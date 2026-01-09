Món bánh chỉ 7.000 đồng ở Việt Nam khiến khách Nga liên tục gật gù vì quá ngon

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng bởi sự phong phú và khả năng chinh phục thực khách bằng những điều rất nhỏ: một gánh hàng rong, một quán vỉa hè, hay đơn giản là một món ăn vặt giá chỉ vài nghìn đồng. Không cần nhà hàng sang trọng hay nguyên liệu đắt đỏ, nhiều món ăn Việt vẫn đủ sức khiến du khách quốc tế nhớ mãi, thậm chí ngạc nhiên vì… quá rẻ mà lại quá ngon. Và bánh chuối chiên - món bánh chỉ từ 7.000 đồng - là một ví dụ như thế.

(Nguồn: @semochka534)

Mới đây, một vị khách đến từ Nga đã chia sẻ trải nghiệm thử bánh chuối chiên trong chuyến du lịch Việt Nam của mình. Theo anh, ngay từ trước khi sang Việt Nam, anh đã nghe khá nhiều về các món ăn làm từ chuối. Điều này khiến anh tò mò bởi ở Nga, chuối không đa dạng như ở các nước nhiệt đới. Anh cho biết, ở Nga chỉ có một loại chuối, và không thể làm thành chuối chiên như thế này. Chính vì thế, khi đặt chân tới Việt Nam, anh đã quyết tâm phải thử cho bằng được món bánh chuối - một món ăn vặt quen thuộc với người Việt nhưng lại hoàn toàn mới mẻ với anh.

Nơi anh mua bán bánh chuối chiên chỉ với giá 7.000 đồng. Lần đầu cắn miếng bánh chuối chiên nóng hổi, cảm nhận đầu tiên của vị khách Nga là lớp vỏ bên ngoài. Anh nhận xét lớp vỏ có vị ngọt nhẹ, giòn rụm và khá giống với một số loại bánh ngọt mà anh từng ăn ở quê nhà. Thế nhưng, điều khiến anh thực sự bất ngờ lại nằm ở phần nhân bên trong. Chuối được chiên lên trở nên mềm, dẻo, đậm vị và ngọt tự nhiên.

Không giấu được sự hào hứng, vị khách Nga cho biết anh cảm thấy đây là một món ăn đơn giản nhưng ngon ngoài mong đợi.

Sau khi đoạn chia sẻ được đăng tải, nhiều cư dân mạng Việt Nam nhanh chóng vào bình luận và gợi ý thêm cho vị khách Nga hàng loạt món ăn vặt khác làm từ chuối, điển hình là chuối nếp nướng.

Thực tế, bánh chuối chiên từ lâu đã là món quà vặt quen thuộc ở Việt Nam. Từ cổng trường học, chợ chiều cho tới những góc phố nhỏ, không khó để bắt gặp hình ảnh những chảo dầu sôi lăn tăn, bên cạnh là nải chuối chín vàng và những chiếc bánh vừa chiên xong còn nóng hổi.

Có lẽ chính sự mộc mạc ấy đã làm nên sức hút bền bỉ của bánh chuối chiên. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng chỉ cần cắn một miếng là đủ để cảm nhận trọn vẹn vị ngọt của trái cây nhiệt đới, cái giòn tan của lớp vỏ và cảm giác ấm áp rất đời thường. Với du khách nước ngoài, đó không chỉ là một món ăn vặt, mà còn là một lát cắt nhỏ của văn hóa ẩm thực Việt Nam - nơi những điều giản dị đôi khi lại khiến người ta bất ngờ nhất.

