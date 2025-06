3 món ăn ngon, dễ nấu từ đậu trong đó có 1 món hấp giúp tăng cường miễn dịch, giải nhiệt, ngủ ngon

Vào giữa mùa hè, khi cái nóng oi ả ập đến thì những món ăn với mùi hương đậu thanh mát sẽ là cứu cánh cho những bữa ăn. Đậu nành, đậu Hà Lan, đậu cove và các loại đậu khác theo mùa khác không chỉ là "trạm cung cấp dinh dưỡng" tự nhiên mà còn chứa những khoáng chất có lợi hỗ trợ cơ thể loại bỏ độ ẩm và thúc đẩy giấc ngủ. Y học cổ truyền đã từng nhấn mạnh rằng "ăn đậu vào mùa hè tốt hơn ăn thịt". Đậu rất giàu protein thực vật, kali và vitamin B, không chỉ có thể bù đắp các chất dinh dưỡng bị mất do đổ mồ hôi mà còn làm giảm chứng mất ngủ do độ ẩm cao thường gặp ở người cao tuổi vào mùa hè.

1. Thịt băm hấp đậu nành: Sự kết hợp hoàn hảo giữa protein thực vật và sắt, kẽm

Dưới lớp vỏ xanh của đậu nành tươi (đậu nành Nhật Bản), là nguồn dinh dưỡng dịu nhẹ nhất của mùa hè. Theo nghiên cứu khoa học, cứ 100g đậu nành chứa 13g protein thực vật chất lượng cao, kết hợp với sắt heme (là loại sắt chứa hemoglobin và được tìm thấy trong các loại thịt) và kẽm trong thịt heo tạo thành hỗn hợp dinh dưỡng vàng. Khi bạn chọn loại thịt heo với tỷ lệ 30% mỡ và 70% nạc, đánh tan mềm cùng một quả trứng, rồi trộn cùng đậu nành, chúng sẽ trở nên mềm mướt sau khi hấp.

Nguyên liệu làm món thịt băm hấp đậu nành

300g thịt nạc vai, 1 quả trứng gà, 1 nắm đậu nành Nhật bản, 1 thìa canh tinh bột bắp, một chút gừng thái sợi, 1 thìa canh nước tương, lượng gia vị thích hợp, một chút tinh chất cốt gà, vài giọt dầu mè.

Cách làm món thịt băm hấp đậu nành

Bước 1: Thịt heo bạn rửa sạch rồi thấm khô nước. Sau đó bạn thái thịt heo thành các miếng mỏng rồi băm nhỏ (hoặc cho vào máy xay). Cho thịt băm vào thố sứ, thêm tinh bột bắp, gừng thái sợi, trứng gà, nước tương, gia vị, tinh chất cốt gà rồi trộn đều. Ướp thịt trong khoảng 15 phút. Đậu nành bạn rửa sạch, để ráo nước. Sau cho lượng nước vừa phải vào nồi, đặt lên bếp, đun sôi. Tiếp đó bạn cho đậu nành vào nồi nước, chần trong khoảng 8 phút để loại bỏ mùi tanh của đậu rồi vớt ra để ráo.

Bước 2: Sau khi thịt đã ướp xong, dàn đều thịt rồi rắc đậu nành đã chần lên. Sau đó đun sôi nồi hấp, đặt tố sứ đựng nguyên liệu lên xửng rồi hấp trong khoảng 20 phút ở lửa lớn. Khi món ăn chín, bạn lấy ra, rưới một chút dầu mè lên trên để tăng hương vị.

Thành phẩm món thịt băm hấp đậu nành

Món hấp này hoàn thành đơn giản và nhanh gọn, ăn rất hợp trong bữa cơm mùa hè. Đậu nành sau khi hấp, chín mềm và dẻo ăn rất bùi, thấm vị ngọt từ thịt. Khi bạn dùng thìa xắn một miếng, nước súp màu hổ phách sẽ ùa ra, hãy nhanh chóng múc lấy để trộn với cơm. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt với hương gừng thoang thoảng thấm vào từng hạt cơm, vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

2. Đậu Hà Lan xào tôm: Nguồn dự trữ điện giải tự nhiên

Đậu Hà Lan là loại thực phẩm có lượng chất xơ lớn, hàm lượng chất béo thấp, nhiều protein cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể. Từ đó có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn và gián tiếp giúp cơ thể đối phó tốt hơn với các yếu tố gây say nắng, như nhiệt độ cao. Bên cạnh đó, protein chất lượng cao có trong đậu Hà Lan và tôm tạo thành tam giác điện giải để ngăn ngừa say nắng. Sau khi chế biến, đậu Hà Lan vẫn giữ được màu ngọc lục bảo, kết hợp với dinh dưỡng tươi ngon từ tôm tỏa ra khi xào có thể từ từ đánh thức cơn thèm của gia đình bạn trong bữa cơm mùa hè.

