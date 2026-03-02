Món ăn từ 25.000 đồng/phần ở Việt Nam sang xứ kim chi đội giá gấp 5–6 lần vẫn đông khách xếp hàng

Món ăn đường phố "bình dân" bỗng thành đặc sản khi ra nước ngoài

Theo Dân trí, trong chuyến trải nghiệm ẩm thực tại TP.HCM, Simon – một du khách Hàn Quốc cùng người bạn đồng hương có tên tiếng Việt là Tân đã ghé một tiệm nhỏ ở khu Thảo Điền (TP Thủ Đức cũ) để thử món ăn được xem là biểu tượng ẩm thực Việt.

Hai vị khách chọn phiên bản nhân thịt quay, dặn không bỏ ớt cho hợp khẩu vị. Ngay từ miếng đầu tiên, họ không giấu được sự thích thú. Simon liên tục gật gù, thậm chí dùng tiếng Việt nhận xét: "Rất ngon!".

Bánh mì ở Hàn Quốc đang bán với giá khoảng 8.000 won (xấp xỉ 140.000 đồng). (Ảnh: Trí thức trẻ)

Điều khiến họ ấn tượng nhất là lớp vỏ ngoài giòn rụm, phần nhân đầy đặn với thịt quay, rau sống, đồ chua và nước sốt hòa quyện. Và khi biết giá chỉ 25.000 đồng/ổ, cả hai càng tỏ ra bất ngờ.

"Ở Hàn Quốc, giá một ổ như thế này cao hơn nhiều", anh Tân chia sẻ.

Theo ghi nhận, tại một khu chợ truyền thống ở Busan, một tiệm do người Việt mở đang bán loại bánh này với giá khoảng 8.000 won (xấp xỉ 140.000 đồng). Kích thước tương đương trong nước, không lớn hơn đáng kể.

Anh Trần Phúc Hậu – du học sinh Việt tại Hàn Quốc cho biết thỉnh thoảng vẫn ghé mua "đỡ nhớ nhà". "Giá cao thật, nhưng mặt bằng chung ở đây như vậy. Hương vị đạt khoảng 80–90% so với Việt Nam, vẫn chấp nhận được", anh nói.

Vì sao giá cao nhưng vẫn hút khách?

Theo phân tích của chuyên trang ẩm thực Taste Atlas, bánh mì Việt Nam được đánh giá cao nhờ sự cân bằng hương vị giữa thịt, rau thơm và đồ chua, tạo nên trải nghiệm "dễ ăn nhưng đậm đà".

Giới kinh doanh ẩm thực nhận định, có ba yếu tố chính khiến giá món ăn này tại Hàn Quốc cao hơn nhiều.

Thứ nhất là chi phí mặt bằng và nhân công. Tại các đô thị lớn như Busan hay Seoul, tiền thuê cửa hàng và lương lao động thuộc nhóm cao trong khu vực châu Á.

Bánh mì Việt Nam là món ăn được đánh giá cao nhờ sự cân bằng hương vị giữa thịt, rau thơm và đồ chua. (Ảnh: Vntravellive)

Thứ hai là nguyên liệu. Nhiều cửa hàng phải nhập nước mắm, pate hoặc gia vị đặc trưng từ Việt Nam, khiến chi phí logistics tăng.

Thứ ba là cách định vị sản phẩm. Theo nhận định của VNExpress trong bài viết về ẩm thực Việt tại nước ngoài, nhiều món ăn đường phố khi ra thị trường quốc tế thường được xếp vào nhóm "ẩm thực đặc sản" thay vì bình dân, dẫn tới mức giá cao hơn.

Dù vậy, theo phản ánh của Dân trí, khách Hàn đánh giá món ăn này "không ngấy, nhiều rau và có sự kết hợp thú vị giữa Á – Âu", nên vẫn duy trì được sức hút.

Dấu ấn ngày càng rõ trên bản đồ ẩm thực quốc tế

Không chỉ tại Hàn Quốc, món bánh kẹp nổi tiếng của Việt Nam còn gây tiếng vang tại nhiều thị trường khác.

Năm 2019, Bánh mì Phượng Hội An từng mở cửa hàng tại Hàn Quốc, được nhiều tờ báo trong nước như Tuổi Trẻ Online và VNExpress đưa tin, với mức giá khoảng 150.000 đồng/ổ.

Bánh mì Phượng Hội An từng mở cửa hàng tại Hàn Quốc. (Ảnh: VTV)

Tại Hong Kong (Trung Quốc), tiệm Bánh mì Nếm ở khu Wan Chai thu hút thực khách xếp hàng. Năm 2025, quán được Michelin Guide đưa vào danh sách Michelin Selected, theo thông tin từ trang chính thức của Michelin Guide Hong Kong & Macau. Tài tử Tạ Đình Phong cũng từng khen ngợi hương vị của món ăn này trên mạng xã hội.

Đặc biệt, theo bảng xếp hạng "Top 100 món ăn Việt Nam" do Taste Atlas công bố, phiên bản nhân thịt quay từng được xếp ở vị trí số một, vượt qua nhiều món quen thuộc khác.

Từ vỉa hè đến "đại sứ ẩm thực"

Theo chuyên gia ẩm thực được Vietnamnet trích dẫn trong bài phân tích về sự lan tỏa của ẩm thực Việt, những món ăn đường phố như phở, cà phê sữa đá và bánh mì đang dần trở thành "đại diện văn hóa" khi bước ra thế giới.

Ở Việt Nam, người dân có thể mua một ổ nóng giòn với giá 20.000–30.000 đồng ở bất kỳ góc phố nào. Nhưng khi ra nước ngoài, món ăn ấy không chỉ mang giá trị dinh dưỡng, mà còn gắn với câu chuyện văn hóa và ký ức cộng đồng.

Với thực khách quốc tế, ăn bánh mì là trải nghiệm ẩm thực mới mẻ, dung hòa giữa phương Đông và phương Tây. (Ảnh: Youtube)

Với người Việt xa quê, đó là hương vị gợi nhớ nhà. Với thực khách quốc tế, đó là trải nghiệm ẩm thực mới mẻ, dung hòa giữa phương Đông và phương Tây.

Có lẽ vì thế, dù giá cao gấp nhiều lần, những ổ bánh kẹp vỏ giòn ấy vẫn được bán ra đều đặn mỗi ngày ở xứ kim chi là minh chứng cho việc ẩm thực Việt đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.