"Vợ em bị rụng tóc vì dùng thuốc tránh thai, em thương vợ lắm nên quyết đi thắt ông dẫn tinh, cũng là món quà 8/3 luôn anh ạ", lời chia sẻ mộc mạc của một bệnh nhân lặn lội từ Hải Dương lên bệnh viện E làm thủ thuật đã đọng lại trong tâm trí của BS Mai Văn Lực trong suốt cả ngày hôm đó.

Theo chia sẻ của BS Mai Văn Lực, Khoa Ngoại tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E, thì vợ chồng anh này đã có đủ nếp đủ tẻ. Để kế hoạch hóa gia đình, ban đầu vợ anh uống thuốc tránh thai. Nhưng vì cơ địa không hợp nên chị bị rối loạn nội tiết, kinh nguyệt lung tung, tóc rụng lả tả, người lúc nào cũng bồn chồn mệt mỏi. Xót vợ, anh cấm không cho uống thuốc nữa. Đặt vòng thì chị lại sợ đau, sợ viêm nhiễm, thế là anh âm thầm lên mạng tự tìm hiểu, rồi quyết định liên hệ với bác sĩ.

Thương vợ uống thuốc tránh thai bị ụng tóc, rối loạn nội tiết, người đàn ông đã quyết định thắt ống dẫn tinh. Ảnh BSCC

"Bác sĩ xem lịch xử lý cho em. Em tìm hiểu kỹ rồi, đàn ông bọn em làm cái này vừa nhanh vừa nhàn, chứ để vợ em gánh mấy cái tác dụng phụ kia, em xót lắm!", anh nói.

Thực tế, không phải ai cũng có được suy nghĩ như anh. Không ít anh em cứ nghe đến "thắt ống dẫn tinh" là giật mình thon thót, sợ mất phong độ, sợ yếu sinh lý, sợ thành... "thái giám". "Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm", BS Lực cho biết.

BS Mai Văn Lực, Khoa Ngoại tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E

Thực tế, tinh hoàn làm 2 nhiệm vụ: Sản xuất tinh trùng và tiết ra Testosterone (hormone quyết định bản lĩnh đàn ông). Thắt ống dẫn tinh chỉ đơn giản là chặn đường đi của tinh trùng, không cho chúng "xuất kích". Còn hormone Testosterone vẫn ngấm thẳng vào máu bình thường. Nghĩa là, phong độ, ham muốn, hay khả năng "chinh chiến" của các anh không hề suy giảm dù chỉ 1%!

"Ca phẫu thuật sáng nay của anh khách Hải Dương diễn ra êm ru. Tôi chỉ rạch một đường siêu nhỏ khoảng 5mm, gây tê tại chỗ, không đau đớn. Xong việc, dán miếng băng urgo nhỏ xíu, anh đứng dậy cười tươi, bắt tay tôi rồi ra về luôn. Đường rạch siêu thẩm mỹ, vài bữa nữa lành lại có khi vợ tìm vết sẹo cũng chẳng thấy", BS Lực vui vẻ chia sẻ.

Đàn ông bản lĩnh là đàn ông biết chia sẻ

Kế hoạch hóa gia đình chưa bao giờ là trách nhiệm của riêng phụ nữ. Để vợ phải chịu đựng những tác dụng phụ, những đợt rối loạn nội tiết do thuốc hay cấy que... trong khi y học có một giải pháp quá nhẹ nhàng cho nam giới, thì quả là thiệt thòi cho các chị em.

Chỉ một vết rạch 5mm của chồng, đổi lấy sự an tâm và sức khỏe cả đời cho vợ - sự đánh đổi này, thực sự là quá "lãi" với các anh!

Không phải ngẫu nhiên mà trong y khoa, thắt ống dẫn tinh được xem là một trong những biện pháp kế hoạch hóa gia đình đơn giản và an toàn nhất dành cho nam giới. Thủ thuật chỉ diễn ra trong khoảng 10-15 phút, không cần gây mê, không ảnh hưởng đến nội tiết hay khả năng sinh lý. Sau khi thực hiện, người đàn ông vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ khác là tinh trùng không còn đường đi ra ngoài.

Theo các bác sĩ nam học, ở nhiều quốc gia phát triển, việc nam giới chủ động thắt ống dẫn tinh để chia sẻ trách nhiệm tránh thai với vợ là chuyện rất phổ biến. Tuy nhiên tại Việt Nam, không ít người vẫn còn e ngại vì những hiểu lầm kéo dài nhiều năm. Trong khi đó, thực tế cho thấy nếu đã đủ con và không có nhu cầu sinh thêm, đây là giải pháp giúp giảm gánh nặng tránh thai cho phụ nữ, tránh những tác dụng phụ từ thuốc nội tiết hoặc các biện pháp can thiệp vào cơ thể người vợ.

Quay lại câu chuyện của người đàn ông từ Hải Dương, điều khiến bác sĩ nhớ mãi không phải là ca thủ thuật diễn ra nhanh hay gọn gàng thế nào, mà là câu nói trước khi anh bước ra khỏi phòng khám: "Em làm cái này cho vợ em đỡ khổ thôi bác sĩ ạ". Một câu nói giản dị, nhưng đủ để thấy rằng đôi khi món quà ý nghĩa nhất dành cho người phụ nữ không phải là hoa hay quà đắt tiền, mà là sự thấu hiểu và sẻ chia.

Với BS Mai Văn Lực, đó có lẽ cũng là một trong những câu chuyện 8/3 đặc biệt nhất trong phòng khám nam khoa. Bởi cuối cùng, đàn ông bản lĩnh không chỉ thể hiện ở sức mạnh hay phong độ, mà còn ở cách họ bảo vệ và san sẻ gánh nặng với người phụ nữ của mình.