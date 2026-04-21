Ngày 21/4, mạng xã hội xuất hiện bài đăng từ tài khoản P.M.T - người được cho là chồng của phụ nữ là bác sĩ bị một nam ca sĩ "tác động vật lý". Trong bài viết, người này cho biết sự việc bắt nguồn từ một hiểu lầm trong lúc tụ tập, xoay quanh chuyện "giành kèo" khi giao lưu giữa nhóm bạn. Thời điểm xảy ra tranh cãi, nam ca sĩ bị cho là đã sử dụng rượu bia nên không còn giữ được sự tỉnh táo. Gây chú ý, bài đăng này còn tag thẳng tài khoản cá nhân của Trung Quân Idol.

Cho đến chiều cùng ngày, tài khoản P.M.T có thông báo chính thức và kể lại chi tiết vụ việc trên trang cá nhân, và một lần nữa nhắc tên Trung Quân cùng ảnh chụp màn hình tin nhắn của giọng ca Dấu Mưa. Chồng của nữ bác sĩ trong vụ việc kể vụ việc xảy ra lúc 1h45 sáng tại quận 1 (TP.HCM). Thời điểm đó, nhóm bạn của nữ bác sĩ tham dự buổi tiệc có mặt Trung Quân. Nam ca sĩ được cho là tiếp cận một bác sĩ khác trong nhóm và đề nghị người này ở lại chơi nhưng đối phương không đồng ý. "Sau khi các đồng nghiệp cùng bác sĩ này đưa vợ tôi về, Trung Quân chạy theo và có hành vi mất kiểm soát, hành hung vợ tôi, khiến cô ấy bị thương ở mặt, tay và hoảng loạn tinh thần", tài khoản này viết.

Chồng nữ bác sĩ lên tiếng về vụ việc liên quan đến Trung Quân Idol

Người chồng của nữ bác sĩ trong vụ việc cho biết đang tiến hành thu thập bằng chứng, bao gồm việc trích xuất camera và làm việc với luật sư để gửi đơn đến cơ quan chức năng. Không chỉ dừng lại ở việc xử lý cá nhân, người này còn đề cập sẽ gửi đơn đến các cơ quan quản lý liên quan đến hoạt động nghệ thuật.

Điểm gây chú ý lớn là việc bài đăng đính kèm đoạn tin nhắn được cho là từ tài khoản Facebook cá nhân của Trung Quân Idol. Nội dung thể hiện lời xin lỗi, trong đó nam ca sĩ cho biết đã sử dụng rượu bia, không còn tỉnh táo và không nhớ rõ hành vi của mình, đồng thời mong muốn được gặp trực tiếp để nói lời xin lỗi.

Tuy nhiên, phản ứng từ phía chồng nạn nhân lại rất dứt khoát. Người này khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi và không đồng ý giải quyết sự việc theo hướng riêng tư. Quan điểm được nêu rõ: "Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của Trung Quân. Nếu mọi thứ có thể giải quyết bằng lời xin lỗi, chúng ta đã không cần đến pháp luật. Đặc biệt khi dường như đây không phải là lần đầu Trung Quân có hành vi như vậy. Tôi không yêu cầu bồi thường, không cần bất kỳ lợi ích nào. Tôi có năng lực tự kiếm tiền. Mục đích duy nhất của tuyên bố này là bảo vệ vợ tôi trước bất kỳ ai làm tổn thương đến cô ấy".

Tin nhắn xin lỗi của Trung Quân Idol được tài khoản P.M.T chia sẻ

Giữa làn sóng bàn tán, Trung Quân Idol đã được chuyển tài khoản TikTok sang chế độ riêng tư. Trước đó, đây là kênh sở hữu hơn 400 nghìn người theo dõi và hàng triệu lượt tương tác. Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều người cũng cho biết tài khoản Facebook cá nhân của nam ca sĩ hiện rơi vào tình trạng không thể truy cập. Trong khi đó, Fanpage chính thức với hơn 800 nghìn lượt theo dõi vẫn hoạt động bình thường nhưng đã tắt tính năng bình luận ở một số bài viết.

Chúng tôi đã liên hệ với Trung Quân Idol nhưng chưa nhận được sự phản hồi từ nam ca sĩ.

Trung Quân Idol tên đầy đủ là Bùi Nguyễn Trung Quân, sinh năm 1989. Nam ca sĩ bắt đầu được khán giả chú ý khi tham gia Vietnam Idol 2008. Dù dừng lại ở vị trí top 8 chung cuộc nhưng Trung Quân Idol vẫn để lại nhiều ấn tượng với khán giả nhờ sở hữu chất giọng nam cao trữ tình, có cả kỹ thuật và cảm xúc.

Thành tích ở Vietnam Idol không cao nhưng Trung Quân lại là một trong những thí sinh có sự nghiệp thành công nhất. Nam ca sĩ nhanh chóng định hình hình ảnh với dòng nhạc ballad buồn, sâu lắng. Loạt ca khúc như Dấu Mưa, Chưa Bao Giờ, Thả Vào Mưa, Có Điều Gì Sao Không Nói Cùng Anh, Trót Yêu, Tình Nào Không Như Tình Đầu, Ngày Trôi Về Phía Cũ,...