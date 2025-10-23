Không phải ngẫu nhiên mà người Nhật luôn dẫn đầu thế giới về tuổi thọ. Bí quyết nằm ở chế độ ăn uống chú trọng thực phẩm tự nhiên, đặc biệt là đậu nành – nguyên liệu chính tạo nên đậu phụ, món ăn không thể thiếu trong mâm cơm hàng ngày của họ.

Chỉ với 5.000-10.000 đồng/miếng tại các chợ Việt Nam, đậu phụ làm từ 100% đậu nành tươi không chỉ rẻ mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng vượt trội, giúp nâng cao sức khỏe tự nhiên mà ít ai ngờ tới.

Vì sao đậu nành lại là "siêu thực phẩm" trường thọ?

Đậu nành – nguồn gốc của đậu phụ – là một trong những thực phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất trên thế giới. Không chứa gluten, ít calo, dễ hấp thụ hương vị, đậu nành trở thành nguyên liệu lý tưởng để chế biến hàng loạt món ăn lành mạnh.

Dựa trên các nguồn uy tín như Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), Medical News Today và Healthline, đậu nành mang lại vô số lợi ích, từ bổ sung dưỡng chất đến phòng ngừa bệnh tật. Dưới đây là những điểm nổi bật nhất:

Cung cấp canxi vượt trội gấp 3 lần sữa bò

Khi nghĩ đến canxi, nhiều người chỉ nhớ đến sữa bò. Tuy nhiên, theo FDA, 100g sữa bò chỉ cung cấp khoảng 125mg canxi, trong khi 100g đậu phụ từ đậu nành mang đến tận 350mg – cao gấp gần 3 lần. Chỉ cần tiêu thụ 126g đậu phụ mỗi ngày, bạn đã đáp ứng 86% nhu cầu canxi hàng ngày.

Lợi ích này đặc biệt quý giá đối với những người không dung nạp lactose, phụ nữ sau mãn kinh (giúp ngừa loãng xương), trẻ em và người lớn tuổi. Canxi từ đậu nành dễ hấp thu hơn, không gây đầy hơi hay khó chịu như sữa động vật.

Isoflavone từ đậu nành: "Lá chắn" cho tim mạch

Chất isoflavone, một loại phytoestrogen tự nhiên trong đậu nành, giúp giảm cholesterol xấu (LDL), duy trì chỉ số khối cơ thể (BMI) ổn định và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. FDA khuyến nghị ăn ít nhất 25g đậu nành mỗi ngày (tương đương khoảng 100g đậu phụ) để kiểm soát cholesterol hiệu quả. Đây là cách đơn giản để bảo vệ trái tim mà không cần phụ thuộc vào thuốc men.

Chống oxy hóa mạnh mẽ: Ngăn ngừa ung thư

Các hợp chất genistein và isoflavone trong đậu nành hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Chúng còn tăng cường hệ thống chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể, giảm nguy cơ ung thư ruột và ung thư vú.

Nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy, phụ nữ tiêu thụ đậu nành thường xuyên không chỉ giảm triệu chứng mãn kinh mà còn hạ thấp tỷ lệ mắc ung thư vú – một lợi ích quan trọng cho sức khỏe phụ nữ.

Protein thực vật chất lượng cao: Tốt cho thận

Protein từ đậu nành dễ tiêu hóa hơn so với protein động vật, giúp giảm áp lực lên thận và mang lại lợi ích cho bệnh nhân chạy thận, ghép thận hoặc suy thận mãn tính. Đồng thời, đậu nành còn giúp giảm nồng độ lipid trong máu, hỗ trợ sức khỏe tổng thể cho những người mắc bệnh thận.

Hỗ trợ giảm cân và cải thiện nội tiết tố nữ

Với hàm lượng chất xơ cao và ít calo, đậu nành tạo cảm giác no lâu, kiểm soát cơn thèm ăn và thúc đẩy giảm cân hiệu quả. Isoflavone trong đậu nành hoạt động giống như estrogen tự nhiên, giúp giảm triệu chứng lạc nội mạc tử cung, cân bằng hormone ở phụ nữ mãn kinh, thậm chí làm đẹp da.

Chỉ một hạt đậu nành nhỏ bé, sau khi “lột xác” đã hóa thân thành hàng chục món ăn quen thuộc ở Việt Nam và nước ngoài. Từ món mặn đến món ngọt, từ món chính đến món phụ, đậu nành luôn giữ được vị béo ngậy tự nhiên, dễ phối hợp nguyên liệu và đặc biệt giữ nguyên giá trị dinh dưỡng (protein, isoflavone, canxi, chất xơ).

Những lưu ý khi sử dụng đậu nành và đậu phụ

Dù đậu nành mang lại nhiều lợi ích, nhưng "quá liều" cũng có thể gây hại. Không nên ăn quá nhiều để tránh khó tiêu, đầy bụng hoặc tiêu chảy.

Một số nhóm người cần tránh hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng: bệnh nhân viêm loét dạ dày, gout, suy giáp, thiếu iot, hoặc đang dùng thuốc trị trầm cảm, thuốc chống đông máu. Ngoài ra, tránh kết hợp đậu phụ với rau bina hoặc hành tây vì có thể tạo thành canxi oxalat, dẫn đến sỏi mật.