5 cách chế biến món ngon với cà chua, rất dễ làm lại dưỡng da tươi trẻ và đáng thử trong bữa cơm ngày hè

Tại sao cần phải ăn cà chua vào mùa hè?

Cà chua vốn là loại trái cây rất giàu hàm lượng vitamin C và carotene. Vitamin C trong cà chua được chứng minh là cao gấp 10 lần so với táo! Bên cạnh đó, cà chua cũng giàu lycopene, đây là một chất chống oxy hóa tuyệt vời. TS Amy Gorin (chuyên gia dinh dưỡng, giám đốc tại Master the Media, Mỹ) đặc biệt nhấn mạnh rằng cà chua là viên ngọc đỏ siêu giàu lycopene, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia UV.

Ngoài ra, cà chua cũng rất giàu beta-carotene, giúp bảo vệ làn da mỏng manh của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời (đặc biệt trong mùa hè). Từ đó dẫn đến làn da ít nếp nhăn hơn. Hơn thế, vitamin A cũng giúp cải thiện tình trạng của tóc, giúp tóc chắc khỏe và bóng mượt.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Da liễu Anh trên 20 phụ nữ khỏe mạnh cho thấy những phụ nữ này ăn 55g bột cà chua kèm dầu ôliu hàng ngày trong khoảng 3 tháng sẽ có làn da khỏe và trẻ trung, không bị tác hại lâu dài của tia UV... Còn theo Đông y, cà chua có vị chua, tính bình, hơi ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, tăng tân dịch, chống khát nước, giúp thông tiểu tiện và tiêu hóa tốt.

Như vậy, cà chua là thực phẩm vừa rẻ lại có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe, đặc biệt có lợi cho làn da cũng như tăng cường hệ miễn dịch trong mùa hè. Dưới đây chúng tôi giới thiệu với bạn 5 món ăn ngon nấu cùng cà chua mà ngay cả những người mới vào bếp cũng có làm. Hãy theo dõi nhé!

1. Cà chua ủ đường ướp lạnh: Bí quyết giải nhiệt, bổ sung vitamin trong mùa hè

Nguyên liệu làm món cà chua ủ đường ướp lạnh

2 quả cà chua, một chút đường trắng, lượng giấm táo vừa đủ (tùy thích).

Cách làm món cà chua ủ đường ướp lạnh

Bước 1: Bạn chọn những quả cà chua tươi ngon, cuống đáy xanh sau đó rửa dưới vòi nước. Cho cà chua vào chậu nước muối pha loãng, ngâm khoảng 10-15 phút rồi chà sạch (để loại bỏ thuốc trừ sâu và tạp chất nếu có). Sau đó bạn khía 2 đường chéo ở trên cùng, dội nước sôi vào trong 30 giây để có thể dễ dàng lột bỏ vỏ.

Bước 2: Tiếp theo bạn cắt cà chua làm 4 phần từ cuống quả sau đó thái lát dày khoảng 0.5cm (không nên cắt quá dày). Sau đó xếp từng miếng vào đĩa thành hình dạng bông hoa, rồi thêm chút giấm táo (hoặc có thể bỏ qua tùy thích), rắc đều một chút đường lên toàn bộ cà chua. Sau đó bạn dùng màng bọc thực phẩm, bọc lại rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để trong 2 giờ. Sau đó bạn lấy cà chua ra là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món cà chua ủ đường ướp lạnh

Món ăn này làm rất đơn giản và bạn có thể tùy hứng chế biến sau đó. Ví dụ chỉ cần thêm chút lá bạc hà rồi ép cà chua đã ủ đường thành thức uống chua ngọt, thơm lừng. Hoặc bạn ăn trực tiếp món ăn vừa làm để cảm nhận sự mát lạnh, sảng khoái cũng như hương vị nguyên bản của cà chua tươi ngon hơn cả kem. Ngoài ra, sau khi lấy món ăn ra khỏi tủ lạnh, bạn có thể thêm 2 thìa Yakult và trộn đều, nó sẽ ngay lập tức trở thành món tráng miệng cực hấp dẫn (lưu ý nếu làm theo cách này bạn không nên cho giấm táo nhé)!

