Ung thư là một căn bệnh phức tạp có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy 4 trong số 10 ca ung thư trên toàn thế giới có thể phòng ngừa được. Điều này mang lại cho mọi người quyền chủ động đối với sức khỏe tương lai của mình nhiều hơn họ tưởng.

Trong khi một số yếu tố nguy cơ có thể phòng ngừa được khá rõ ràng, chẳng hạn như hút thuốc và uống nhiều rượu bia, thì lại có những yếu tố khác gây bất ngờ hơn. Có một loại thực phẩm cụ thể đã bị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt vào danh sách các chất gây ung thư. Ngay cả các chuyên gia y tế chuyên điều trị bệnh nhân ung thư cũng tỏ ra e ngại khi tiêu thụ loại thực phẩm này.

"Chế độ ăn uống có thể tạo ra một môi trường trong cơ thể theo hướng thúc đẩy viêm và ung thư, hoặc theo hướng chống viêm và ngăn ngừa ung thư", Bác sĩ Ketan Thanki (bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng tại Viện Ung thư MemorialCare Todd thuộc Trung tâm Y tế Long Beach, California, Mỹ), chia sẻ với tạp chí Parade. Do đó, những gì bạn ăn có thể làm giảm hoặc làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Loại thực phẩm cụ thể này "là một trong những ví dụ điển hình nhất cho thấy việc hạn chế hoặc thậm chí tránh hoàn toàn sẽ tốt hơn cho việc phòng ngừa ung thư", Tiến sĩ Tracy Crane (chuyên gia dinh dưỡng RDN, Giám đốc bộ phận y học lối sống, phòng ngừa bệnh và y tế kỹ thuật số tại Trung tâm Ung thư Toàn diện Sylvester thuộc Đại học Miami, Mỹ) cho biết.

Các chuyên gia nhận định, thỉnh thoảng mới ăn loại thực phẩm này khó có thể dẫn đến ung thư, nhưng nó không nên trở thành một phần thường xuyên trong chế độ ăn uống của bạn.

Loại thực phẩm mà các chuyên gia ung bướu không bao giờ ăn

Đó là thịt chế biến sẵn. "Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc WHO đã xếp loại thịt đỏ chế biến sẵn vào nhóm 1 các chất gây ung thư, cùng nhóm với thuốc lá và amiăng," Bác sĩ Steven Lee-Kong, Trưởng khoa Phẫu thuật Đại trực tràng tại Trung tâm Y tế Đại học Hackensack, cho biết. "Việc phân loại này đồng nghĩa với việc đã có 'bằng chứng xác thực' cho thấy việc tiêu thụ thịt chế biến sẵn gây ung thư ở người, cụ thể là ung thư đại trực tràng".

Bác sĩ Wesley Talcott, bác sĩ chuyên khoa xạ trị ung thư tại Bệnh viện Lenox Hill thuộc hệ thống Northwell (Mỹ), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ ý nghĩa của sự phân loại này.

"Điều này có nghĩa là dữ liệu đã chứng minh một cách thuyết phục rằng các sản phẩm này, cũng như các hóa chất được sử dụng hoặc sinh ra trong quá trình chế biến chúng, đều thúc đẩy sự hình thành ung thư trong đường tiêu hóa", ông giải thích. Tuy nhiên, ông lưu ý chưa xác định được chính xác lượng thịt chế biến sẵn cần tiêu thụ dẫn đến nguy cơ ung thư.

Theo Tiến sĩ Lee-Kong, nitrat và nitrit vốn được dùng làm chất bảo quản, có thể tạo thành các hợp chất N-nitroso trong đường ruột. Ông cho biết thêm: "Các hợp chất này có thể gây tổn thương các tế bào lót thành ruột, từ đó có thể dẫn đến sự phát triển của ung thư".

Chính vì vậy, Tiến sĩ Ezekiel Emanuel (bác sĩ chuyên khoa ung bướu kiêm tác giả cuốn Eat Your Ice Cream) chia sẻ: "Nhìn chung, tôi tránh tiêu thụ các loại thực phẩm này".

Lời khuyên về việc tiêu thụ thịt chế biến sẵn

Theo các chuyên gia, tốt nhất là nên hạn chế tối đa việc ăn thịt chế biến sẵn. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự thích các loại thịt chế biến sẵn như thịt xông khói hay thịt nguội (deli meat), Tiến sĩ Crane khuyên bạn chỉ nên coi chúng là món ăn "thỉnh thoảng mới dùng" thay vì món ăn thường xuyên trong các bữa ăn. Bà nói: "Ăn một chiếc xúc xích (hot dog) đôi lần khi đi xem thi đấu thể thao thì khác hẳn với việc ăn thịt xông khói hay thịt nguội mỗi ngày".

Dù vậy, Tiến sĩ Talcott giải thích: "Đối với những ai muốn giảm thiểu nguy cơ ung thư, việc loại bỏ hoặc hạn chế tối đa thịt chế biến sẵn là một quyết định đúng đắn". Tiến sĩ Lee-Kong cũng đồng tình và nói thêm: "Hãy coi chúng là món ăn thưởng thức hiếm khi dùng, chứ không phải là thực phẩm thiết yếu hàng ngày".

Các lựa chọn thay thế lành mạnh hơn theo ý kiến chuyên gia

Nếu bạn chú trọng đến việc bổ sung protein, Tiến sĩ Thanki gợi ý các loại thực phẩm như thịt gia cầm, cá hoặc hải sản, các loại đậu, trứng và sản phẩm từ sữa. Ông chia sẻ: "Bạn có thể thử dùng sốt hummus, bơ hạt, cá đóng hộp hoặc thịt gà tây tự nướng tại nhà".

Nhìn chung, Tiến sĩ Crane khuyên bạn nên xây dựng chế độ ăn uống tập trung vào thực vật, chất xơ và các nguồn protein ít qua chế biến. Bà chia sẻ: "Đó là mô hình ăn uống phù hợp nhất để phòng ngừa ung thư và duy trì sức khỏe chuyển hóa toàn diện".

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Parade)