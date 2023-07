BLINK chính hiệu Phương Nga "flex" vòng tay xem BLACKPINK, biểu cảm "đu idol" của Bình An chiếm spotlight

Chỉ còn vài ngày nữa, khán giả Việt Nam sẽ được tận mắt chứng kiến "4 cô gái vàng" của làng giải trí Hàn Quốc - BLACKPINK trình diễn tại SVĐ Mỹ Đình. Vào hôm qua, tại địa điểm tổ chức Born Pink cũng đã tiến hành việc đổi vòng vào cửa. Rất đông người hâm mộ đã tập trung tại SVĐ Mỹ Đình khiến không khí trước thềm buổi biểu diễn nóng hơn bao giờ hết.

Hòa cùng sự cuồng nhiệt ấy, vợ chồng Bình An - Phương Nga cũng đã tranh thủ "flex" sương sương chiếc vòng tay vào cửa của mình. Theo đó, trên trang cá nhân, Bình An đăng tải khung ảnh với biểu cảm cực lầy lội khi nhận vòng tay cùng vợ. Trái ngược với sự háo hức của Phương Nga - một BLINK chính hiệu có tiếng - thì nam diễn viên lại có gương mặt khá là "chịu đựng". Nhiều người không khỏi thích thú trước sự nhí nhố của cặp vợ chồng nổi tiếng. Ngoài ra, netizen cũng dành sự chú ý cho chiếc vòng vị trí VIP mà Phương Nga treo trên tai Bình An. Có thể thấy để "đu idol", Phương Nga đã chi mạnh tiền để săn được vị trí đẹp trong show diễn của BLACKPINK tại Việt Nam.

Biểu cảm lầy lội của Bình An khi "đu idol" chung với bà xã

Bình An và Phương Nga là cặp đôi đẹp của Vbiz. Cả hai kết hôn vào tháng 10 năm ngoái sau 4 năm hẹn hò. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Bình An cũng được khen ngợi khi chiều chuộng vợ hết mức. Bằng chứng rõ nét nhất chính là việc nam diễn viên "đu idol" BLACKPINK chung với bà xã từ quốc tế đến Việt Nam.

Phương Nga là một BLINK chính hiệu và sẵn sàng chi tiền để xem BLACKPINK từ trong đến ngoài nước