Mỗi ngày uống nửa lít bia, nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu và lọc máu liên tục

Ngày 16/3, các bác sĩ ở Bệnh viện Bình Dân cho biết, từ đầu năm đến nay, chỉ riêng khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc đã tiếp nhận điều trị 14 trường hợp viêm tuỵ cấp hoại tử nặng do rượu bia, trong đó nhiều trường hợp phải phối hợp lọc máu liên tục, dẫn lưu dịch hoại tử và kết hợp kháng sinh phổ rộng trong điều trị.

Khoảng 80% các trường hợp viêm tụy hoại tử nặng phải điều trị, chăm sóc đặc biệt trong dịp đầu năm là nam giới, độ tuổi trung bình từ 30-40 tuổi và khởi phát đau sau khi uống rượu. Ảnh: BV

Điển hình là trường hợp bệnh nhân T.T.T (37 tuổi, Long An), nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng bụng trên, bên trái, vã mồ hôi, mạch nhanh, sốt cao 38 độ C, môi khô, khát nước. Qua chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm, các bác sĩ đánh giá đây là một trường hợp viêm tụy nặng cần theo dõi sát. Bệnh nhân T. được chuyển ngay vào khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc, nơi bệnh nhân được điều trị phối hợp đa chuyên khoa.

Các bác sĩ điều trị cho biết, sau 1 ngày hậu phẫu và lọc máu, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ, chức năng thận trở về bình thường, không còn cô đặc máu. Sau 4 ngày được điều trị, người bệnh thoát khỏi cơn nguy kịch và tập ăn uống lại với nước đường, cháo loãng… Vào ngày thứ 5, tình trạng sức khỏe bệnh nhân T. ổn định hơn và được chuyển lên khoa Gan-Mật-Tụy để tiếp tục điều trị.

Theo lời kể của bệnh nhân T., do gia đình kinh doanh bia nên anh hay uống bia. Uống nhiều thành quen nên trong nhiều năm nay, ngày nào anh cũng uống khoảng 0,5 đến 1 lít bia. Cách nhập viện 3 ngày, sau một cuộc nhậu dịp gần Tết Đinh Sửu 2021, anh T. đau bụng nhiều tăng dần, kèm nôn ói, bụng chướng dần.

ThS.BS.Nguyễn Thanh Phương, Phó trưởng Khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc Bệnh viện Bình Dân, cho biết khoảng 80% các trường hợp viêm tụy hoại tử nặng phải điều trị, chăm sóc đặc biệt trong dịp đầu năm là nam giới, độ tuổi trung bình từ 30-40 tuổi và khởi phát đau sau khi uống rượu. Thời gian trung bình phải chăm sóc tại Khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc là 6 ngày và tổng thời gian người bệnh phải nằm điều trị khoảng 15-20 ngày.

“Trong hầu hết các trường hợp, nguyên nhân gây viêm tụy là do sỏi đường mật hoặc do uống rượu bia. Viêm tụy cấp do rượu gây tử vong nhanh chóng nếu diễn tiến nặng. Một số nguyên nhân ít phổ biến hơn bao gồm dùng thuốc, nhiễm trùng, chấn thương, rối loạn chuyển hóa hoặc không rõ nguyên nhân”, bác sĩ Thanh Phương thông tin thêm.

Bác sĩ khuyến cáo, những người thường xuyên tiếp xúc với rượu, bia hoặc có tiền sử viêm tụy trước đây cần trang bị kiến thức cho bản thân và gia đình về bệnh lý này. Khi có dấu hiệu như đau bụng dữ dội, bí trung đại tiện, nôn ói, chướng bụng sau bữa ăn thịnh soạn hoặc uống rượu bia kéo dài, cần nghĩ đến trước tiên khả năng xảy ra viêm tụy cấp để đến bệnh viện điều trị kịp thời.