Một cậu bé 10 tuổi đến từ bang Texas (Mỹ), từng gây xúc động trên mạng xã hội khi ghi lại hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư gan hiếm gặp, vừa chính thức đón tin vui lớn nhất cuộc đời: Không còn dấu hiệu ung thư sau gần 8 tháng điều trị tích cực.

Không chỉ chiến thắng bệnh tật, câu chuyện của em còn truyền cảm hứng cho hàng nghìn bệnh nhân trên khắp thế giới về sự lạc quan, nghị lực và niềm hy vọng.

Fitz, 10 tuổi, đã rung chuông báo hiệu kết thúc quá trình điều trị vào ngày 24 tháng 6 năm 2026, sau khoảng tám tháng hóa trị, phẫu thuật và điều trị một loại ung thư gan hiếm gặp. Ảnh: Bệnh viện Nhi Texas

Cậu bé từng được tiên lượng chỉ có 8% cơ hội sống

Ngày 24/6/2026, Fitz Davis đã rung chiếc chuông quen thuộc tại Bệnh viện Nhi Texas (Texas Children's Hospital), đánh dấu thời khắc kết thúc quá trình điều trị ung thư. Ít ngày sau, cậu bé tiếp tục đón sinh nhật tuổi lên 10 trong một bữa tiệc đặc biệt với sự góp mặt của nhiều người từng dõi theo hành trình của mình trên mạng xã hội.

Chia sẻ với ABC News, Fitz cho biết ngay từ khi biết mình mắc bệnh, em đã quyết định đối mặt bằng thái độ tích cực.

"Con biết bất kỳ ai ở hoàn cảnh của mình, dù là người lớn hay trẻ em, cũng sẽ rất sợ hãi. Nhưng con thì không. Vì vậy con muốn làm những video tích cực để tiếp thêm hy vọng cho mọi người", Fitz nói.

Theo bác sĩ Valeria Smith, chuyên gia ung thư nhi tại Bệnh viện Nhi Texas, Fitz được chẩn đoán mắc một dạng ung thư gan hiếm vào tháng 11/2025.

Khối u lớn nhất có đường kính khoảng 20 cm, tương đương kích thước của một quả dưa lưới lớn, kèm theo nhiều khối u nhỏ khác lan rải rác trong gan.

Các bác sĩ xác định đây là dạng u đa ổ (multifocal tumor) - một thể bệnh khiến việc điều trị trở nên đặc biệt khó khăn do ung thư đã chiếm phần lớn nhu mô gan.

Người mẹ bàng hoàng khi cả chồng lẫn con đều mắc ung thư

Rachel Goodlad, mẹ của Fitz, cho biết gia đình gần như suy sụp khi nhận tin dữ. Điều đau lòng hơn là hơn hai năm trước, chồng cô - anh Nathan Davis - cũng được chẩn đoán mắc một loại ung thư khác.

"Ngay khi mới chẩn đoán, các bác sĩ nói với chúng tôi rằng Fitz chỉ có khoảng 8% cơ hội sống sót", cô nhớ lại.

Fitz cùng bố Nathan Davis, mẹ Rachel Goodlad và em gái Quinn. Ảnh: Bệnh viện Nhi Texas

Những đoạn video giúp hàng nghìn người tìm lại hy vọng

Trong những ngày đầu điều trị, việc quay video đơn giản chỉ nhằm giúp Fitz quên đi những buổi hóa trị đầy mệt mỏi.

Thế nhưng các clip nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Cậu bé chia sẻ chân thực mọi cung bậc cảm xúc, từ những ngày hóa trị đầu tiên đến thời điểm phải nhập khoa hồi sức tích cực (ICU). Mẹ của Fitz đăng tải các video trên Instagram và không ngờ chúng nhận được sự đồng cảm từ khắp nơi trên thế giới.

Gia đình sau đó mở một hòm thư bưu điện và liên tục nhận được hàng trăm, rồi hàng nghìn lá thư động viên từ những người xa lạ.

Nhiều bệnh nhân ung thư và người thân cho biết chính sự lạc quan của Fitz đã giúp họ có thêm động lực để tiếp tục điều trị.

Hóa trị tích cực rồi ghép toàn bộ lá gan

Để cứu sống Fitz, các bác sĩ áp dụng phương pháp điều trị đa mô thức.

Trước tiên, cậu bé trải qua nhiều tháng hóa trị cường độ cao nhằm thu nhỏ khối u. Tuy nhiên, do ung thư đã lan quá rộng trong gan, việc cắt bỏ một phần gan không còn khả thi.

Theo bác sĩ Smith, với những trường hợp như Fitz, giải pháp duy nhất là ghép gan toàn bộ.

Ngày 11/1/2026, Fitz được ghép một lá gan mới.

Sau khoảng 6 tháng theo dõi sau ghép, các bác sĩ xác nhận cậu bé không còn dấu hiệu ung thư.

"Fitz đã đáp ứng điều trị rất tốt. Chúng tôi hy vọng em sẽ tiếp tục duy trì tình trạng không còn ung thư trong suốt cuộc đời", bác sĩ Smith chia sẻ.

Sau gần 8 tháng chiến đấu với bệnh tật, Fitz cho biết điều em mong chờ nhất là được quay lại bơi lội và tham gia nhiều môn thể thao yêu thích. Ảnh: Bệnh viện Nhi Texas

Trở lại cuộc sống bình thường và tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực

Sau gần 8 tháng chiến đấu với bệnh tật, Fitz cho biết điều em mong chờ nhất là được quay lại bơi lội và tham gia nhiều môn thể thao yêu thích.

Không dừng lại ở đó, cậu bé còn đang phát triển một ứng dụng khuyến khích mọi người hoàn thành những thử thách tích cực mỗi ngày nhằm vượt qua suy nghĩ tiêu cực.

"Hành trình này thật đặc biệt. Con muốn tiếp tục làm video và lan tỏa những điều tích cực đến mọi người", Fitz nói.

Điều đáng lưu ý về ung thư gan ở trẻ em

Ung thư gan nguyên phát ở trẻ em là bệnh hiếm gặp. Một số thể bệnh có thể tiến triển rất nhanh và đòi hỏi điều trị kết hợp nhiều phương pháp như hóa trị, phẫu thuật hoặc ghép gan.

Các chuyên gia cho biết, nhờ những tiến bộ trong điều trị đa chuyên khoa và ghép tạng, nhiều trẻ mắc ung thư gan hiện nay có cơ hội sống cao hơn trước nếu được phát hiện và điều trị kịp thời.

Dù vậy, tiên lượng của từng bệnh nhân còn phụ thuộc vào loại ung thư, mức độ lan rộng của khối u và khả năng đáp ứng với điều trị. Hành trình của Fitz là một trường hợp đặc biệt, nhưng cũng cho thấy giá trị của việc kiên trì điều trị và giữ vững tinh thần lạc quan trong cuộc chiến chống ung thư.