Người phụ nữ chỉ ăn rau luộc suốt 6 tháng

Theo trang China News, mới đây, một người phụ nữ tên Lâm Tuệ (25 tuổi, Trung Quốc) đã đến bệnh viện để thăm khám sau khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu buồn nôn, nôn mửa và sốt. Kết quả chụp CT tại bệnh viện cho thấy cô bị hoại tử tuyến tụy. Tình trạng của bệnh nhân khá nghiêm trọng nên các bác sĩ chỉ định nhập viện để điều trị bảo tồn tuyến tụy. Khi nhận kết quả chẩn đoán, bệnh nhân đã rất sốc.

Khi khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ Lưu Văn Sinh, làm việc tại bệnh viện Ung bướu thuộc Đại học Phúc Đán, Trung Quốc, phát hiện bệnh nhân áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan để giảm cân. Theo đó, bệnh nhân Lâm Tuệ chỉ ăn rau luộc trong các bữa cơm và kiêng hoàn toàn các thực phẩm khác. Cô đã áp dụng chế độ ăn kiêng này suốt 6 tháng qua.

Người phụ nữ chỉ ăn rau luộc trong suốt nửa năm. (Ảnh minh họa)

Chuyên gia lý giải

Lý giải về nguyên nhân gây bệnh, cho biết chế độ ăn chỉ có rau luộc nghe có vẻ là chế độ ăn “ít calo, lành mạnh và an toàn” nhưng thực tế chế độ ăn này có thể dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe, trong đó có tổn thương tuyến tụy.

Bác sĩ Lưu Văn Sinh chia sẻ tuyến tụy là một cơ quan tiêu hóa và chuyển hóa quan trọng trong cơ thể, chịu trách nhiệm tiết insulin để điều hòa lượng đường trong máu và tiết dịch tụy (chứa các enzyme tiêu hóa) giúp phân hủy thức ăn.

Bác sĩ Lưu Văn Sinh giải thích thông thường sau khi thức ăn được đưa vào dạ dày, dịch tuỵ sẽ được giải phóng vào hai ống tụy giúp tiêu hoá các chất dinh dưỡng có trong thức ăn như protein, lipid, tinh bột… Tuy nhiên, việc kiêng hoàn toàn các thực phẩm khác và chỉ ăn rau có thể gây ảnh hưởng tới khả năng tiết dịch tụy và dẫn tới rối loạn chức năng tuyến tụy, từ đó gây hại cho tuyến tụy.

Ngoài ra, chỉ ăn rau luộc và kiêng hoàn toàn các thực phẩm khác cũng gây mất cân bằng dinh dưỡng, khiến cơ thể thiếu hụt nghiêm trọng các dưỡng chất cần thiết như protein, chất béo, tinh bột, một số loại vitamin và khoáng chất,... Theo bác sĩ, tình trạng thiếu chất trầm trọng cũng có thể làm suy giảm miễn dịch, tăng nguy cơ viêm nhiễm và tác động xấu tới tuyến tụy.

Bác sĩ Lưu Văn Sinh chia sẻ. (Ảnh cắt ra từ clip)

Giáo sư Phạm Chí Hồng, làm việc tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm, Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, đồng thời là phó chủ tịch Hội Dinh dưỡng thuộc Hiệp hội Giáo dục và Thúc đẩy Sức khỏe Trung Quốc nhấn mạnh mỗi loại thực phẩm cung cấp những dưỡng chất khác nhau và không một loại thực phẩm nào có thể cung cấp đầy đủ tất cả các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Việc duy trì chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, chỉ có rau luộc trong thời gian dài, có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe.

Khuyến cáo từ chuyên gia

Ăn kiêng cực đoan không chỉ gây rối loạn tiêu hóa, mất cân bằng chuyển hóa mà còn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, giảm cân không đồng nghĩa với loại bỏ hoàn toàn chất béo hay protein. Mọi người cần duy trì một chế độ ăn cân bằng, cung cấp đủ nhóm chất (đạm – béo – bột đường – vitamin – khoáng chất) và kết hợp với vận động thể lực hợp lý để giảm cân bền vững, an toàn.