Món bánh này được làm từ nguyên liệu mà hầu hết chúng ta đều bỏ đi: Chị em đang ăn kiêng cần xem ngay không tiếc lắm đây này!

Có thể bạn chưa biết: Táo có nhiều chất xơ và nước. Trong một nghiên cứu, những người ăn táo trước bữa ăn cảm thấy no hơn so với người không ăn, do đó bữa ăn của họ có xu hướng ít hơn trung bình 200 calo so với những người không ăn. Nghiên cứu kéo dài 10 tuần khác ở 50 phụ nữ thừa cân, những người tham gia ăn táo đã giảm trung bình 1kg và ăn ít calo hơn so với người tiêu thụ hàm lượng calo và chất xơ tương tự.

Các nhà nghiên cứu cho rằng lợi ích của táo hỗ trợ giảm cân thông qua việc làm no bằng cách cung cấp chất xơ. Hơn nữa, một số hợp chất tự nhiên trong quả táo có thể thúc đẩy giảm cân. Thậm chí trong một nghiên cứu khác, công dụng của táo còn giúp làm giảm mức cholesterol LDL "xấu", triglyceride và cholesterol toàn phần.