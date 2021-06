Noo Phước Thịnh, Đông Nhi không ngừng hú hét, nhún nhảy vì độ "điên" của Hậu Hoàng

Tối 12/6 tập đầu tiên của chương trình Sàn Đấu Vũ Đạo 2021 với chủ đề Freestyle đã chính thức lên sóng HTV7. Đêm thi đầu tiên này có thể được xem là đêm thi thoải mái, nhẹ nhàng, ít áp lực nhất vì sẽ không có thí sinh nào bị loại. 12 đội thi thỏa sức sáng tạo để mang đến 12 màn chào sân với màu sắc và cá tính riêng biệt của mình.

Như đã nhá hàng trước đó, vị giám khảo khách mời sẽ đồng hành cùng Noo Phước Thịnh và biên đạo John Huy Trần trong tập đầu tiên chính là nữ ca sĩ Đông Nhi.

Đã dành khoảng thời gian chăm lo cho gia đình, Đông Nhi cho biết cô nhận lời tham gia chương trình vì format mới mẻ, hy vọng có thể mang đến bữa ăn tinh thần hấp dẫn cho khán giả. Dàn giám khảo cực kỳ phấn khích, mong muốn được thưởng thức những tiết mục đặc sắc trong màn chào sân của 12 đội thí sinh.

Phần thi ấn tượng nhất trong đêm đầu tiên phải nhắc đến tiết mục của Thúy Hậu (Hậu Hoàng) và biên đạo Ngọc Tân. Cả hai bật tung năng lượng của BGK và khiến khán giả đứng ngồi không yên khi mang concept Sao Nhập Ngũ lên sân khấu. Khán giả lại lần nữa nhìn thấy hình ảnh của "đồng chí Thúy Hậu" trong trang phục chiến sĩ, khoe vũ đạo sôi động nhưng không kém phần đáng yêu trên nền nhạc được làm mới của Cô Gái Mở Đường.

Giải thích cho ý tưởng màn chào sân của mình, Hậu Hoàng chia sẻ: "Đợt rồi mọi người không gọi em là Hậu Hoàng nữa mà gọi là đồng chí Thuý Hậu nên hôm nay muốn mang hình ảnh cô bộ đội lên". Năng lượng trẻ trung, tươi mới từ tiết mục này đã nhận được cơn mưa lời khen từ các giám khảo. Kết thúc bài dự thi của Hậu Hoàng, Noo Phước Thịnh và Đông Nhi không ngừng hú hét vì bài nhảy quá xuất sắc.

Noo Phước Thịnh khẳng định: "Sự sáng tạo, sự vui nhộn mà Thúy Hậu - Ngọc Tân đem lại sẽ khiến các team khác cần dè chừng. 2 bạn gặp nhau rất đúng vì một chữ thôi là điên". Đông Nhi không ngừng nhúng nhẩy và cực kỳ phấn khích với tiết mục sôi động mà team Thúy Hậu mang đến. Giám khảo John Huy Trần cho rằng đây là sự kết hợp tuyệt vời từ thí sinh - biên đạo - nhóm nhảy: "Đây thật sự là bài anh muốn xem và anh muốn khán giả xem nhiều hơn nữa trong chương trình này".

Trước đó phần mở màn cho đêm thi đầu tiên của Sàn Đấu Vũ Đạo 2021 chính là team MLee - Phụng Gà. "Bông hồng lai" khoe vũ đạo sexy, thể hiện qua nền nhạc Baby One More Time - bản hit kinh điển của Britney Spears kết hợp cùng WAP - ca khúc của Cardi B. Team MLee - Phụng Gà hoá thân thành những cô học sinh lắm chiêu, nhảy múa cực quyến rũ giữa không gian của một lớp học vui nhộn.

Sự phá cách cũng như màn trình diễn nóng bỏng của bộ đôi đã khiến giám khảo John Huy Trần cực thích thú. Biên đạo nổi tiếng cho rằng team đã có những động tác sexy, gợi cảm, nữ tính nhưng mạnh mẽ, dứt khoát.

Đông Nhi khẳng định: "Qua phần trình diễn vừa rồi có thể thấy Phụng Gà đã giúp MLee tỏa sáng thật rực rỡ trên sân khấu với 1 bài biểu diễn không thể nào bốc lửa hơn". Sự cố gắng của MLee được Noo Phước Thịnh đánh giá cao: "2 bạn thay đổi không gian liên tục làm mọi người cảm thấy nguồn năng lượng đến cuối bài rất đầy".

