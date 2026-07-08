Căn hộ 88m² của cặp vợ chồng nghỉ hưu gây sốt vì quá đẹp: Ai xem cũng nói không còn dám chê gu thẩm mỹ của bố mẹ

Không ít người trẻ từng than phiền rằng mỗi lần về nhà bố mẹ đều có cảm giác "lạc vào một thời đại khác". Những bộ sofa gỗ đồ sộ, tủ kính, đèn chùm pha lê hay tường ốp đá từng là biểu tượng của sự sang trọng cách đây vài chục năm nhưng giờ đây lại trở nên khá nặng nề trong mắt thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở việc bố mẹ "không có gu", mà đơn giản là mỗi thế hệ đều có những tiêu chuẩn thẩm mỹ khác nhau.

Câu chuyện của Mu Zi, một cô gái sống tại Bắc Kinh, đã khiến nhiều người thay đổi cách nhìn này.

Quyết định cải tạo căn nhà cũ để bố mẹ tận hưởng tuổi hưu

Căn hộ rộng 88m² nằm tại quận Triều Dương được bố mẹ Mu Zi mua từ nhiều năm trước. Sau thời gian dài sử dụng, căn nhà bắt đầu xuất hiện tình trạng thấm nước, nứt tường, hệ thống lưu trữ thiếu hụt và đặc biệt là căn bếp quá chật hẹp.

Khi chính thức nghỉ hưu, phần lớn thời gian đều ở nhà, bố mẹ Mu Zi quyết định đầu tư khoảng 500.000 Nhân dân tệ (tương đương gần 1,8 tỷ đồng) để cải tạo toàn bộ không gian, với mục tiêu duy nhất: biến ngôi nhà thành nơi sống thoải mái trong nhiều năm tới.

Điều đáng nói là kiến trúc tổng thể của căn hộ vốn khá hợp lý nên không cần đập phá quá nhiều. Thay vào đó, nhóm thiết kế tập trung xử lý những điểm bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Căn bếp nhỏ trở thành "trái tim" của cả ngôi nhà

Thay đổi lớn nhất nằm ở khu vực bếp.

Trước đây, bếp có dạng hành lang dài và hẹp, chỉ đủ cho một người đứng nấu, gần như không có chỗ đặt đồ hay trò chuyện với người thân.

Sau cải tạo, phần lớn bức tường ngăn được loại bỏ để tạo thành không gian mở kết nối phòng khách, phòng ăn và bếp.

Thiết kế mới theo hình chữ U giúp tăng đáng kể diện tích mặt bàn, đồng thời bổ sung quầy bar nhỏ vừa làm nơi sơ chế, vừa là góc ăn sáng hay uống cà phê.

Ngay cả khi một người đang nấu ăn, những thành viên khác vẫn có thể ngồi trò chuyện ngay bên cạnh, tạo nên cảm giác gắn kết hơn rất nhiều.

Không gian lưu trữ được tính toán đến từng centimet

Một trong những điểm khiến cư dân mạng ấn tượng nhất là hệ thống lưu trữ.

Ngay từ lối vào, gia chủ vẫn giữ lại khu vực kho có chiều sâu khoảng 80cm - nơi đủ sức chứa vali, áo khoác mùa đông, dụng cụ thể thao hay các thùng hàng lớn.

Toàn bộ tủ giày được thiết kế kịch trần, phần giữa để trống giúp đặt chìa khóa, túi xách hay đồ dùng khi vừa về nhà.

Dọc hành lang cũng được bổ sung thêm hệ tủ cao âm tường, tận dụng khoảng không vốn bị bỏ phí để tăng sức chứa mà không tạo cảm giác chật chội.

Nhờ vậy, toàn bộ căn hộ luôn giữ được vẻ gọn gàng dù diện tích không quá lớn.

Phòng khách không còn là nơi chỉ để... xem tivi

Điểm thú vị là gia chủ gần như không còn sử dụng tivi như trước.

Thay vào đó, một màn chiếu được giấu khéo léo trong trần nhà, chỉ hạ xuống khi cần xem phim.

Khoảng tường vốn dành cho tivi được thay bằng hệ kệ sách, tranh trang trí và cây xanh.

Chiếc sofa cũ cũng không bị thay mới mà tiếp tục được giữ lại như một món đồ lưu giữ ký ức gia đình, kết hợp hài hòa với phong cách nội thất mang hơi hướng retro hiện đại.

Ánh sáng tự nhiên ngập tràn cùng nhiều khoảng xanh khiến phòng khách trở thành nơi đọc sách, uống trà và thư giãn đúng nghĩa.

Phòng ngủ tối giản nhưng ưu tiên sự thoải mái

Khác với nhiều thiết kế cầu kỳ, phòng ngủ của bố mẹ Mu Zi chỉ tập trung vào trải nghiệm nghỉ ngơi.

Tủ quần áo truyền thống được thay bằng hệ treo mở kết hợp rèm vải, giúp lấy đồ nhanh hơn và giảm cảm giác nặng nề.

Phòng ngủ phụ được bố trí thêm góc làm việc nhỏ và phòng thay đồ riêng, phục vụ mỗi khi con gái về thăm nhà.

Phòng tắm sáng hơn, tiện dụng hơn

Trước cải tạo, phòng tắm khá tối và thiếu chỗ cất đồ.

Sau khi loại bỏ một số vách ngăn, sử dụng gạch kính và lắp đặt tủ gương toàn bộ bức tường, không gian trở nên sáng sủa hơn hẳn.

Hệ tủ lavabo dạng ngăn kéo cùng các khoang chứa đồ được thiết kế hợp lý giúp mọi vật dụng đều có vị trí riêng, thuận tiện cho người lớn tuổi sử dụng.

Nhà đẹp không phải để khoe mà để sống lâu dài

Điều khiến nhiều người yêu thích căn hộ này không nằm ở việc sử dụng vật liệu đắt tiền hay những món nội thất xa xỉ.

Giá trị lớn nhất chính là mọi chi tiết đều được thiết kế xoay quanh thói quen sinh hoạt của hai vợ chồng sau khi nghỉ hưu.

Từ căn bếp rộng rãi, hệ lưu trữ thông minh, ánh sáng tự nhiên cho đến những khoảng nghỉ thư giãn, tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp việc ở nhà trở nên dễ chịu hơn mỗi ngày.

Ban đầu, bố mẹ Mu Zi cũng khá dè dặt với nhiều ý tưởng mới như bếp mở, lối vào hạ cốt nền hay hệ tủ hiện đại. Nhưng chỉ sau một thời gian sử dụng, họ đều thừa nhận rằng những thay đổi ấy giúp cuộc sống tiện lợi hơn rất nhiều.

Có lẽ, một ngôi nhà đẹp không nhất thiết phải chạy theo xu hướng. Quan trọng hơn cả là nó phù hợp với người đang sống trong đó, đặc biệt là khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu – quãng thời gian mà ngôi nhà thực sự trở thành nơi gắn bó nhiều nhất.