Món ăn giàu chất chống oxy hóa nhất định phải thử trong mùa thu

Tại sao nên ăn hạt dẻ vào mùa thu?

Hạt dẻ có hương vị ngọt bùi thơm ngon, mang nướng ăn trực tiếp hoặc chế biến món bánh, món ăn cũng rất hấp dẫn. Ngoài hương vị thơm ngon, hấp dẫn, hạt dẻ còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Hạt dẻ giúp cung cấp nguồn năng lượng dồi dào và hỗ trợ giảm cân. Với hàm lượng dinh dưỡng phong phú và carbohydrate khá cao nên hạt dẻ sẽ giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể. Tuy vậy, chúng tạo cảm giác no lâu nên cũng sẽ hỗ trợ cho các chế độ ăn kiêng và giảm cân.

Trong hạt dẻ có chất xơ hòa tan lẫn chất xơ không hòa tan, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, hạn chế cholesterol và bảo vệ thành ruột khỏe khoắn hơn.

Hạt dẻ cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, trong đó có vitamin B và vitamin C. Vitamin B có tác dụng kích thích sinh hồng cầu, có thể giúp cơ thể tái sinh tế bào mới và cung cấp cho não bộ nguồn oxy. Còn vitamin C là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, có hiệu quả ngăn ngừa bệnh ung thư.

Ngoài ra, trong hạt dẻ còn chứa một lượng mangan giúp kích thích sản xuất mô liên kết và hỗ trợ đông máu. Đồng thời, hàm lượng folate có trong hạt dẻ cũng giúp củng cố hệ xương và tăng cường miễn dịch, giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Tuy bổ dưỡng là vậy, nhưng không nên ăn hạt dẻ quá nhiều một lúc để tránh tình trạng khó tiêu.