2. Súp trứng cà chua: Bữa sáng 5 phút cho dân công sở

Nguyên liệu làm món súp trứng cà chua

3 quả cà chua, 2 quả trứng gà, 1 thìa canh dầu mè, 100g bột mì, một chút bột tiêu, lượng gia vị thích hợp, một ít hành lá.

Cách làm món súp trứng cà chua

Bước 1: Rửa sạch rồi khía 2 đường chéo trên cùng của quả cà chua sau đó chần trong nước nóng khoảng 30 giây rồi lột bỏ vỏ. Sau đó thái nhỏ cà chua. Hành lá rửa sạch và thái nhỏ. Cho bột mì vào bát tô, thêm từng chút nước rồi dùng đũa khuấy đều cho đến khi thành từng cục nhỏ bằng hạt ngọc trai (chỉ được coi là thành công khi bột mì không bị khô). Hoặc bạn cũng có thể thay bằng sợi mì tươi.

Lưu ý: Không nên cho quá nhiều nước vào bột mì cùng một lúc, nếu không bột sẽ bị nhão.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, thêm hành lá vào xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp đó bạn cho cà chua vào xào đến khi mềm và tiết nước. Sau đó bạn cho lượng nước vừa phải vào (khoảng 2 bát nước lớn) rồi đun sôi. Sau khi nước sôi, bạn rắc bột mì đã trộn vào, vừa đổ vừa khuấy để các cục bột nhỏ không bị dính vào nhau. Đun sôi rồi chỉnh nhỏ lửa và đổ trứng đã đánh đều theo hình tròn vào nồi. Cuối cùng bạn nêm gia vị, bột tiêu, rắc hành lá xắt nhỏ lên, tắt bếp.

Thành phẩm món súp trứng cà chua

Sự kết hợp giữa trứng và cà chua luôn được rất nhiều người yêu thích bởi hương vị vừa chua ngọt lại mềm béo, ăn cùng cơm hay mì đều rất ngon. Vào bữa sáng, khi bạn không có nhiều thời gian để chế biến món ăn thì có thể dùng bột mì, khuấy cùng chút nước rồi thả vào nồi nước cà chua, thêm trứng là đã có món ăn ngon tuyệt vời và giàu dinh dưỡng.

3. Súp lơ sốt cà chua: Món ăn nhanh gọn, giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa

Nguyên liệu làm món súp lơ sốt cà chua

1/2 cây súp lơ trắng, 3 quả cà chua loại vừa, một ít hành lá xắt nhỏ, một chút tỏi băm, lượng gia vị vừa phải, một chút đường, tinh chất cốt gà.

Cách làm món súp lơ sốt cà chua

Bước 1: Súp lơ bạn đem cắt rời từng cánh to thành những phần nhỏ vừa ăn., rửa sạch Sau đó ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 30 phút rồi rửa lại một lần nữa. Tiếp đó đun sôi một nồi nước, cho súp lơ vào chần sơ rồi vớt ra, để ráo. Cà chua khía các đường chéo trên cùng rồi chần qua và lột vỏ, sau đó thái hạt lựu.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo rồi cho tỏi băm vào phi đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo bạn cho cà chua thái hạt lựu vào xào đến khi mềm và tiết nước. Sau đó bạn thêm một chút nước rồi đun sôi trở lại thì nêm gia vị, đường, tinh chất cốt gà rồi nấu cho sánh lại. Tiếp cho súp lơ vào, đảo đều và đun nhỏ lửa trong 3 phút là món ăn hoàn thành, rắc chút hành lá xắt nhỏ vào là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món súp lơ sốt cà chua

Bạn thấy đấy, món ăn này hoàn thành rất đơn giản, nhanh gọn mà ngon cơm. Rau súp lơ xào ngấm gia vị, nước sốt chua ngọt đậm đà trộn cùng cơm ăn tuyệt ngon. Đặc biệt là vào ngày hè nắng nóng khi bạn dễ rơi vào trạng thái không muốn ăn những món giàu đạm hoặc chiên, hầm... thì đây chính là "cứu cánh" hoàn hảo.

