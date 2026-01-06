Những ngày cuối năm, khi phố xá bắt đầu rộn ràng đèn hoa cũng là lúc lòng người chùng chình với bao nỗi lo toan. Có người vui vì một năm thành công, nhưng cũng có những chị em thở dài vì bao dự định còn dang dở, hay những vận xui cứ đeo bám mãi không buông. Tâm linh người Việt mình tin rằng, vạn vật đều có sự tương thông, và ẩm thực không chỉ để no bụng mà còn là một liệu pháp tinh thần, một cách để "xả xui" và cầu may mắn.

Không cần mâm cao cỗ đầy cầu kỳ, đôi khi sự may mắn lại đến từ những món ăn mộc mạc, gần gũi nhất. Nếu bạn đang cảm thấy năm cũ quá nặng nề, hãy thử nuông chiều bản thân và gia đình bằng những món ăn hợp mệnh dưới đây. Biết đâu đấy, miếng ngon vào bụng, vận hạn tan biến, tâm hồn lại phơi phới đón xuân sang.

1. Nhóm Tý - Sửu - Dần: Tìm về sự vững chãi từ hạt gạo, củ quả

Những ngày cuối năm bận rộn dễ khiến những con giáp này cảm thấy chông chênh, kiệt sức. Để lấy lại cân bằng và xua đi những rối rắm, người tuổi Tý nên tìm đến sự ấm áp của các món làm từ gạo nếp. Một đĩa xôi gấc đỏ au hay một chiếc bánh chưng nhỏ dẻo thơm không chỉ giúp lót dạ mà màu đỏ còn tượng trưng cho sự may mắn, "đỏ vận", sự dẻo dai của nếp giúp giữ chặt tài lộc, không để tiền bạc đội nón ra đi.

Trong khi đó, người tuổi Sửu với bản tính cần cù, chịu khó quanh năm vất vả nên tự thưởng cho mình những món ăn từ các loại củ quả mọc sâu trong lòng đất như khoai lang, cà rốt hay các món hầm từ củ sen. Năng lượng từ đất mẹ sẽ giúp tuổi Sửu củng cố sự vững chãi, xua tan những thị phi, lời ra tiếng vào không đáng có nơi công sở.

Còn với những chú hổ mạnh mẽ (tuổi Dần), cuối năm là lúc cái đầu nóng cần được hạ nhiệt. Đừng ăn quá nhiều đồ chiên rán dầu mỡ, hãy chọn những món rau xanh mướt, salad thanh mát hay canh rau ngót, khổ qua (mướp đắng). "Khổ qua" thì mọi nỗi khổ cũng sẽ qua, sự thanh mát của rau xanh giúp tuổi Dần bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn để đưa ra những quyết định quan trọng trước thềm năm mới.





2. Nhóm Mão - Thìn - Tỵ: Sự uyển chuyển của nước và vị ngọt ngào

Đối với tuổi Mão, sự tinh tế và nhạy cảm đôi khi khiến bạn suy nghĩ quá nhiều dẫn đến u sầu. Để xả xui, hãy tìm đến vị ngọt ngào của các loại chè hoặc bánh ngọt. Một bát chè hạt sen long nhãn hay chè đậu đỏ không chỉ giúp tâm trạng phấn chấn lên ngay tức thì mà màu đỏ của đậu còn được tin là sẽ mang lại vận son trong chuyện tình cảm và các mối quan hệ xã hội.

Người tuổi Thìn vốn mang khí chất cao sang, nhưng cuối năm dễ gặp chuyện cản trở đường công danh. Để hanh thông mọi lối, hãy chọn các món từ gia cầm như gà luộc, gà nướng mật ong. Theo quan niệm dân gian, gà tượng trưng cho sự oai phong và tiếng gáy đánh thức bình minh, giúp tuổi Thìn bừng tỉnh năng lượng, rũ bỏ sự trì trệ của năm cũ để bay cao hơn.

