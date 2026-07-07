Bữa cơm mùa hè cứ nấu món ăn này, hương vị tươi mát, ngon vô cùng

Vào mùa hè, chúng ta nên tránh các món ăn nhiều dầu mỡ và thịt, vì chất béo dễ gây nóng trong cơ thể. Thỉnh thoảng ăn một ít đồ ăn chay cũng là một ý tốt, vì nó thanh mát và ngon miệng. Ví dụ, bạn có thể thử công thức này hôm nay.

Món ăn hôm nay được nấu từ bí ngòi, váng đậu và trứng. Hầu hết hương vị đến từ sự tươi ngon và hương thơm tự nhiên của các nguyên liệu. Bí ngòi mang đến hương thơm tinh tế và dịu nhẹ, váng đậu bổ sung vị đậu và protein, còn trứng tạo nên vị đậm đà. Đây là món ăn kết hợp giữa canh và rau, với cách nấu đơn giản, gia vị dễ nêm nếm. Món ăn này ngon, nấu dễ và hoàn thành nhanh chóng. Cùng theo dõi công thức nấu món ăn này ngay dưới đây.

Nguyên liệu nấu món canh trứng, bí ngòi và váng đậu

2 quả bí ngòi, lượng váng đậu chiên vừa đủ, 2 quả trứng gà, lượng hành lá và tỏi vừa đủ, muối, một chút tiêu, một chút bột nêm vị gà, lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách làm món canh trứng, bí ngòi và váng đậu

Bước 1: Rửa sạch bí ngòi, cắt bỏ 2 đầu rồi dùng dụng cụ bào thành các sợi nhỏ. Lưu ý vì phần ruột bí ngòi rất dễ bị nát khi nấu canh nên bạn hãy chỉ nạo lấy phần vỏ ngoài, bỏ phần ruột đi. Vàng đậu chiên sẽ dày hơn, khi nấu sẽ ngon hơn. Do đó bạn ngâm váng đậu chiên trong nước cho đến khi mềm thì rửa lại cho sạch rồi cắt thành các miếng vừa ăn. Hành lá rửa sạch và thái nhỏ. Tỏi băm nhỏ. Đập trứng vào bát, đánh tan.

Bước 2: Đun khô chảo sau đó cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì cho trứng vào chiên đến khi đông đặc thì dùng phới đảo đều thành các miếng nhỏ. Tiếp đó bạn cho phần gốc hành lá và tỏi băm vào xào thơm. Sau đó cho lượng nước sôi vừa đủ vào và đun nhỏ lửa cho đến khi nước dùng chuyển sang màu trắng đục.

Bước 3: Thêm một ít muối, bột tiêu và một chút bột nêm vị gà. Giữ cho canh sôi liu riu trên lửa vừa. Cho váng đậu vào và đun nhỏ lửa trong khoảng 3 đến 5 phút. Khi hết thời gian, cho bí ngòi bào sợi vào, khuấy đều và đun nhỏ lửa thêm 2 đến 3 phút. Cuối cùng, nếm thử và điều chỉnh gia vị nếu cần trước khi dùng.

Thành phẩm món canh trứng, bí ngòi và váng đậu

Đây là một món canh rất thanh mát. Bí ngòi bào sợi giòn và mềm, còn váng đậu thì hơi dai. Canh không hề có cảm giác bị ngấy dầu mỡ, rất ngon miệng và ăn kèm với cơm rất hợp. Món này ngon và dễ làm. Bạn có thể thay thế bí ngòi bằng các loại bầu và rau khác đặc trưng của mùa hè.

Chúc bạn có bữa cơm ngon miệng với món canh trứng, bí ngòi và váng đậu!