Nguyên liệu làm món đậu Hà Lan xào tôm

300g tôm tươi, 200g hạt đậu Hà Lan, một ít hành tây cắt hạt lựu, 1/4 củ cà rốt cắt hạt lựu, lượng gia vị thích hợp, một chút nước tương, bột tiêu, tinh chất cốt gà (hoặc bột nêm), 1 thìa canh tinh bột bắp.

Cách làm món đậu Hà Lan xào tôm

Bước 1: Đậu Hà Lan bạn rửa sạch rồi để ráo. Rửa sạch tôm rồi bóc bỏ vỏ, rút chỉ sống lưng. Đun sôi một nồi nước, sau đó cho đậu Hà Lan vào chần trong khoảng vài phút. Tiếp đó bạn thả tôm vào chần nhanh rồi vớt ra, để ráo nước. Việc chần đậu Hà Lan và tôm sẽ giúp khử mùi tanh của các nguyên liệu cũng như rút ngắn thời gian xào để đảm bảo dưỡng chất. Nếu bạn không muốn chần tôm thì có thể ướp tôm với chút gia vị, rượu nấu ăn và bột tiêu trong 15 phút.

Bước 2: Bạn đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng khoảng 70% thì bạn cho hành tây vào xào thơm rồi thêm cà rốt vào, đảo đều. Khi các nguyên liệu dậy mùi thơm và đổi màu thì bạn cho tôm cùng đậu Hà Lan vào, xào đều. Hòa tinh bột bắp với chút nước, khi các nguyên liệu chín thì bạn cho vào nồi, xào đều để tạo độ bóng cho món ăn.

Thành phẩm món đậu Hà Lan xào tôm

Đây là món ăn giàu dinh dưỡng, thơm ngon vô cùng. Các nguyên liệu được sơ chế cẩn thận nên giữ được độ tươi ngon. Món ăn này với vị bùi thơm của đậu Hà Lan quyện với thịt tôm giòn ngọt, cả người già và trẻ em đều thích.

3. Đậu cove xào thịt băm: Bổ sung vitamin trong mùa hè nóng bức

Theo một số nghiên cứu, hàm lượng vitamin C trong đậu cove khá dồi dào. Chính vì thế đây là nguồn bổ sung vitamin C hiệu quả cho cơ thể (trong 100g đậu cove có chứa đến 12.2mg tương đương với hàm lượng vitamin C trong trái cây họ cam quýt). Ngoài vitamin C thì đậu cove cũng rất giàu các loại vitamin và khoáng chất khác, tốt cho cơ thể. Cụ thể, đậu cove (đậu que) giàu vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin E, folate, sắt, phốt pho và canxi. Do đó món ăn từ đậu cove có thể giúp bổ sung các loại vitamin và khoáng chất để tăng cường khả năng miễn dịch.

Nguyên liệu làm món đậu cove xào thịt băm

150g thịt nạc vai, 300g đậu cove, 1 quả cà chua, 2-3 tép tỏi băm, gia vị, bột tiêu, bột nêm, 1 thìa canh rượu nấu ăn.

Cách làm món đậu cove xào thịt băm

Bước 1: Thịt nạc vai đem rửa sạch, băm nhỏ. Cà chua gọt bỏ vỏ, cắt thành khối vuông nhỏ. Đậu cove bẻ 2 đầu và tước bỏ xơ 2 bên cạnh. Rửa sạch đậu cove rồi cho vào nồi nước sôi đã thêm vài giọt dầu ăn, chần trong khoảng vài phút. Vớt đậu cove ra, để ráo nước.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, cho tỏi băm và hành lá vào phi thơm. Sau đó bạn cho thịt băm vào, xào đến khi thấy chuyển màu. Sau đó cho cà chua thái hạt lựu vào xào đến khi mềm, nước tiết ra. Kế đó bạn cho đậu cove đã chần vào, nêm gia vị, rượu nấu ăn và bột tiêu, đảo đều và đun nhỏ lửa một lúc. Tắt bếp, lấy món ăn ra là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món đậu cove xào thịt băm

Đậu cove xào thịt băm là một món ăn làm nhanh, với các nguyên liệu dân dã, quen thuộc. Sau khi xào đậu cove giòn ngọt, thịt băm đậm đà, thấm gia vị hòa quyện cùng vị chua ngọt từ cà chua, tạo nên một món ăn hấp dẫn, đưa cơm.

Các loại đậu là "vũ khí kỳ diệu" của mùa hè bởi giàu khoáng chất và các loại vitamin. Chúng phần nào sẽ giúp chúng ta loại bỏ độ ẩm/dính nhớp và giúp ngủ ngon bởi chứa các hợp chất có lợi như tryptophan, melatonin và magie... Isoflavone trong đậu nành tương tự như melatonin tự nhiên. Bạn ăn một lượng vừa phải đậu nành vào bữa tối có thể giúp ngủ ngon.