2 tiếng nữa! Và lúc này bạn thấy lúng túng vì không có nhiều thời gian để chuẩn bị một bữa cơm mang không khí ấm áp kiểu nhà làm, và thậm chí bạn có thể cảm thấy hơi xấu hổ vì khả năng nấu nướng của mình không được tốt.

Đừng hoảng sợ! Một bữa ăn tươm tất không nhất thiết phải cần nguyên liệu đắt tiền hay kỹ năng nấu nướng đỉnh cao. Hôm nay, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thực đơn là "cứu nguy khẩn cấp"! Thực đơn này là một kế hoạch bữa ăn hoàn chỉnh từ món chính, đến các món rau... được làm từ những nguyên liệu thông dụng, phương pháp chế biến nhanh chóng. Nó có sự kết hợp cân bằng giữa thịt và rau củ, đảm bảo dinh dưỡng tuyệt vời, và các công thức nấu ăn rất đơn giản đến nỗi ngay cả người mới bắt đầu học nấu ăn cũng khó có thể thất bại. Điều này cho phép bạn tự tin và thành công trong việc tiếp đãi khách tại nhà.

1. Thịt ba chỉ kho khoai tây

Thịt ba chỉ kho là một món ăn truyền thống, khi kết hợp với khoai tây sẽ làm tăng thêm hương vị của nó. Việc bạn cần làm là chọn một miếng thịt ba chỉ có tỷ lệ mỡ và nạc cân bằng, cắt thành những miếng vuông đều nhau, cho vào nồi nước thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn để khử mùi hôi, chần rồi vớt ra rửa lại. Làm nóng dầu trong nồi, cho đường phèn vào xào cho đến khi đường caramel hóa. Cho thịt ba chỉ đã chần vào và xào cho đến khi mỗi miếng được phủ một lớp caramel hấp dẫn. Tiếp theo, cho nước tương, nước tương đen, hoa hồi, quế vào, đảo đều, sau đó thêm nước ngập thịt. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ. Trong khi đó, gọt vỏ và cắt khoai tây thành miếng. Khi thịt ba chỉ kho gần chín, cho khoai tây vào nồi và ninh cùng nhau cho đến khi khoai tây mềm, nước sốt sánh lại và thịt ba chỉ kho khoai tây có màu đỏ bóng. Món ăn đã sẵn sàng! Cắn một miếng thịt, nó tan chảy trong miệng, đậm đà mà không ngấy; Sau đó, hãy ăn một miếng khoai lang mềm, ngọt, đã ngấm hương vị của thịt - thật khó cưỡng lại.

2. Trứng bác cà chua

Món trứng bác cà chua là một món ăn được nhiều người biết đến. Nó rất dễ làm nhưng cũng là món ăn được nhiều người ưa chuộng. Chuẩn bị cà chua và trứng gà. Rửa sạch cà chua, khía hình chữ thập, chần qua nước sôi để dễ bóc vỏ, sau đó thái nhỏ. Đập trứng vào bát, thêm một chút muối và rượu nấu ăn, rồi đánh đều. Cho dầu vào chảo, đun nóng, đổ hỗn hợp trứng vào, khi trứng đông lại thì dùng phới dẹt đảo nhanh cho đến khi chín. Lấy trứng ra khỏi chảo. Cho thêm một ít dầu ăn vào chảo, thêm cà chua đã thái nhỏ vào và đảo đều. Nêm nếm đường và muối cho vừa ăn. Khi cà chua tiết ra nước, cho trứng bác trở lại chảo và đảo đều với cà chua. Vị chua ngọt của cà chua bao phủ trứng mềm tạo nên hương vị tuyệt vời được cả người già và trẻ em yêu thích.