Sau tiết mục mở màn, Huỳnh Hồng Phú - BaoBao chính là đội thi thứ hai khoe vũ đạo cùng khán giả qua nền nhạc của ca khúc Roll Thru. Dù Huỳnh Hồng Phú đã mắc lỗi nhỏ, lúng túng đeo mắt kính nhưng sau cùng anh chàng vẫn có cách xử lý vô cùng chuyên nghiệp khiến giám khảo John Huy Trần hài lòng. Tuy nhiên, vị giám khảo này cũng cho biết team của bộ đôi này cần thêm màu sắc riêng để tiến xa hơn nữa trong những vòng sau.

Cả Noo Phước Thịnh và Đông Nhi đều mong Huỳnh Hồng Phú và BaoBao có thể cân bằng cá tính, kết hợp hài hoà hơn để có một bài nhảy đột phá trong những vòng tiếp theo.

Ở phần chào sân tiếp theo, khán giả đã có những giây phút chìm đắm trong giai điệu ballad ngọt ngào với một sáng tác hoàn toàn mới của Phạm Đình Thái Ngân mang tên Em Nghĩ Sao Về?. Khán giả vô cùng bất ngờ khi giọng ca "Mắt Biếc" xuất hiện với diện mạo khác ngày thường: tóc uốn xù, đeo vòng vàng khiến dàn giám khảo lóa cả mắt, trình diễn vũ đạo sôi động với sự hỗ trợ của biên đạo STE Dante Thông.

Chính vì đây là lần đầu tiên Thái Ngân tham gia một cuộc thi vũ đạo, Noo Phước Thịnh vẫn cảm nhận được sự lúng túng, gượng gạo của đàn em trong phần thể hiện của mình. Đông Nhi nhắc nhở Thái Ngân: “Tóm lại, bước vào chương trình thì đều là chiến binh mà đã là chiến binh thì phải chiến đấu hết mình, không hết mình thì sẽ bị loại”.

Nối tiếp là tiết mục đầu tư dàn dựng kỳ công của team Liz Kim Cương - Lit Nguyễn. Sử dụng bài hit nổi tiếng của Ariana Grande là 7 Rings, team Double L đã dàn dựng bối cảnh vụ trộm kim cương quý báu trong viện bảo tàng. Liz Kim Cương hoá thân thành nữ tướng cướp, dùng mọi tuyệt chiêu trà trộn để qua mặt bảo vệ, trộm được kim cương. Bộ đôi đã khiến ai nấy đều phải trầm trồ với màn đầu tư hết sức công phu qua những điệu nhảy sexy, quyến rũ của Liz Kim Cương. Nữ ca sĩ cũng có màn nhào lộn trên không gây ấn tượng cho giám khảo và khán giả.

Dàn giám khảo dành nhiều sự yêu mến đối với tiết mục của team Double L. Giám khảo John Huy Trần cho biết anh rất mong chờ những màn trình diễn tiếp theo của đội này. Noo Phước Thịnh dành lời khen cho Lit Nguyễn vì biết cách để đồng đội của mình trở thành trung tâm vũ trụ.

Tương tự Phạm Đình Thái Ngân, "hit maker" LyLy cũng mang một sáng tác hoàn toàn mới của cô nàng trong màn chào sân tại Sàn Đấu Vũ Đạo 2021. LyLy cùng Lê Vinh khiến khán giả thích thú khi hoá thân thành cướp biển, thể hiện vũ đạo cực sung dưới nền nhạc của ca khúc Yêu Anh Nhất Đời. Bài hát nhanh chóng "đốn tim" khán giả với giai điệu dễ thương, trong sáng, ngọt ngào.

Đông Nhi nhận xét đây là màn chào sân dễ thương và dành nhiều lời khen cho LyLy: “Qua tiết mục mới thấy được thêm tài năng mới của LyLy, không những hát hay, sáng tác hay mà còn giỏi về khoản vũ đạo”. John Huy Trần cho biết bản thân cảm thấy tiết mục này vẫn chưa ra tinh thần chiến đấu mà mang hơi hướng nhẹ nhàng, xì tin. Trong khi đó, Noo Phước Thịnh cho rằng LyLy đã thực hiện đúng chủ đề là giới thiệu bản thân.

Sau tiết mục nhẹ nhàng, khán giả lại được diện kiến màn vũ đạo nóng bỏng đến từ team Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ. Với ca khúc Bad Guy cùng bối cảnh là một bệnh viện tâm thần, Thiều Bảo Trang hoá thân thành "bệnh nhân trốn trại" nhưng đội lốt của một nữ điều dưỡng. Các giám khảo trầm trồ thích thú khi Thiều Bảo Trang kết màn bằng cách cú vạch áo bùng nổ, để lộ chữ "Bad Guy" ở bụng.

