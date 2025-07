Món hấp này chỉ dùng 2 nguyên liệu, thời gian nấu chỉ 10-15 phút mà ngon miệng lại tốt để giảm cân, giữ dáng

Cách nấu ăn mà gia đình tôi ưa thích nhất trong mùa hè đó chính là hấp. Nó vừa giúp tôi không phải đứng lâu trong gian bếp nóng bức đầy mùi khói dầu mà còn giữ được hương vị nguyên bản của thực phẩm. Hơn thế, món hấp cũng lành mạnh hơn cho sức khỏe khi ăn. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn 2 món hấp chỉ dùng 2 nguyên liệu chính và thời gian hấp chỉ từ 10 và 15 phút. Khi món ăn hoàn thành, bạn sẽ thấy hương vị thơm ngon từ các nguyên liệu quen thuộc đời thường như được nâng tầm.

1. Bí ngô hấp hạt quinoa

Rất nhiều người trong chúng ta thích ăn bí ngô. Bí ngô rất giàu carotenoid, khoáng chất và pectin. Bí ngô có chức năng giải độc, bảo vệ niêm mạc dạ dày và ngăn ngừa ung thư. Hàm lượng axit folic tự nhiên trong bí ngô cao hơn gấp 42 lần so với táo. Do đó bí ngô cũng có thể giúp giải độc, nuôi dưỡng làn da và duy trì dạ dày khỏe mạnh. Ngoài ra, bí ngô cũng giàu lutein, zeaxanthin, vitamin E và nhiều chất chống oxy hóa khác giúp tăng khả năng phòng vệ của da để chống lại tia UV. Mặt khác, hàm lượng vitamin C có trong bí ngô cũng được cho là rất cần thiết giúp làn da luôn khỏe mạnh. Bí ngô cũng có thể hỗ trợ giảm cân, tránh tích tụ mỡ thừa nhờ vào đặc tính ít calo và giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác nó lâu, giảm cảm giác thèm ăn, làm chậm quá trình hấp thụ đường.

Trong món ăn này chúng ta kết hợp bí ngô với một nguyên liệu rất bổ dưỡng, đó là hạt quinoa. Hạt quinoa là một loại ngũ cốc nguyên hạt, dinh dưỡng hoàn chỉnh (thực phẩm giàu protein và có tính kiềm). Hàm lượng protein trong hạt quinoa tương đương với thịt bò và chất lượng không kém gì protein từ thịt và sữa. Là một loại ngũ cốc thô, hạt quinoa có giá trị dinh dưỡng vượt trội hơn bất kỳ loại ngũ cốc nào. Hạt quinoa có hàm lượng protein cao, không chứa cholesterol và gluten, hàm lượng đường, chất béo và calo thấp. Hạt quinoa chứa nhiều loại axit amin, khoáng chất phong phú và nhiều loại vitamin cần thiết cho quá trình trao đổi chất của cơ thể. Dinh dưỡng hoàn chỉnh và chất xơ cao trong hạt diêm mạch khiến nó rất có lợi cho sức khỏe, có thể hỗ trợ giảm cân, giúp tăng cảm giác no, giảm lượng calo nạp vào.

Nguyên liệu làm món bí ngô hấp hạt quinoa

50g hạt quinoa (hạt diên mạch), 2g gia vị, 1 khối bí ngô (khoảng 250g), một chút dầu oliu.

Cách làm món bí ngô hấp hạt quinoa

Bước 1: Bạn chuẩn bị sẵn sàng các nguyên liệu, hạt quinoa mà chúng tôi dùng ở đây là quinoa trắng. Gọt vỏ và bỏ hạt bí ngô, rửa sạch để dùng sau. Rửa sạch hạt quinoa và ngâm trong nước khoảng hai giờ để chúng đạt hương vị mềm ngon và nhanh chín hơn khi hấp cùng bí ngô. Gọt bỏ vỏ bí ngô sau đó rửa sạch rồi cắt thành khối hình hạt lựu, không quá to.

Bước 2: Sau đó bạn cho một chút gia vị cùng dầu oliu vào bí ngô rồi trộn đều. Sau đó bạn thêm hạt diên mạch đã ngâm vào bí ngô và trộn đều. Lưu ý bạn cần trộn sao chó từng miếng bí ngô phải được phủ đều hạt quinoa.