3. Cá hấp

Cá từ lâu đã được xem là món ăn may mắn trên bàn ăn, tượng trưng cho sự sung túc năm này qua năm khác. Hấp cá là cách tốt nhất để giữ được độ tươi ngon. Chọn cá tươi sống, làm sạch và khía vài đường trên thân cá. Ướp cá với muối, rượu nấu ăn và gừng thái lát khoảng 15 phút. Cho cá đã ướp vào nồi hấp và hấp ở lửa lớn trong 8-10 phút (điều chỉnh thời gian tùy theo kích thước cá). Sau khi hấp, đổ hết nước đọng dưới đáy đĩa, lấy gừng ra. Xếp hành lá thái nhỏ lên cá, rưới nước tương cá hấp, đun nóng một chút dầu ăn rồi đổ lên trên hành lá, để làm dậy mùi thơm. Cá hấp mềm, thanh và bổ dưỡng, là món ăn lành mạnh không thể thiếu trên bàn ăn.

4. Salad dưa chuột

Sau khi thưởng thức nhiều món thịt, không gì tuyệt vời hơn một món salad dưa chuột tươi mát và ngon miệng để làm sạch vị giác. Rửa sạch dưa chuột và đập dập bằng dao; điều này giúp dưa chuột dễ dàng hấp thụ hương vị hơn. Cắt dưa chuột đã đập dập thành những miếng nhỏ và cho vào bát. Thêm tỏi băm, nước tương, giấm, muối, đường, ớt và các gia vị khác, rồi trộn đều. Bạn cũng có thể thêm rau mùi, đậu phộng, v.v..., tùy theo sở thích cá nhân. Dưa chuột giòn và tươi mát, với vị hơi mát, chua nhẹ và cay nồng, sẽ ngay lập tức đánh thức vị giác của bạn.

5. Cánh gà sốt coca

Món cánh gà sốt cola này rất được trẻ em yêu thích và cực kỳ dễ làm. Đầu tiên, khía vài đường trên cả hai mặt cánh gà để giúp chúng thấm gia vị. Sau đó, chần cánh gà trong nước lạnh với vài lát gừng và rượu nấu ăn. Tiếp theo, đun nóng dầu trong chảo và chiên cánh gà cho đến khi vàng nâu cả hai mặt. Đổ đủ lượng coca vào để ngập cánh gà, sau đó thêm nước tương và nước tương đen. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và nấu cho đến khi nước sốt sánh lại. Vị ngọt của coca sẽ ngấm hoàn hảo vào cánh gà, tạo cho chúng màu đỏ bóng bẩy trông vô cùng hấp dẫn. Chỉ cần một miếng cắn, bạn sẽ cảm nhận được những miếng cánh gà mềm, mọng nước, ngập tràn vị ngọt của cola.

6. Cải thìa sốt nấm hương

Đây là một món ăn có hương vị đậm đà của nấm hương kết hợp hoàn hảo với vị tươi mát của cải thìa. Ngâm nấm hương cho đến khi mềm, sau đó cắt thành từng lát. Rửa sạch cải thìa và để riêng. Đun sôi nước trong nồi, thêm một chút muối và dầu, sau đó chần cải thìa. Vớt ra, xếp lên đĩa. Làm nóng dầu trong chảo, cho nấm hương vào xào thơm. Thêm nước tương, dầu hào và đường cho vừa ăn, sau đó thêm lượng nước vừa đủ và đun nhỏ lửa một lúc để nấm ngấm đều gia vị. Cuối cùng, làm đặc nước sốt bằng bột bắp pha loãng và rưới lên cải thìa đã bày trên đĩa. Món ăn nấm shiitake và cải thìa ngon miệng và đẹp mắt đã hoàn thành. Món ăn này có vị tươi mát, giúp giảm độ ngấy của thức ăn và rất bổ dưỡng, bổ sung thêm một chút tốt cho sức khỏe vào bữa ăn.

Với sự kết hợp của 6 món ăn đơn giản này, bạn sẽ không bao giờ phải nghĩ đến việc gọi đồ ăn mang về khi tiếp đãi khách nữa. Hãy dành thời gian chuẩn bị chu đáo bữa ăn ngon miệng này cho gia đình và bạn bè, để hơi ấm gia đình lan tỏa khắp bàn ăn và làm cho mỗi buổi tụ họp trở nên đẹp đẽ và đáng nhớ hơn.