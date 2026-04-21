Mới đây, vụ ồn ào Trung Quân Idol bị một vị bác sĩ tố hành hung phụ nữ gây hoang mang dư luận. Chiều cùng ngày, Công an phường Sài Gòn (TP.HCM) đã vào cuộc xác minh nội dung một bài viết trên mạng xã hội Facebook tố ca sĩ Trung Quân Idol bị tố đánh người. Phía vị bác sĩ có vợ bị "tác động vật lý" cũng cho biết không chấp nhận lời xin lỗi, sẽ nhờ pháp luật vào cuộc xử lý.

Đến tối cùng ngày, trên Fanpage có tên Trung Quân hơn 820 nghìn người theo dõi có bài đăng lên tiếng xin lỗi. Theo đó, Trung Quân Idol thừa nhận đã có những hành vi không đúng trong lúc say nhưng đã lên tiếng xin lỗi người phụ nữ kia ngay sau đó. Nam ca sĩ cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian này để xử lý những ồn ào. "Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm về những sai lầm mình đã gây ra và sẽ nghiêm túc khắc phục, bồi thường, cũng như đối diện với mọi trách nhiệm liên quan", Trung Quân Idol chia sẻ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chỉ sau tầm 10 phút, Trung Quân Idol đã xoá bỏ bài đăng này trên trang cá nhân.

Cụ thể, bài đăng đã được xoá của Trung Quân Idol có nội dung như sau:

Kính xin chào bạn Th. và bác sĩ P.M.T

Cũng như xin chào các anh chị, bạn bè, khán giả vẫn luôn quan tâm và yêu thương tôi.

Tôi là Trung Quân

Hôm nay Quân nhận được nhiều câu hỏi về vụ việc đáng tiếc xảy ra tối qua với bạn Th. Đầu tiên Trung Quân xin cúi đầu nhận lỗi và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn Th. và gia đình bạn Th. vì sự cố đáng tiếc đêm qua.

Quân xin được chia sẻ về vụ việc như sau: Nhóm của Quân và nhóm của bạn Th. gặp nhau tại một nhà hàng tối qua. Trước đây, Quân và bạn Th. cùng anh T (chồng bạn Th.) cũng đã nhiều lần có dịp gặp gỡ và biết nhau.

Trong lúc ra về, do sử dụng nhiều đồ uống có cồn nên tôi đã vô ý có hành vi không phù hợp với bạn Th. Hành động của tôi là sai hoàn toàn. Tôi không có bất kỳ lời biện minh nào cho hành động này. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc gây ra tổn thương cho người khác là điều không thể chấp nhận. Tôi xin cam đoan đây không phải là hành động cố ý có chủ đích hay có vấn đề cá nhân gì với bạn Th.

Sau khi sự cố xảy ra tôi có ngồi cùng bạn Th. để xin lỗi và xem xét vết thương, sau khi nhận được lời đồng ý của bạn Th. tôi mới ra về và hẹn bạn Th. hôm sau sẽ gặp để có thể gửi lời xin lỗi chính thức tới bạn. Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm về những sai lầm mình đã gây ra và sẽ nghiêm túc khắc phục, bồi thường, cũng như đối diện với mọi trách nhiệm liên quan.

Tôi cũng đã nhận được một bài học lớn và sâu sắc về việc sử dụng thức uống có cồn và những hệ quả xấu khi không làm chủ được hành vi. Tôi thật sự ân hận và xin được cúi đầu xin lỗi một lần nữa đến bạn Th. và gia đình.

Quân xin tạm dừng mọi hoạt động của mình trong thời gian này để được đến gặp tận nơi xin lỗi bạn Th. cùng gia đình. Tôi chân thành xin lỗi quý anh chị, bạn bè, khán giả và các đối tác vì đã khiến mọi người phiền lòng.

Thành thật xin lỗi.

Trung Quân Idol lên tiếng xin lỗi vì ồn ào bị tố hành hung phụ nữ, nhưng sau đó anh xoá bài đăng

Ồn ào của Trung Quân Idol

Ngày 21/4, mạng xã hội xuất hiện bài đăng từ tài khoản P.M.T - người được cho là chồng của phụ nữ là bác sĩ bị một nam ca sĩ "tác động vật lý". Trong bài viết, người này cho biết sự việc bắt nguồn từ một hiểu lầm trong lúc tụ tập, xoay quanh chuyện "giành kèo" khi giao lưu giữa nhóm bạn. Thời điểm xảy ra tranh cãi, nam ca sĩ bị cho là đã sử dụng rượu bia nên không còn giữ được sự tỉnh táo. Gây chú ý, bài đăng này còn tag thẳng tài khoản cá nhân của Trung Quân Idol.

