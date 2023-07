Mối tình đẹp như mơ của Á hậu Vbiz: Yêu nhau từ thuở sinh viên, 4 năm sau có cái kết đáng ngưỡng mộ

Phương Nga gây chú ý sau khi giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau đó, người đẹp tiếp tục lọt Top 10 Miss Grand International 2018. Phương Nga và Bình An vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 9/2018. Thời điểm đó, Phương Nga vừa giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018.

Thời gian trước, người hâm mộ thường xuyên soi ra bằng chứng hẹn hò khi cả hai đăng tải những hình ảnh trùng khớp trên mạng xã hội. Đặc biệt, việc Bình An xuất hiện trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 khiến nhiều người đồn đoán cho rằng anh đến để cổ vũ bạn gái.

Vào Valentine năm 2019, cặp đôi mới công khai và cho biết đã hẹn hò từ năm 2017. Bình An tiết lộ quen Phương Nga từ cuộc thi Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân 2017. Thời điểm đó, Bình An xuất hiện với tư cách là giám khảo khách mời. Anh say nắng vì nụ cười của người đẹp.

Thời điểm bạn gái đăng quang Á hậu, Bình An đã là diễn viên nhưng sự nghiệp diễn xuất còn chưa thực sự ấn tượng. Nhiều người đem ra so sánh về độ nổi tiếng của cặp đôi, nam diễn viên từng khẳng định: "Tôi yêu Phương Nga khi cô ấy chưa là gì trong showbiz. Khi yêu mình có thể làm tất cả vì người yêu, kể cả những lập trường lớn nhất cũng sẵn sàng thay đổi, và tôi là như vậy".

Cuộc sống của nam diễn viên từng thay đổi khá nhiều khi bạn gái bất ngờ đăng quang: "Lúc cả hai quen nhau, Phương Nga chưa làm nghệ thuật, nên khi cô ấy tham gia cuộc thi rồi bỗng nhiên thành Á hậu đã làm cuộc sống tôi thay đổi khá nhiều. Cái thay đổi buồn cười nhất đó là trước khi Phương Nga trở thành Á hậu, ra đường tôi mang khẩu trang còn cô ấy thì không. Nhưng bây giờ mọi thứ lại ngược lại. Đôi khi cũng cảm thấy rất khó nói, không thể tả được vì cảm xúc bị đổi chiều rất nhiều".

Sau khi chia sẻ chuyện tình cảm, Bình An và Phương Nga luôn sánh đôi bên nhau, từ công việc đến cuộc sống, chuyện tình yêu của cặp đôi được bố mẹ 2 bên và mọi người ủng hộ. Á hậu Phương Nga từng tâm sự, cô hài lòng với Bình An ở mọi điểm, từ ngoại hình đến tính cách. Người đẹp tiết lộ Bình An chính là mối tình đầu của cô.

Hiện tại, Bình An theo đuổi các dự án phim truyền hình, Phương Nga ghi dấu ấn với vai trò người dẫn chương trình. Người đẹp cho biết chuyện tình yêu của cô êm đềm, gần như không sóng gió và chưa bao giờ giận hờn quá lâu. Nam diễn viên cũng tiết lộ anh luôn chiều theo các sở thích của nửa kia.

Tháng 2/2022, Phương Nga nhận lời cầu hôn từ Bình An trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết. Nam diễn viên bày tỏ tình cảm tới người đẹp: "Cảm ơn em hơn 4 năm qua đã luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này! Em đồng ý làm vợ của anh chứ?".

Vào tháng 10/2022, Phương Nga và diễn viên Bình An tổ chức lễ cưới tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Cặp đôi về chung nhà sau 4 năm yêu và nhận được nhiều lời chúc phúc từ phía quan khách, người hâm mộ. Mối tình đẹp từ thời sinh viên của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