4. Trứng rán xào cà chua: Món ăn "kinh điển" và dễ nấu, giá lại rẻ

Nguyên liệu để làm món trứng rán xào cà chua

2 quả trứng gà (hoặc 3 quả loại nhỏ), 3 quả cà chua, 2g gia vị, lượng hành lá vừa phải, dầu ăn.

Lưu ý: Với món ăn này bạn nên dùng nguyên liệu theo tỉ lệ "vàng" giữa trứng và cà chua là 1:1.5 (tức là nếu dùng 1 quả trứng gà thì bạn cho 1.5 quả cà chua cỡ vừa phải).

Cách làm món trứng rán xào cà chua

Bước 1: Đập trứng gà vào bát, thêm nửa thìa canh nước rồi đánh đều. Sau đó bạn đặt chảo lên bếp, đun nóng cùng dầu ăn. Sau đó bạn đổ nước trứng vào,dùng đũa khuấy trên lửa nhỏ cho đến khi ngoài rìa chuyển sang màu vàng nâu (trứng siêu bông). Sau đó cho trứng ra đĩa, để riêng.

Bước 2: Cho một chút dầu ăn vào chảo, thêm hành lá vào phi thơm. Sau đó cho cà chua vào đảo đều rồi nêm gia vị vào ngay - việc này sẽ giúp cà chua nhanh mềm và tiết nước. Tiếp đó bạn có thể nêm thêm chút đường để trung hòa vị chua. Khi cà chua đã mềm, bạn trút trứng đã rán vào, xào nhanh trong khoảng 15 giây. Bạn không nên xào quá lâu vì sẽ khiến trứng bị cứng/khô.

Thành phẩm món trứng rán xào cà chua

Trứng rán xào cà chua là một món ăn sử dụng nguyên liệu đơn giản, cực dễ làm nhưng lại rất ngon miệng. Món ăn hoàn thành có mùi thơm và vị béo từ trứng, quyện cùng vị ngọt chua nhẹ từ cà chua, thơm nức của hương hành.

5. Canh cà chua nấu phi lê cá: Món ăn giải khát, không ngán trong mùa hè

Nguyên liệu làm món canh cà chua nấu phi lê cá

300g phi lê cá trắm cỏ (hoặc bất cứ loại cá nào bạn thích), một ít gừng băm, 2-3 quả cà chua, một ít hành lá, gia vị, bột tiêu, rượu nấu ăn, 1 thìa canh tinh bột năng.

Cách làm món canh cà chua nấu phi lê cá

Bước 1: Phi lê cá trắm cỏ bạn rửa sạch để loại bỏ máu thửa rồi dùng khăn bếp thấm khô nước. Thái phi lê cá trắm cỏ thành các lát mỏng rồi cho vào bát, thêm gừng băm, rượu nấu ăn, lượng gia vị thích hợp, bột năng, trộn đều, ướp trong 1 giờ (thời gian quá ngắn sẽ không ngon).

Bước 2: Chần rồi bóc bỏ vỏ cà chua, sau đó thái miếng nhỏ. Đun nóng nồi cùng chút dầu ăn, thêm gốc hành lá vào phi thơm sau đó cho cà chua vào xào thành hỗn hợp sệt rồi thêm lượng nước sôi thích hợp vào. Đun nhỏ lửa trong 10 phút cho canh rút bớt nước, cà chua mềm tan thì thêm phi lê cá vào, nấu trên lửa lớn, dùng đũa nhẹ nhàng khuấy để tránh cá dính vào nhau. Khi thấy từng miếng cá chuyển sang màu trắng và cong lại thì tắt bếp. Lấy canh ra tô, thêm chút hành lá xắt nhỏ lên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món canh cà chua nấu phi lê cá

Không mất quá nhiều thời gian nấu nướng là món ăn này đã hoàn thành vô cùng đẹp mắt và thơm ngon. Từng miếng cá mềm như đậu phụ, nước canh chua, tươi mát, ăn cũng cơm rất ngon. Bạn cần lưu ý 3 yếu tố giúp món canh ngon, ngọt: Ướp trong 1 giờ + nấu trên lửa lớn + tắt bếp khi đã cho cá vào sau khoảng 2 phút.