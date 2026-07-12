Một chậu hoa nhài rủ khiến cả phòng khách "lột xác": Hương thơm dễ chịu đến mức cả nhà đều mong được về sớm

Không ít người yêu cây cảnh cho rằng, chỉ cần một chậu cây đẹp đặt đúng vị trí cũng đủ thay đổi cảm xúc của cả căn phòng. Và hoa nhài rủ đang là một trong những cái tên được nhiều người lựa chọn vì vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa mang hương thơm dễ chịu.

Mới đây, hình ảnh phòng khách của một cô gái trẻ tại Giang Tô (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người bất ngờ là căn phòng không có quá nhiều đồ trang trí cầu kỳ, nhưng chỉ nhờ một chậu hoa nhài rủ đang vào mùa nở rộ mà toàn bộ không gian trở nên mềm mại, tươi sáng và đầy sức sống.

Gia đình cô chia sẻ rằng từ khi có chậu hoa này, mọi người đều cảm thấy háo hức hơn mỗi lần trở về nhà. Chỉ cần mở cửa bước vào là đã ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ. Cảm giác rất thư giãn và dễ chịu.

Những hình ảnh được chia sẻ nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích. Nhiều cư dân mạng cũng đăng ảnh chậu hoa nhài rủ của mình và cho biết đây là một trong những loại cây khiến họ hài lòng nhất khi trồng trong nhà.

Có người bình luận: "Nhìn thôi đã thấy bình yên".

Người khác chia sẻ: "Tôi mua cây từ năm ngoái, năm nay lại tiếp tục nở hoa rất đẹp".

Không ít người còn hài hước thừa nhận: "Xem xong chỉ muốn đi mua ngay một chậu".

Vì sao hoa nhài rủ được nhiều người yêu thích?

Khác với hoa nhài truyền thống, hoa nhài rủ có cành mềm, buông xuống tự nhiên nên tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. Khi nở, những chùm hoa trắng nhỏ phủ kín tán cây, nhìn từ xa giống như những bông tuyết nhỏ đang rủ xuống.

Ngoài vẻ đẹp, điểm cộng lớn nhất của loại cây này chính là hương thơm dịu nhẹ. Mùi hương không quá nồng nhưng đủ để lan tỏa khắp phòng khách hoặc ban công, tạo cảm giác thư thái sau một ngày làm việc.

Đây cũng là lý do nhiều người lựa chọn đặt cây ở phòng khách, gần cửa sổ hoặc khu vực sinh hoạt chung thay vì ngoài sân.

Hoa nhài rủ có khó chăm sóc không?

Theo những người có kinh nghiệm trồng cây, hoa nhài rủ không quá khó chăm nếu nắm được một vài nguyên tắc cơ bản.

1. Đặt cây ở nơi có nhiều ánh sáng

Hoa nhài rủ là cây ưa sáng. Mỗi ngày cây nên được nhận khoảng 2-4 giờ ánh nắng trực tiếp, tốt nhất là nắng buổi sáng.

Trong những ngày hè nắng gắt, nên tránh để cây phơi dưới ánh nắng giữa trưa quá lâu vì lá và hoa có thể bị cháy.

Vị trí lý tưởng là gần cửa sổ, ban công hoặc nơi có ánh sáng tự nhiên dồi dào.

2. Tưới nước đúng cách

Hoa nhài rủ thích đất hơi ẩm nhưng không chịu được tình trạng úng nước.

Nguyên tắc đơn giản là chỉ tưới khi bề mặt đất bắt đầu khô. Trước mỗi lần tưới, nên kiểm tra độ ẩm của đất bằng tay.

Mùa hè có thể tưới thường xuyên hơn do nước bốc hơi nhanh. Mùa đông nên giảm lượng nước để tránh thối rễ.

3. Bón phân định kỳ

Trong giai đoạn cây phát triển mạnh, có thể bón phân loãng khoảng 2 lần mỗi tháng để cây ra nhiều cành lá.

Khi chuẩn bị ra hoa, nên chuyển sang loại phân giàu lân và kali nhằm kích thích cây tạo nụ và giúp hoa nở đồng đều, bền màu hơn.

4. Không quên cắt tỉa

Sau mỗi đợt hoa tàn, nên cắt bỏ phần hoa đã héo cùng những cành yếu hoặc mọc quá dày.

Việc cắt tỉa giúp cây thông thoáng hơn, kích thích ra nhiều cành mới và duy trì dáng rủ đẹp mắt.

5. Phòng sâu bệnh

Hoa nhài rủ có thể gặp một số loại sâu hại như rệp hoặc nhện đỏ nếu môi trường quá bí.

Để hạn chế tình trạng này, nên:

- Giữ nơi đặt cây thông thoáng.

- Lau lá định kỳ.

- Kiểm tra mặt dưới của lá thường xuyên.

- Nếu sâu bệnh xuất hiện nhiều, có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Khi mới mua về cần lưu ý gì?

Nếu vừa mua một chậu hoa nhài rủ, không nên thay chậu ngay.

Hãy để cây thích nghi với môi trường mới khoảng một tuần ở nơi có ánh sáng tán xạ trước, sau đó mới đưa ra vị trí nhiều nắng hơn.

Trong tháng đầu tiên cũng không cần bón phân nếu cây đang mang nhiều nụ hoặc đang nở hoa. Điều này giúp cây tránh bị sốc và giữ hoa lâu hơn.

Nếu chưa thích chiếc chậu nhựa ban đầu, bạn có thể đặt cả chậu vào một chậu sứ lớn hơn để tăng tính thẩm mỹ. Việc sang chậu nên thực hiện sau khi cây kết thúc đợt hoa hoặc vào đầu mùa xuân.

Một chậu cây nhỏ, thay đổi cả cảm xúc của ngôi nhà

Không phải ai cũng có điều kiện cải tạo hay thay đổi toàn bộ nội thất để làm mới không gian sống. Đôi khi, chỉ một chậu cây xanh với những chùm hoa trắng cùng hương thơm nhẹ nhàng cũng đủ khiến căn phòng trở nên sinh động hơn.

Hoa nhài rủ không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mà còn mang đến cảm giác thư giãn rất riêng. Với những ai yêu thích không gian sống gần gũi thiên nhiên, đây có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc để tạo điểm nhấn cho phòng khách hoặc ban công mà không cần tốn quá nhiều chi phí hay công chăm sóc.