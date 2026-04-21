Ngày 21/4, Công an phường Sài Gòn (TP.HCM) đã vào cuộc xác minh nội dung một bài viết trên mạng xã hội Facebook tố ca sĩ Trung Quân idol đánh người.

Theo đó, người đăng tải bài viết lên mạng xã hội Facebook cá nhân là tài khoản của bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Minh Trường. Còn người phụ nữ bị hành hung trong câu chuyện là bác sĩ Nguyễn Linh Thùy - vợ của bác sĩ Trường.

Theo nội dung bài viết, bác sĩ Thùy bị Trung Quân hành hung vào lúc rạng sáng, tại địa chỉ 26 Hồ Tùng Mậu, quận 1 (nay là phường Sài Gòn).

Tin nhắn xin lỗi của Trung Quân được bài viết đăng tải

“Khi vợ tôi cùng một nhóm đồng nghiệp (là các bác sĩ) tham dự một buổi tiệc, Trung Quân cũng có mặt tại đó. Trung Quân có tiếp cận một bác sĩ trong nhóm của Thùy, đề nghị người này tiếp tục ở lại chơi nhưng bác sĩ này không đồng ý. Sau khi các đồng nghiệp cùng bác sĩ này đưa vợ tôi về, Trung Quân chạy theo và có hành vi mất kiểm soát, hành hung vợ tôi, khiến cô ấy bị thương ở mặt, tay và hoảng loạn tinh thần”, bài viết tố cáo.

Bác sĩ Trường viết thêm, sau khi có đầy đủ bằng chứng, ông sẽ tiếp tục gửi đơn lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM và các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị xử lý Trung Quân với tư cách một nghệ sĩ.

Trung Quân Idol tên đầy đủ là Bùi Nguyễn Trung Quân, sinh năm 1989. Nam ca sĩ bắt đầu được khán giả chú ý khi tham gia Vietnam Idol 2008. Dù dừng lại ở vị trí top 8 chung cuộc nhưng Trung Quân Idol vẫn để lại nhiều ấn tượng với khán giả nhờ sở hữu chất giọng nam cao trữ tình, có cả kỹ thuật và cảm xúc.

Thành tích ở Vietnam Idol không cao nhưng Trung Quân lại là một trong những thí sinh có sự nghiệp thành công nhất. Nam ca sĩ nhanh chóng định hình hình ảnh với dòng nhạc ballad buồn, sâu lắng. Loạt ca khúc như Dấu Mưa, Chưa Bao Giờ, Thả Vào Mưa, Có Điều Gì Sao Không Nói Cùng Anh, Trót Yêu, Tình Nào Không Như Tình Đầu, Ngày Trôi Về Phía Cũ,…

Năm 2015, Trung Quân sắm xe hơn 1 tỷ đồng. 2 năm sau, anh đổi dòng xe sang của một thương hiệu nổi tiếng. Năm 2023, khi thực hiện live show kỷ niệm 15 năm đi hát, Trung Quân bất ngờ chia sẻ, liveshow được đầu tư ước tính khoảng 2 căn nhà quận 3.

Không chỉ sở hữu nhiều nhà và xe, Trung Quân Idol cũng là một trong những nam nghệ sĩ Việt chăm mua đồ hiệu nhất. Anh không tiếc tiền chi cho những đôi giày, chiếc túi xách đắt đỏ để tạo dựng phong cách cho mình.

Về đời tư, Trung Quân hiện vẫn sống độc thân ở tuổi U40. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, nam ca sĩ tiết lộ mỗi khi yêu ai người đó cũng chia tay để sang nước ngoài định cư. Nam ca sĩ còn hé lộ từng có cuộc tình chỉ kéo dài 10 ngày.