Món ăn từng bị cả nhà chê, tôi đổi cách nấu một lần và giờ tuần nào cũng bị nhắc làm lại

Trước đây, cà tím là món gần như không bao giờ xuất hiện trong thực đơn nhà tôi. Người thì chê mềm nhũn, người ngại món này hút nhiều dầu, có lần tôi xào lên một đĩa mà gần như chẳng ai động đũa.

Sau đó, tôi thử đổi hẳn cách nấu. Không xào nhiều dầu nữa, tôi đem cà tím áp chảo rồi phủ lên trên lớp thịt bằm sốt xì dầu thơm nức. Cà tím vẫn mềm nhưng không nát, bên trên là thịt đậm đà, thêm chút hành lá và tỏi phi. Không ngờ từ món từng bị “ế”, giờ tuần nào cả nhà cũng hỏi: “Bao giờ lại làm món cà tím hôm trước?”.

Ảnh minh họa

Nguyên liệu

2 quả cà tím dài

200g thịt heo bằm

1 quả cà chua

Tỏi, hành tím, hành lá

Xì dầu

Dầu hào

Nước mắm

Đường

Tiêu

Ớt nếu thích ăn cay

Bước 1: Sơ chế cà tím để không bị thâm

Cà tím rửa sạch, bỏ cuống rồi cắt thành những khúc dài khoảng 5-6cm. Sau đó bổ đôi hoặc bổ làm tư nhưng không cắt rời hẳn.

Ngâm cà tím vào bát nước có pha chút muối khoảng 10 phút rồi vớt ra để ráo. Cách này giúp cà tím bớt thâm và khi chế biến vẫn giữ được màu đẹp.

Bước 2: Áp chảo thay vì ngập dầu

Thay vì cho nhiều dầu như cách chiên thông thường, tôi chỉ cho một lớp dầu mỏng vào chảo.

Xếp cà tím vào, áp chảo lửa vừa. Khi một mặt bắt đầu vàng thì trở mặt còn lại. Có thể đậy vung khoảng 1-2 phút để phần ruột chín mềm.

Đây là điểm tôi thấy khác biệt nhất. Cà tím chín mềm nhưng không bị ngấm quá nhiều dầu, bên ngoài có chút xém vàng nên ăn cũng thơm hơn.

Khi cà tím chín, gắp ra đĩa.

Bước 3: Làm phần thịt sốt

Phi thơm hành tím và tỏi băm, sau đó cho thịt vào đảo tơi.

Khi thịt bắt đầu săn, cho cà chua thái nhỏ vào. Nêm khoảng 1 thìa xì dầu, 1 thìa dầu hào, một chút đường và tiêu. Nếu thích đậm vị hơn có thể thêm nửa thìa nước mắm.

Đảo đến khi cà chua mềm, phần nước sốt hơi sánh lại thì cho hành lá vào.

Không nên làm sốt quá khô. Một chút nước sốt sẽ ngấm xuống phần cà tím, khiến món ăn đậm đà hơn.

Ảnh minh họa

Bước 4: Hoàn thành món ăn

Xếp cà tím ra đĩa, sau đó múc phần thịt bằm sốt phủ lên trên.

Rắc thêm hành lá, tỏi phi hoặc một chút ớt thái lát để món ăn nhìn bắt mắt hơn.

Khi ăn, có thể dùng thìa tách nhẹ miếng cà tím. Phần ruột mềm thơm, bên trên là thịt bằm đậm vị, ăn cùng cơm nóng rất dễ “hao cơm”.

Mẹo để món cà tím ngon mà không bị nhũn

Không cắt cà tím quá mỏng, vì khi áp chảo dễ bị nát.

Ngâm nước muối loãng nhưng không ngâm quá lâu để cà tím không bị mềm.

Chỉ dùng lượng dầu vừa phải, áp chảo từ từ thay vì chiên ngập dầu.

Phần thịt sốt nên hơi sánh, đừng quá loãng vì sẽ làm cà tím nhanh nhũn.

Muốn món ăn đẹp mắt hơn, chọn cà tím có kích thước đều nhau và giữ nguyên phần vỏ tím.

Có lẽ cùng một nguyên liệu nhưng chỉ cần thay đổi cách chế biến, cảm giác cũng khác hẳn. Đĩa cà tím trước đây từng bị cả nhà chê vì mềm và ngấy dầu, giờ lại trở thành món được nhắc tên thường xuyên trong thực đơn.

Nhiều khi không phải món đó dở, chỉ là chúng ta chưa tìm được cách nấu khiến nó ngon hơn mà thôi.