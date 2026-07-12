Mới ngoài 30 tuổi, cặp vợ chồng đã cải tạo ngôi nhà 300m² thành "nhà nghỉ hưu": Mục tiêu lớn nhất không phải kiếm nhiều tiền hơn

Mua nhà lúc giá cao, nhưng không để điều đó quyết định hạnh phúc

Yu Shan và Zhang Ying đều sinh vào năm 1990, là nhà thiết kế và hiện sống tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Vài năm trước, họ mua một căn nhà ở khu vực ngoại ô đúng vào thời điểm giá bất động sản ở mức cao.

Sau đó, thị trường đi xuống, giá trị căn nhà giảm đáng kể. Thay vì bán cắt lỗ hay tiếc nuối, họ lựa chọn một hướng đi khác: biến nơi đây thành ngôi nhà mà bản thân thực sự muốn sống.

Theo chia sẻ của cặp đôi, việc giá nhà giảm khiến họ nhận ra rằng giá trị lớn nhất của một căn nhà không nằm ở việc tăng giá bao nhiêu, mà ở việc nó có mang lại chất lượng sống tốt hơn mỗi ngày hay không.

Biến 4 phòng ngủ thành... 1 phòng ngủ

Điểm đặc biệt nhất của căn nhà là họ phá bỏ phần lớn vách ngăn, biến bốn phòng ngủ ban đầu thành một không gian sống rộng mở.

Thay vì ưu tiên số lượng phòng, họ dành diện tích cho:

- Một phòng khách rộng để tiếp bạn bè.

- Một căn bếp mở kết nối mọi người.

- Góc đọc sách và làm việc.

- Không gian thư giãn.

- Tầm nhìn hướng thẳng ra khu vườn.

Cửa sổ phòng khách cũng được mở rộng lên khoảng 7 mét nhằm đưa toàn bộ cảnh quan xanh vào bên trong ngôi nhà.

Theo họ, nếu mỗi ngày đều nhìn thấy cây xanh, ánh sáng và thiên nhiên thì giá trị của ngôi nhà sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc có thêm vài căn phòng ít sử dụng.

Khu vườn 180m² mới là "trái tim" của ngôi nhà

Nếu phải chọn một khu vực quan trọng nhất, cả hai đều không chọn phòng khách hay phòng ngủ mà là khu vườn rộng khoảng 180m².

Họ dành gần hai năm để chăm sóc khu vườn này, trồng hàng chục loại cây khác nhau, xây dựng hệ thống tưới nước tự động có thể điều khiển bằng điện thoại và để thiên nhiên phát triển gần như tự nhiên.

Lá rụng không bị quét bỏ mà được giữ lại làm phân hữu cơ. Chim, bướm, côn trùng và thậm chí cả tắc kè đều trở thành "hàng xóm" quen thuộc.

Theo cặp đôi, họ không cố tạo nên một khu vườn hoàn hảo mà chỉ muốn cảm nhận rõ sự thay đổi của bốn mùa, bởi đó mới là điều khiến cuộc sống chậm lại.

Ngôi nhà đầy những món đồ mang theo ký ức

Hầu hết nội thất đều không phải những món đồ mua theo xu hướng.

Chiếc đầu sư tử được mang về từ một dự án tại Quảng Châu.

Những chiếc nồi đồng, đồ gốm được sưu tầm trong các chuyến đi.

Một chiếc bàn làm việc hình trăng khuyết được thiết kế sau khi người vợ gọi video cho chồng để cùng ngắm mặt trăng khi anh đi công tác.

Ngay cả hai chiếc cột trong phòng khách cũng được ghép từ những chiếc ghế nhựa quen thuộc ở vùng Tứ Xuyên.

Với họ, một ngôi nhà chỉ thực sự có linh hồn khi mọi món đồ đều gắn với một kỷ niệm hoặc một câu chuyện riêng.

Phòng tắm và phòng làm việc được giấu trong "ngôi nhà bí mật"

Một điểm nhấn thú vị khác là phòng làm việc và bồn tắm được đặt trong một căn phòng gỗ nhỏ nằm giữa khu vườn.

Sau khi ngâm mình thư giãn, họ có thể bước ngay sang bàn làm việc để ghi chép ý tưởng. Không gian này cũng giúp điều hòa nhiệt độ tự nhiên, đặc biệt dễ chịu vào mùa xuân và mùa thu.

Theo chủ nhà, chính những góc nhỏ như vậy khiến họ luôn háo hức trở về sau mỗi chuyến công tác.

Càng đi nhiều càng chỉ muốn về nhà

Cả hai thường xuyên phải di chuyển vì công việc nên nhiều người nghĩ họ có cuộc sống đáng mơ ước.

Tuy nhiên, điều khiến họ mong ngóng nhất sau mỗi chuyến đi lại rất đơn giản: được về nhà.

Họ luôn kiểm tra xem cây trong vườn còn khỏe không, đàn chim có quay lại không và khu vườn đã thay đổi thế nào sau vài ngày vắng mặt.

Chính cảm giác được trở về ấy khiến họ tin rằng mình đã xây dựng đúng kiểu tổ ấm mà bản thân mong muốn.

Nghỉ hưu sớm không phải vì lười làm việc

Điều gây chú ý nhất là mục tiêu nghỉ hưu ở tuổi 40 của cặp vợ chồng.

Theo họ, "nghỉ hưu" không có nghĩa là ngừng lao động, mà là giảm bớt áp lực phải kiếm tiền bằng mọi giá để có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống.

Họ dự định chuyển giao dần công việc cho cộng sự, chỉ giữ lại những dự án thực sự yêu thích và dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn, đọc sách, nấu ăn, gặp gỡ bạn bè.

Hai người cho rằng khoảng 40–50 tuổi là giai đoạn lý tưởng để tận hưởng cuộc sống vì khi đó vẫn còn đủ sức khỏe, đủ năng lượng và cũng đã tích lũy được một nền tảng tài chính nhất định.

Theo họ, nhiều người chỉ chờ đến khi 60–70 tuổi mới nghĩ đến nghỉ hưu, nhưng lúc ấy sức khỏe có thể không còn cho phép thực hiện những điều mình từng mong muốn. Chính vì vậy, họ muốn chuẩn bị cho cuộc sống sau công việc từ rất sớm, thay vì đợi đến lúc "đủ già" mới bắt đầu nghĩ đến.

Nghỉ hưu hiện đại bắt đầu từ cách sống hôm nay

Câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ không nằm ở việc sở hữu căn nhà rộng 300m² hay khu vườn đẹp như tranh. Điều đáng chú ý hơn là cách họ định nghĩa lại khái niệm nghỉ hưu.

Thay vì xem đó là điểm kết thúc của sự nghiệp, họ coi đây là một mục tiêu tài chính và lối sống cần chuẩn bị từ rất sớm: xây dựng một ngôi nhà đủ khiến mình muốn trở về, tạo nguồn thu linh hoạt, giảm áp lực kiếm tiền và đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe, các mối quan hệ cũng như những sở thích cá nhân.

Đó cũng là lý do họ gọi căn nhà này là "bản diễn tập" cho tương lai – một tương lai mà chất lượng sống quan trọng hơn việc sở hữu thêm nhiều tài sản.