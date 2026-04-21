Những giờ qua, mạng xã hội liên tục dậy sóng trước loạt bài đăng lan truyền trên mạng xã hội, trong đó nhắc đến một nam ca sĩ liên quan đến vụ "tác động vật lý" với phụ nữ. Giữa làn sóng bàn tán, Trung Quân Idol bất ngờ trở thành cái tên bị réo gọi dày đặc, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Khi câu chuyện chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ người trong cuộc, nhất cử nhất động của nam ca sĩ nhanh chóng lọt vào tầm chú ý. Mới đây, dân tình phát hiện tài khoản TikTok của Trung Quân Idol đã được chuyển sang chế độ riêng tư. Trước đó, đây là kênh sở hữu hơn 400 nghìn người theo dõi và hàng triệu lượt tương tác.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều người cũng cho biết tài khoản Facebook cá nhân của nam ca sĩ hiện rơi vào tình trạng không thể truy cập. Trong khi đó, Fanpage chính thức với hơn 800 nghìn lượt theo dõi vẫn hoạt động bình thường nhưng đã tắt tính năng bình luận ở một số bài viết.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bài đăng từ tài khoản được cho là chồng của người phụ nữ bị "tác động vật lý". Trong bài viết, người này cho biết sự việc bắt nguồn từ một hiểu lầm trong lúc tụ tập, xoay quanh chuyện "giành kèo" khi giao lưu giữa nhóm bạn. Thời điểm xảy ra tranh cãi, nam ca sĩ bị cho là đã sử dụng rượu bia nên không còn giữ được sự tỉnh táo.

Từ những lời qua tiếng lại ban đầu, không khí dần trở nên căng thẳng và vượt khỏi tầm kiểm soát. Người phụ nữ trong câu chuyện được cho là đã bị thương ở vùng mắt và tay. Trên mạng xã hội, một số hình ảnh được lan truyền khiến nhiều người không khỏi hoang mang, dù tính xác thực vẫn chưa được kiểm chứng. Đáng chú ý, tài khoản được cho là người chồng của phụ nữ trong vụ việc liên tục thể hiện thái độ cứng rắn, khẳng định sẽ theo đuổi sự việc đến cùng, không để mọi chuyện dừng lại một cách dễ dàng.

Động thái "đóng cửa" mạng xã hội cá nhân của Trung Quân Idol giữa thời điểm bị cư dân mạng réo tên khiến câu chuyện trở nên rầm rộ hơn. Một bộ phận cho rằng đây là cách để hạn chế những bình luận tiêu cực, tránh việc thông tin chưa kiểm chứng tiếp tục lan rộng. Ngược lại, cũng có ý kiến đặt dấu hỏi về sự im lặng của nam ca sĩ trước làn sóng tranh cãi.

Chúng tôi đã liên hệ với Trung Quân Idol nhưng chưa nhận được sự phản hồi từ nam ca sĩ.

Trung Quân Idol tên đầy đủ là Bùi Nguyễn Trung Quân, sinh năm 1989. Nam ca sĩ bắt đầu được khán giả chú ý khi tham gia Vietnam Idol 2008. Dù dừng lại ở vị trí top 8 chung cuộc nhưng Trung Quân Idol vẫn để lại nhiều ấn tượng với khán giả nhờ sở hữu chất giọng nam cao trữ tình, có cả kỹ thuật và cảm xúc.

Thành tích ở Vietnam Idol không cao nhưng Trung Quân lại là một trong những thí sinh có sự nghiệp thành công nhất. Nam ca sĩ nhanh chóng định hình hình ảnh với dòng nhạc ballad buồn, sâu lắng. Loạt ca khúc như Dấu Mưa, Chưa Bao Giờ, Thả Vào Mưa, Có Điều Gì Sao Không Nói Cùng Anh, Trót Yêu, Tình Nào Không Như Tình Đầu, Ngày Trôi Về Phía Cũ,...

