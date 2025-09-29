Bữa cơm mùa thu thêm ngon với 3 món rau dễ nấu lại giúp thanh nhiệt, bổ phổi, dưỡng tỳ vị

Mùa thu đến, mang theo không khí se lạnh vào buổi sáng và tối. Thời tiết hanh khô, se lạnh này khiến cơ thể chúng ta nhạy cảm hơn, dẫn đến khô miệng thường xuyên, da căng cứng và tiêu hóa chậm hơn so với mùa hè. Trong thời gian này, điều quan trọng là phải điều chỉnh chế độ ăn uống, cắt giảm các loại rau củ lạnh như dưa chuột, đồng thời bổ sung nhiều rau củ có tính kiềm giúp thanh nhiệt, dưỡng ẩm, tăng cường sức khỏe cho tỳ vị. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu 3 loại rau củ có tính kiềm nhất định phải ăn thường xuyên trong mùa thu - dễ làm, bổ dưỡng và ngon miệng! Hãy cùng khám phá nhé!

1. Khoai sọ xào thì là: Bổ tỳ vị, ấm thân tâm

Theo Đông y, khoai sọ có tính bình, vị ngọt, giúp kiện tỳ, ích vị, cải thiện chức năng tiêu hóa và hỗ trợ giảm đầy bụng, khó tiêu. Việc thường xuyên đưa khoai sọ vào chế độ ăn uống có thể giúp tăng cường thể lực, cải thiện khẩu vị, hỗ trợ tiêu hóa và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bên cạnh đó, y học cổ truyền cũng cho rằng rau thì là có tác dụng mạnh tỳ, bổ thận, tiêu trướng, và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Tác dụng này đến từ tính ấm, vị cay, giúp cải thiện các vấn đề như ăn uống khó tiêu, đau bụng, và các rối loạn đường tiết niệu.

Nguyên liệu làm món khoai sọ xào thì là

5-7 củ khoai sọ nhỏ, 1 nắm rau thì là, 1 củ hành tím băm nhỏ, lượng gia vị thích hợp, một chút tinh chất cốt gà.

Cách làm món khoai sọ xào thì là

Bước 1: Khoai sọ bạn rửa sạch rồi hấp chín. Sau đó lấy khoai sọ ra, để nguội, gọt vỏ và cắt thành các lát mỏng vừa ăn. Nếu củ khoai sọ to, bạn có thể gọt vỏ trước và cắt lát rồi mới đem đi hấp. Rau thì là bạn đem rửa sạch, thái nhỏ. Nếu thích ăn cay bạn có thể thêm 1-2 quả ớt, cắt lát.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho hành băm nhỏ, ớt vào xào đến khi dậy mùi thơm. Sau đó bạn cho khoai môn vào, xào nhỏ lửa cho đến khi mặt khoai hơi vàng. Cuối cùng, cho phần thì là vào, xào nhanh vài lần, nêm thêm lượng gia vị vừa đủ, một chút tinh chất cốt gà, đảo đều rồi tắt bếp, lấy ra đĩa.

Thành phẩm món khoai sọ xào thì là

Món khoai sọ xào thì là này rất hợp trong tiết trời mùa thu! Khoai sọ được hấp chín rồi xào, tạo nên kết cấu mềm, dai với vị ngọt độc đáo. Hương thơm đặc trưng của thì là vô cùng hấp dẫn, và ớt thêm vào một lượng cay vừa phải, khiến món ăn trở nên kích thích vị giác hơn. Khoai sọ nổi tiếng với công dụng bổ tỳ và dạ dày, kết hợp với đặc tính làm ấm dạ dày của thì là, món ăn này hoàn hảo cho bữa cơm mùa thu, mang lại cho gia đình bạn cảm giác ấm áp!

2. Rau cải cúc hấp: Thanh mát, bổ phổi, chống khô phổi

Cải cúc vốn là loại rau quen thuộc, chế biến nhiều món ăn trong gia đình Việt. Rau có mùi thơm mát, có thể dùng ăn sống, chế dầu xốt cà chua, làm món trộn cùng giấm, ăn với lẩu, nấu canh... rất ngon. Theo y học cổ truyền, rau cải cúc vị ngọt nhạt, hơi đắng the, mùi thơm, tính mát, thành phần tinh dầu kết hợp với chất xơ trong cải cúc giúp hỗ trợ thải khí thừa trong dạ dày, kích thích tiêu hóa, tạo cảm giác thèm ăn, nhuận tràng. Vị thanh, mát ngon của rau có tác dụng tốt đến thần kinh, trí não. Ăn rau cải cúc có tác dụng kiện tỳ vị, tiêu đàm, giáng hỏa.

Nguyên liệu làm món rau cải cúc hấp

400g rau cải cúc, 100g bột mì (hoặc bột bắp), 3 tép tỏi băm, 1 thìa canh giấm, 2 thìa canh nước tương, một chút xíu muối, dầu mè, một ít ớt băm.