Bước 3: Sau khi đã trộn xong các nguyên liệu. Bạn cho vào nồi hấp điện và chỉnh chế độ hẹn giờ trong 15 phút. Khi thời gian hấp đã hết, bạn nhấc đĩa bí ngô hấp hạt quinoa ra là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món bí ngô hấp hạt quinoa

Bí ngô hấp hạt quinoa là món ăn đơn giản và tốt cho sức khỏe. Quinoa có kết cấu mềm dẻo, tốt hơn nhiều lần so với ngũ cốc nguyên hạt. Quinoa nấu chín sẽ nở ra rất nhiều và bạn có thể nhìn thấy mầm xoăn, rất dễ thương. Hấp quinoa với bí ngô không chỉ bổ dưỡng mà còn rất ngon, bí ngô mềm, ngọt quyện với cảm giác nhai hạt quinoa như "nhảy múa" trong miệng!

2. Thịt bò hấp mướp hương

Mùa hè nóng nực khiến cơ thể mệt mỏi, tâm trạng rất dễ nóng giận. rất dễ nổi cáu. Ngoài ra thời tiết nóng bức cũng khiến chúng ta chán ăn, khẩu vị nhạt nhẽo. Do đó những món ăn sử dụng nguyên liệu theo mùa vừa mát, vừa bổ sẽ giúp cải thiện khẩu vị lẫn tâm trạng. Mướp là nguyên liệu có nhiều vào mùa hè, đem hấp cùng thịt bò giàu protein vừa ngon lại thanh mát.

Mướp là loại rau theo mùa rất giàu vitamin C, vitamin B. Ngoài ra nó còn rất giàu nước và chứa các dưỡng chất tốt cho cơ thể như canxi, sắt. Theo Đông y, ăn mướp vào mùa hè không chỉ giúp chúng ta giải nhiệt và giảm hỏa mà còn bồi bổ cơ thể. Chất xơ trong mướp có thể làm tăng cảm giác no, giúp kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể và tránh ảnh hưởng đến việc hấp thụ các vitamin tan trong chất béo do ăn quá nhiều rau nên cũng hợp cho người theo đuổi chế độ ăn cơm. Protein trong thịt bò sẽ kết hợp với các vitamin và khoáng chất của mướp trong quá trình hấp, từ đó thúc đẩy quá trình hấp thụ và sử dụng chất dinh dưỡng. Đây là món ăn đủ rau và thịt lại được hấp nên hạn chế tối đa lượng dầu mỡ ngán ngấy. Nó sẽ là món ngon bạn không thể bỏ qua vào mùa hè này!

Nguyên liệu để làm món thịt bò hấp mướp hương

200g thịt bò, 1-2 quả mướp hương (tùy thuộc to nhỏ), 2 quả ớt sừng đỏ (ớt ngọt), 1 thìa canh tinh bột bắp, 1 thìa canh nước tương, một chút dầu hào, chút gia vị, bột tiêu, hành lá, gừng.

Cách làm món thịt bò hấp mướp hương

Bước 1: Mướp hương bạn dùng dụng cụ gọt bỏ vỏ, sau đó rửa sạch rồi thái thành các đoạn dài. Ớt sừng rửa sạch rồi cắt đôi theo chiều dọc để loại bỏ hạt. Tiếp đó thái ớt sừng thành dạng sợi dày. Gừng thái sợi, hành lá xắt nhỏ. Thịt bò bạn rửa sạch, thấm khô nước rồi thái thành các lát mỏng. Cho thịt bò vào bát, thêm nước tương, dầu hào, bột tiêu, gừng thái sợi, tinh bột bắp rồi trộn đều. Sau đó thêm chút dầu ăn vào để khóa ẩm. Ướp thịt bò trong khoảng 15 phút.

Bước 2: Sau khi đã chuẩn bị nguyên liệu xong, bạn xếp mướp vào đĩa. Tiếp đó rắc đều một chút xíu gia vị lên mướp rồi rải đều thịt bò đã ướp lên trên. Chuẩn bị nồi hấp, đun sôi nước rồi đặt đĩa mướp cùng thịt bò lên xửng. Thời gian hấp trong khoảng 8 phút là món ăn chín. Sau đó bạn cho ớt sừng lên trên rồi hấp thêm khoảng 2 phút nữa thì tắt bếp. Lấy món ăn ra, rắc đều hành lá lên trên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món thịt bò hấp mướp hương

Món thịt bò hấp mướp hương sau khi hoàn thành có mùi thơm hấp dẫn và trông vô cùng đẹp mắt. Mướp hương thơm, có vị giòn mát, thịt bò mềm ngọt thấm đều gia vị. Nước súp từ các nguyên liệu tiết ra sau khi hấp nếu đem trộn cùng cơm ăn rất ngon miệng.

Chúc bạn thành công với với 2 món hấp ngon này nhé!