Cho đến chiều cùng ngày, tài khoản P.M.T có thông báo chính thức và kể lại chi tiết vụ việc trên trang cá nhân, và một lần nữa nhắc tên Trung Quân cùng ảnh chụp màn hình tin nhắn của giọng ca Dấu Mưa. Chồng của nữ bác sĩ kể vụ việc xảy ra lúc 1h45 sáng tại quận 1 (TP.HCM). Thời điểm đó, nhóm bạn của nữ bác sĩ tham dự buổi tiệc có mặt Trung Quân. Nam ca sĩ được cho là tiếp cận một bác sĩ khác trong nhóm và đề nghị người này ở lại chơi nhưng đối phương không đồng ý. "Sau khi các đồng nghiệp cùng bác sĩ này đưa vợ tôi về, Trung Quân chạy theo và có hành vi mất kiểm soát, hành hung vợ tôi, khiến cô ấy bị thương ở mặt, tay và hoảng loạn tinh thần", tài khoản này viết.

Người chồng của người phụ nữ bị hành hung cho biết đang tiến hành thu thập bằng chứng

Người chồng của nữ bác sĩ trong vụ việc cho biết đang tiến hành thu thập bằng chứng, bao gồm việc trích xuất camera và làm việc với luật sư để gửi đơn đến cơ quan chức năng. Không chỉ dừng lại ở việc xử lý cá nhân, người này còn đề cập sẽ gửi đơn đến các cơ quan quản lý liên quan đến hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh đó, bài đăng đính kèm đoạn tin nhắn được cho là từ tài khoản Facebook cá nhân của Trung Quân Idol. Nội dung tin nhắn thể hiện lời xin lỗi, trong đó nam ca sĩ cho biết đã sử dụng rượu bia, không còn tỉnh táo và không nhớ rõ hành vi của mình, đồng thời mong muốn được gặp trực tiếp để nói lời xin lỗi.

Tuy nhiên, phản ứng từ phía chồng của nữ bác sĩ lại rất dứt khoát. Người này khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi và không đồng ý giải quyết sự việc theo hướng riêng tư. Quan điểm được nêu rõ: "Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của Trung Quân. Nếu mọi thứ có thể giải quyết bằng lời xin lỗi, chúng ta đã không cần đến pháp luật. Đặc biệt khi dường như đây không phải là lần đầu Trung Quân có hành vi như vậy. Tôi không yêu cầu bồi thường, không cần bất kỳ lợi ích nào. Tôi có năng lực tự kiếm tiền. Mục đích duy nhất của tuyên bố này là bảo vệ vợ tôi trước bất kỳ ai làm tổn thương đến cô ấy".

Phía vị bác sĩ cho biết không chấp nhận lời xin lỗi Trung Quân Idol

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ Trung Quân Idol

Ngày 21/4, Công an phường Sài Gòn (TP.HCM) đã vào cuộc xác minh nội dung một bài viết trên mạng xã hội Facebook tố ca sĩ Trung Quân idol đánh người. Theo đó, người đăng tải bài viết lên mạng xã hội Facebook cá nhân là tài khoản của bác sĩ Chuyên khoa II P.M.T Còn người phụ nữ bị hành hung trong câu chuyện là bác sĩ Th. - vợ của bác sĩ Trường.

Theo nội dung bài viết, bác sĩ Th. bị Trung Quân hành hung vào lúc rạng sáng, tại địa chỉ 26 Hồ Tùng Mậu, quận 1 (nay là phường Sài Gòn).

“Khi vợ tôi cùng một nhóm đồng nghiệp (là các bác sĩ) tham dự một buổi tiệc, Trung Quân cũng có mặt tại đó. Trung Quân có tiếp cận một bác sĩ trong nhóm của Th., đề nghị người này tiếp tục ở lại chơi nhưng bác sĩ này không đồng ý. Sau khi các đồng nghiệp cùng bác sĩ này đưa vợ tôi về, Trung Quân chạy theo và có hành vi mất kiểm soát, hành hung vợ tôi, khiến cô ấy bị thương ở mặt, tay và hoảng loạn tinh thần”, bài viết tố cáo.

