Mỗi ngày ăn 1 trong 6 món này, kiên trì trong 1 tháng da dẻ hồng hào, trẻ ra vài tuổi

Đã là phụ nữ thì hẳn ai cũng thích bản thân luôn xinh đẹp để tự tin hơn trong cuộc sống. Thế nhưng, theo thời gian, mọi nét đẹp trên cơ thể đều có thể phai tàn và trở thành khuyết điểm từ lúc nào không hay.

Chế độ ăn uống có thể là một vũ khí mạnh mẽ tác động đến tốc độ lão hóa. Theo các chuyên gia y tế, chế độ ăn nhiều bột mì trắng, đường và thực phẩm chế biến sẵn sẽ tạo ra tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, gây hại cho tim, não và thận - cũng như cơ quan lớn nhất của cơ thể là da.

Bác sĩ da liễu Nicholas Perricon (Mỹ) khuyên mọi người nên ăn sáng bằng những thực phẩm giàu protein, omega-3, chất chống oxy hóa để tăng cường sửa chữa tế bào như trứng, quả bơ, cá hồi, trái cây, rau xanh...

Ngoài ra, mỗi ngày nên duy trì ăn 1 trong 6 món dưới đây, sau 1 thời gian ngắn da dẻ hồng hào, trẻ ra vài tuổi.

1. Rau khoai lang

Tờ Ettoday của Đài Loan từng đưa ra nhiều nghiên cứu cho thấy trong lá khoai lang có hàm lượng vitamin B6 cao gấp 3 lần, vitamin C 5 lần, vitamin B2 10 lần so với củ khoai lang thông thường. Do vậy, xét về độ dinh dưỡng, rau khoai lang còn vượt qua cả củ khoai. Rau khoai lang có thể trì hoãn sự lão hóa, làm đẹp da, chữa viêm khớp, thấp khớp, giúp nhuận tràng, thanh nhiệt, giải độc, ngừa bệnh ung thư... Do đó xứng đáng được mệnh danh là "thứ rau trường thọ".

2. Quả lựu



Theo một nghiên cứu được công bố bởi Cancer Prevention Research năm 2010. Quả lựu - loại quả chứa đầy chất chống oxy hóa có thể ngăn chặn sản xuất estrogen dư thừa trong cơ thể, giúp cân bằng estrogen.

Lựu có một hợp chất tự nhiên có thể ức chế enzym trong cơ thể phụ nữ chuyển đổi estrogen thành estradiol - đây là một loại estrogen mạnh có thể ngừa ung thư.

3. Rau cải thảo

Rau cải thảo rất giàu chất xơ, những chất xơ thô này có tác dụng giữ ẩm cho ruột và thúc đẩy quá trình giải độc của cơ thể. Rau cải thảo còn chứa hàm lượng nước calo ít, giàu vitamin C và vitamin E nên có thể được coi là "liều thuốc quý" có lợi trong việc chăm sóc làn da của chị em phụ nữ.

4. Quả ổi

Ổi có chứa nhiều vitamin và chất xơ nên có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, đồng thời trì hoãn lão hóa. Ngoài ra nước ổi còn có tác dụng hạ đường huyết. Do rất giàu crom nên nó có tác dụng ức chế cơ thể hấp thụ đường. Nó cũng có thể kích thích, tăng cường hoạt động của tuyến tụy, do đó thúc đẩy quá trình tiết insulin. Từ đó có tác dụng hạ đường huyết một cách tự nhiên.

5. Mướp đắng

Ăn mướp đắng đều đặn không những có tác dụng thanh nhiệt mà còn giúp bồi bổ dạ dày, giúp tiêu hóa tốt. Đặc biệt, mướp đắng chứa chất chống oxy hóa mạnh cùng với vitamin A và C giúp cải thiện làn da, ngăn ngừa lão hóa da sớm, giảm nếp nhăn.

Mướp đắng còn chứa ít calo, chất béo và carbohydrate. Nó giúp bạn no lâu hơn và do đó, nó có thể dễ dàng phù hợp với kế hoạch giảm cân của bạn.

6. Quả nho

Resveratrol trong vỏ nho có thể giúp cơ thể giảm lipid máu và tăng cường khả năng miễn dịch. Axit tannic trong nho có tác dụng chống dị ứng và chống lão hóa, 85% lượng axit này được hấp thụ và sử dụng sau khi đi vào cơ thể con người.

Nho rất giàu chất chống oxy hóa, có thể giúp bạn tránh khỏi mụn trứng cá. Ngoài ra, vitamin C trong nho cũng góp phần thúc đẩy sự hình thành collagen và làm chậm quá trình lão hóa da.

Nguồn: Ettoday; Sohu; Healthline