Noo Phước Thịnh cực kỳ ấn tượng với màn lột xác của Thiều Bảo Trang: không còn là cô gái sexy, quyến rũ mà đã thể hiện được nét cá tính của bản thân qua từng cú hất tóc vô cùng thú vị. Đông Nhi cũng tiếp lời góp ý cho Thiều Bảo Trang: “Bệnh nhân tâm thần mà sao đẹp quá, cần điên hơn, xấu hơn, còn mặt này make up quá đẹp".

Là 2 cái tên khá mới tại Sàn Đấu Vũ Đạo 2021, JayL và B.O.P nỗ lực chuẩn bị cho màn chào sân của mình với mong muốn để lại ấn tượng với khán giả. Dưới nền nhạc của Se Te Nota - Mamacita cùng khung cảnh rừng núi hoang vu, JayL - B.O.P đã thể hiện màn vũ đạo hoang dã, uyển chuyển qua điệu nhảy Latin pha chút Jazz.

Với phần thể hiện này, giám khảo John Huy Trần và Đông Nhi đều chung ý kiến rằng cách biên đạo của team JayL - B.O.P khá ổn, đủ để làm tiết mục mở màn nhưng cần phải cháy hơn và điên hơn trong những vòng thi tiếp theo.

Tlinh - Shin Trúc Anh là một trong những đội được khán giả mong chờ nhất Sàn Đấu Vũ Đạo 2021. Vốn đã hút khá nhiều fan sau Rap Việt, Tlinh khiến fan cực trông ngóng ở màn chào sân của mình tại Sàn Đấu Vũ Đạo. Không để người hâm mộ thất vọng, Tlinh đã có màn trình diễn bùng nổ với những điệu nhảy sexy trong trang phục ôm sát vô cùng nổi bật, quyến rũ trên nền nhạc 7 Rings, khiến khán giả không thể rời mắt. Tiết mục được lấy bối cảnh ở một phòng tập nhảy rất đẹp và sang, những nàng dancer đều thể hiện được nét cá tính, quyến rũ của mình.

Giám khảo John Huy Trần cho biết anh cảm thấy cực kỳ ấn tượng về đội thi này, khiến anh đặt nhiều hy vọng ở những tập tiếp theo.

Xuất thân là "con nhà võ" nhưng Katleen Phan Võ vẫn khiến các giám khảo lẫn khán giả bất ngờ với màn chào sân của mình. Dưới nền nhạc Lady Marmalade, Katleen đã khoe được vũ đạo bốc lửa của mình. Dù không xuất hiện cùng Lâm Vỉnh Hải nhưng Katleen vẫn hết sức tỏa sáng trên sân khấu.

Đông Nhi nhận xét đây là màn trình diễn nóng bỏng nhưng thể hiện được sức mạnh tiềm ẩn của Katleen. Bà mẹ một con cũng thừa nhận vô cùng nể phục Katleen vì có thể mang giày cao gót và nhảy trên ghế, không mắc bất kỳ lỗi nào. Noo Phước Thịnh và giám khảo John Huy Trần đều mong muốn thấy được tinh thần “chiến đấu" nhiều hơn ở đội thi này.

Đánh dấu sự trở lại của mình trong một chương trình truyền hình, Mon Hoàng Anh - Á quân The Voice Kid 2014 đã chứng tỏ được sự trưởng thành, lột xác của mình. Với sự hỗ trợ của biên đạo Toàn Trung, Mon Hoàng Anh đã thể hiện vũ đạo đương đại buồn trên sân khấu có phần ma mị qua giai điệu của Ai Xăm Nỗi Sợ - Brutal Fervour.

Không còn là cậu bé “Doraemon tóc xù" năm nào, Mon Hoàng Anh muốn giới thiệu đến khán giả hình tượng mới, một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình. Đông Nhi cho biết cô đã phải nín thở suốt tiết mục vì màn trình diễn của đội thi này.

Khép lại tập 1 chính là tiết mục của bộ đôi Hành Or - Đào Phi Hải. Xuất thân từ một cuộc thi chuyên về rap nhưng Hành Or vẫn để lại nhiều ấn tượng với khán giả khi khoe vũ đạo cuốn hút của mình trong không khí của nhạc cổ điển của Beethoven. Trong phần khai màn của mình, Hành Or đóng vai nhạc trưởng biến buổi hòa nhạc tưởng chừng nhẹ nhàng, da diết lại trở thành màn trình diễn bùng nổ, sôi động. Đây cũng chính là ý tưởng tác phẩm mà Hành Or đã từng sử dụng để thi một gameshow trước đó.

Noo Phước Thịnh cho biết anh cực kỳ ấn tượng với phần trình diễn này. Hành Or - Đào Phi Hải đã đưa giám khảo lẫn khán giả đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đông Nhi cảm nhận được bài trình diễn mang đầy tính nghệ thuật và giải trí, tin chắc bộ đôi sẽ làm được kỳ tích trong chương trình.