Riêng với tuổi Tỵ, sự khéo léo và bí ẩn của bạn cần được bổ trợ bằng những món ăn có tính "trôi chảy". Các món sợi dài như bún, phở, miến chính là lựa chọn hoàn hảo. Sợi bún dài tượng trưng cho sự trường thọ và sự suôn sẻ, kéo dài may mắn. Hãy tưởng tượng khi bạn thưởng thức một bát phở nóng hổi, mọi xui xẻo cũng theo mồ hôi mà toát ra ngoài, để lại một cơ thể nhẹ nhõm.

3. Nhóm Ngọ - Mùi - Thân: Hơi ấm từ bếp lửa và sự sum vầy

Tuổi Ngọ yêu thích sự tự do, bay nhảy nhưng cuối năm nên "chậm lại" một chút bên những món ăn chế biến từ đậu phụ hoặc các loại hạt. Màu trắng ngà và sự thanh đạm của đậu phụ giúp tâm hồn người tuổi Ngọ tĩnh lại, gột rửa những bụi đường xa, tránh xa những tai nạn va vấp nhỏ nhặt hay sự nóng nảy bốc đồng.

Với tuổi Mùi, sự ôn hòa của bạn rất hợp với những món nướng hoặc lẩu ấm nóng quây quần. Không gì xả xui tốt hơn việc ngồi bên bếp lửa hồng, tiếng nướng thịt xèo xèo vui tai. Hơi ấm từ lửa và thức ăn sẽ xua tan sự lạnh lẽo, cô đơn, mang lại vượng khí cho ngôi nhà và gắn kết tình cảm gia đình vốn là điều tuổi Mùi trân quý nhất.

Người tuổi Thân thông minh, lanh lợi nên chọn những món ăn có màu vàng óng ả như ngô chiên, bánh bí đỏ hoặc các món có nghệ. Màu vàng kim loại tượng trưng cho tài lộc và sự sáng suốt. Ăn một chút sắc vàng vào dịp cuối năm giúp tuổi Thân thu hút kim tiền, giải quyết êm đẹp các khoản nợ nần hay tồn đọng tài chính để đón Tết thảnh thơi.





4. Nhóm Dậu - Tuất - Hợi: Sự trọn vẹn và an yên

Tuổi Dậu chăm chỉ và tỉ mỉ, cuối năm hãy tự thưởng cho mình những loại trái cây mọng nước và nhiều màu sắc rực rỡ như cam, quýt, dưa hấu. Vitamin tươi mới từ trái cây sẽ giúp bạn gột rửa sự mệt mỏi, tái tạo năng lượng tích cực. Đặc biệt, hình tròn của các loại quả này tượng trưng cho sự viên mãn, trọn vẹn, giúp mọi việc bạn đang làm dở dang đều sẽ "đầu xuôi đuôi lọt".

Người bạn trung thành tuổi Tuất thường hay lo nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân. Để xả xui, hãy ăn cháo. Một bát cháo sườn, cháo trai hay cháo thịt băm tía tô nóng hổi là liều thuốc chữa lành tuyệt vời. Cháo dễ tiêu hóa, nhẹ bụng, giúp bạn trút bỏ những gánh nặng tâm lý, cảm thấy lòng nhẹ tênh và được vỗ về, yêu thương.

Cuối cùng là tuổi Hợi, con giáp của sự hưởng thụ. Để kết thúc năm cũ một cách hoan hỉ, đừng ngại ngần thưởng thức những món hầm, ninh nhừ như thịt kho tàu, canh măng hầm. Sự mềm mại, đậm đà, thấm vị của món ăn tượng trưng cho cuộc sống sung túc, đủ đầy, "mềm nắn rắn buông". Ăn món ngon, cười thật tươi, mọi vận hạn của tuổi Hợi sẽ tự khắc lùi xa.

Thực ra, chuyện ăn gì để xả xui cốt yếu nằm ở chữ "tâm". Khi chúng ta chọn một món ăn, thưởng thức nó với lòng biết ơn và tâm thế tích cực, đó chính là lúc chúng ta đang nạp vào mình nguồn năng lượng tốt lành nhất. Dù là bát cháo trắng hay đĩa xôi gấc, miễn là ăn thấy ngon miệng, thấy lòng bình an thì đó chính là liều thuốc quý để tiễn đưa năm cũ.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)