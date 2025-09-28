Nhất định phải nấu 4 món ăn này vào mùa thu để thanh nhiệt, giải độc cơ thể và khỏe mạnh khi mùa đông đến

4 loại nguyên liệu này đều thuộc họ bầu bí (Cucurbitaceae) và bạn nhất định nên sử dụng để nấu thành các món ăn khi mùa thu bắt đầu. Chúng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng! Dùng bí đao, mướp, mướp đắng và bí đỏ nấu thành các món như canh bí đao đùi gà, mướp xào thịt heo, mướp đắng hầm thịt ba chỉ và bí đỏ hầm khoai môn không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn giúp thanh nhiệt và bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Hãy thử ngay những công thức này để tận hưởng mùa thu tràn đầy năng lượng, tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch để khỏe mạnh trong mùa đông lạnh giá sắp tới.

1. Bí đao

Bí đao là một trong số đó 4 loại rau củ mà bạn nên ăn nhiều vào mùa thu. Bí đao có hàm lượng nước rất cao và giàu chất xơ, có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột, giúp đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể, đồng thời làm giảm tình trạng khô miệng và lưỡi do thời tiết mùa thu hanh khô.

Canh bí đao đùi gà - món ngon không thể bỏ qua vào mùa thu

Nguyên liệu: 500g bí đao, 2 cái đùi gà, gừng thái lát, hành lá thái khúc và gia vị vừa ăn.

Cách nấu canh bí đao đùi gà

Bước 1: Đầu tiên bạn cần sơ chế sạch đùi gà sau đó chặt thành miếng vừa ăn. Tiếp theo bạn cho thịt gà đã chặt vào ngâm trong chậu nước lạnh một lúc để loại bỏ sạch máu thừa. Tiếp theo bạn chần đùi gà qua nước sôi, vớt ra để ráo nước. Gọt vỏ và bỏ phần ruột bí đao, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng có kích thước bằng nhau, để riêng.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, cho gừng thái lát và hành lá vào xào thơm. Tiếp theo cho đùi gà vào xào đến khi thấy bề mặt hơi vàng. Đổ một lượng nước vừa đủ vào, đun sôi ở lửa lớn. Sau đó chỉnh lửa nhỏ và đun trong 30 phút cho đến khi đùi gà mềm. Thêm bí đao vào và tiếp tục nấu thêm 10-12 phút. Khi bí đao chín, nêm muối và bột tiêu cho vừa ăn.

Thành phẩm món canh bí đao đùi gà

Món ăn này với nước dùng đậm đà, ngọt ngon. Thịt gà được hầm mềm và hấp thụ vị tươi ngon của bí đao sẽ đồng thời phát huy đầy đủ tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu của nó.

2. Mướp

Mướp cũng là một món ăn ngon được nhiều người yêu thích vào thu. Mướp có tính mát, vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, long đờm, mát máu, giải độc. Mướp có tác dụng nhất định trong việc giảm đau họng và ho thông thường vào mùa thu.

Mướp xào thịt heo - đơn giản, ngon miệng

Nguyên liệu: 2 quả mướp hương, 100g thịt nạc heo, 5 tép tỏi băm, nước tương, bột năng, muối,...

Cách làm món mướp xào thịt heo

Bước 1: Thịt heo bạn rửa sạch, dùng khăn bếp thấm khô nước sau đó thái thành dạng sợi mỏng. Cho thịt heo vừa thái vào bát, thêm 1 thìa canh nước tương, một chút bột năng, trộn đều rồi ướp trong khoảng 10 phút. Gọt bỏ vỏ mướp hương, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng dạng dải.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn vào rồi đun nóng. Khi dầu nóng thì cho tỏi băm vào phi thơm. Tiếp theo cho thịt heo đã ướp vào, xào nhanh tay. Khi thấy thịt heo đổi màu thì bạn cho ra đĩa, để dùng sau. Thêm một ít dầu vào ăn chảo, đổ mướp vào xào đến khi mềm, trút thịt heo vào, rắc một lượng muối vừa đủ, xào đều rồi dọn ra đĩa.

Thành phẩm món mướp xào thịt heo

Món ăn này mềm mướt, thấm vị ngọt từ thịt cùng gia vị, ăn rất ngon. Món ăn này có tính thanh nhiệt, giải khát, rất thích hợp để điều chỉnh cảm giác thèm ăn sau khi bắt đầu mùa thu.

3. Mướp đắng/Khổ qua

Mặc dù đây là loại thực phẩm mang vị đắng, nhưng nó có tác dụng thanh nhiệt, giải nhiệt, cải thiện thị lực và giải độc rất tốt. Ăn mướp đắng vào mùa thu có thể giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể.

Canh mướp đắng hầm thịt ba chỉ - hương vị độc đáo kết hợp thịt và rau củ

Nguyên liệu: 2 quả khổ qua, 200g thịt ba chỉ, 1 thìa canh nước tương, gừng thái lát, muối, v.v...

Cách làm móm mướp đắng hầm thịt ba chỉ

Bước 1: Mướp đắng bỏ phần ruột, dùng thìa cạo phần màng trắng bên trong. Sau đó đem rửa sạch thái lát có độ dày vừa phải, ướp với muối trong 10 phút, sau đó vắt bớt nước để giảm vị đắng. Thái thịt ba chỉ thành lát mỏng, cho vào chảo xào cho đến khi tiết mỡ. Sau đó thêm gừng thái lát và nước tương vào xào cho đến khi thơm.

Bước 2: Cho mướp đắng vào xào đều, thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó chỉnh về lửa nhỏ và hầm trong 15 phút, cuối cùng nêm muối cho vừa ăn.

Thành phẩm món mướp đắng hầm thịt ba chỉ

Độ mềm của thịt ba chỉ làm cân bằng vị đắng của mướp đắng, khiến món ăn này vừa ngon vừa giữ được giá trị dược liệu.

4. Bí đỏ

Bí đỏ có tính ấm, vị ngọt, có tác dụng bổ trung, bổ phế, nhuận phế, trừ đờm. Ăn bí đỏ khi vào thu có thể bồi bổ cơ thể, tăng cường miễn dịch.

Bí đỏ hầm khoai môn - Thanh mát, vị ngọt, mềm

Nguyên liệu: 300g bí đỏ, 200g khoai môn và lượng gia vị vừa đủ, 1 cây hành lá xắt nhỏ.

Cách làm món bí đỏ hầm khoai môn

Gọt bỏ vỏ bí đỏ và khoai môn rồi rửa sạch và cắt thành các khối vuông. Đổ một lượng nước vừa đủ vào nồi, cho bí đỏ và khoai môn vào, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó vặn nhỏ lửa và nấu trong 20 phút cho đến khi các nguyên liệu mềm. Thêm lượng gia vị/tinh chất cốt gà thích hợp và tiếp tục nấu cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện. Cuối cùng lấy ra tô, rắc hành lá lên.

Thành phẩm món bí đỏ hầm khoai môn

Món ăn này làm vô cùng đơn giản lại có hương vị rất thơm ngon. Nếu thích bạn cũng có thể biến tấu một chút để thành món chè bằng cách thêm nước cốt dừa và sữa tươi, đường phèn vào nấu cùng. Món ăn có vị ấm, giúp bạn bổ sung năng lượng cho cơ thể đồng thời làm ẩm phổi.