Cách làm món rau cải cúc hấp

Bước 1: Rau cải cúc bạn nhặt bỏ lá úa, rễ rồi rửa sạch và để ráo nước. Sau đó cắt rau cải cúc thành từng đoạn ngắn thích hợp. Tiếp theo bạn cho rau cải cúc vào âu trộn lớn, thêm lượng bột bắp vừa phải vào. Lưu ý hãy cho từng lượng nhỏ, trộn nhẹ để sao cho mỗi nhánh rau đều được phủ một lớp bột mỏng.

Bước 2: Sau khi đã phủ bột cho rau cải cúc xong, bạn cho nước vào nồi hấp, đun sôi. Rải rau cải cúc lên xửng (lưu ý rải không quá dày) và bắt đầu hấp trên lửa lớn trong 5-8 phút. Khi rau cải cúc đã chuyển màu và lớp bột bọc bên ngoài chuyển trong thì bạn lấy ra khỏi xửng, xếp lên đĩa. Tiếp theo chuẩn bị một chiếc bát, cho tỏi băm, một chút muối, dầu mè, một ít giấm và nước tương cùng ớt băm vào, khuấy đều. Nước sốt này dùng để chấm rau cải cúc hấp cực ngon.

Thành phẩm món rau cải cúc hấp

Rau cải cúc hấp không chỉ là món ăn dễ chế biến, mà còn tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của rau cải cúc. Rau cải cúc hấp tươi xanh, đẹp mắt. Chấm vào nước sốt tỏi đậm đà tạo nên một món ăn thanh nhẹ nhưng đậm đà. Rau cải cúc hấp giúp làm ẩm phổi và giảm đờm, rất phù hợp với thời tiết mùa thu hanh khô, dễ ho. Hơn nữa, hấp rau cải cúc còn giúp ngăn ngừa kích ứng và dễ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp cho người già và trẻ em.

3. Salad rau cúc đắng và hạt óc chó: Thanh nhiệt, hạ nhiệt, bồi bổ cơ thể và tinh thần

Rau cúc đắng (hay còn được gọi là rau diếp xoăn) vốn rất giàu các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu như: kali, canxi, magie, phốt pho, natri, sắt… Y học hiện đại tìm thấy trong loại rau này có choline và các thành phần hỗ trợ diệt khuẩn cực kỳ mạnh. Bên cạnh đó, shigella có trong loại rau này còn có tác động tích cực đối với người mắc bệnh viêm gan, viêm họng, cảm, sốt và viêm phế quản mãn tính…

Nguyên liệu làm món salad rau cúc đắng và hạt óc chó

1 cây rau cúc đắng, 1 nắm hạt óc chó, 2 thìa canh dầu ô liu, 1 thìa canh mật ong, 1/2 thìa canh mù tạt vàng và nước cốt nửa quả chanh, 1 quả ớt xắt lát nhỏ.

Cách làm món salad rau cúc đắng và hạt óc chó

Bước 1: Rau xà lách đắng bạn cắt bỏ gốc, tách rời từng lá rồi rửa sạch. Sau đó bạn cho rau vào ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 10 phút. Vớt rau ra, xé thành các miếng nhỏ. Hạt óc chó bạn cho vào nồi nước sôi để bóc bỏ lớp màng nâu (tránh bị vị chát khi ăn). Sau đó rang hạt óc chó trong chảo ở lửa nhỏ để hạt có mùi thơm, giòn hơn.

Bước 2: Tiếp theo bạn chuẩn bị một chiếc bát, thêm dầu oliu, mật ong, mù tạt vàng, nước cốt chanh rồi khuấy đều. Sau đó cho rau cải đắng và hạt óc chó vào bát lớn, thêm nước sốt vừa pha vào, dùng đũa trộn đều là hoàn thành.

Thành phẩm món salad xà lách đắng và hạt óc chó

Món salad này làm cực đơn giản và nhanh gọn. Vị hơi đắng của xà lách đắng vừa đủ để thanh nhiệt, kết hợp với vị giòn tan của quả óc chó, tạo nên một hương vị đậm đà khó cưỡng. Nước sốt chua ngọt là điểm nhấn hoàn hảo, làm nổi bật tất cả hương vị. Mùa thu có thể khiến bạn cáu kỉnh, nên rau xà lách đắng có thể giúp xoa dịu tâm trí, còn quả óc chó thì nuôi dưỡng não bộ - một mũi tên trúng hai đích!

3 món rau này rất dễ nấu lại bổ dưỡng cho bữa cơm mùa thu, giúp cải thiện sức khỏe và tăng cường sức đề kháng cho gia đình bạn. Từ khoai sọ xào thì là ấm bụng, rau cải cúc hấp thanh mát đến salad rau cúc đắng và hạt óc chó bổ dưỡng, mỗi món ăn đều mang đến hương vị đặc trưng và lợi ích sức khỏe tuyệt vời.