Tỏi là một loại gia vị hết sức thân thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình. Không chỉ là gia vị, tỏi đã được sử dụng từ hàng nghìn năm trước trong nhiều bài thuốc dân gian hỗ trợ điều trị vô số chứng bệnh khác nhau như cảm lạnh, ho, viêm họng, rối loạn tiêu hoá, giun sán, cao huyết áp, mỡ máu cao và thậm chí cả nhiễm trùng ngoài da. Các nghiên cứu hiện đại còn đưa ra bằng chứng cho thấy tỏi có thể hỗ trợ phòng ngừa được cả ung thư - nỗi ám ảnh lớn của nhân loại.

Tỏi có thể hỗ trợ phòng ngừa ung thư (Ảnh: Shutterstock).

Tỏi hỗ trợ phòng ngừa ung thư thế nào?

Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ (AICR), tỏi có chứa rất nhiều các hóa chất thực vật như allicin, diallyl disulfide, diallyl sulfide, diallyl trisulfide, S-allyl mercapto cysteine, S-allylcysteine,... Những hợp chất này có thể hỗ trợ phòng ngừa ung thư theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như ngăn ngừa tổn thương tế bào, làm ngừng sự phát triển của tế bào ung thư và tiêu diệt tế bào ung thư.

Một món ăn từ tỏi (Ảnh: autostraddle).

Một nghiên cứu được đăng tải trên Anticancer Agents in Medicinal Chemistry vào năm 2019 giải thích rõ hơn về cách tỏi có thể hỗ trợ ngăn ngừa ung thư. Cụ thể:

Ức chế chu kỳ tế bào ung thư: Ngăn ngừa sự phân chia, phát triển của tế bào ung thư. Giảm sự phát triển của mạch máu tại tế bào ung thư: Tế bào ung thư cần máu và chất dinh dưỡng để tồn tại. Đôi khi tế bào ung thư thậm chí có thể tự phát triển mạch máu. Nhưng tỏi có khả năng giảm sự phát triển của mạch máu mới tại tế bào ung thư. Tăng tốc độ chết tế bào ung thư: Các tế bào bình thường sẽ chết đi ở một thời điểm nhất định nhưng tế bào ung thư thường có thể tránh được chu kỳ chết tế bào tự nhiên này. Các nghiên cứu cho thấy các hợp chất tự nhiên trong tỏi có thể làm tăng tốc độ chết của tế bào ung thư.

Qua việc xem xét nhiều nghiên cứu khác nhau, AICR phát hiện ăn tỏi thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa như ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư thực quản, ung thư gan.

Ngoài tỏi, một số loại rau củ thuộc họ hàng nhà tỏi như hành tây, tỏi tây, hẹ cũng có thể mang lại lợi ích phòng ngừa ung thư.

Cách ăn tỏi để mang lại lợi ích

Ăn tỏi đúng cách để mang lại lợi ích (Ảnh: realsimple).

Có rất nhiều cách để sử dụng tỏi. Bạn có thể ăn tỏi tươi hoặc nấu chín tỏi kèm các loại thực phẩm khác. Bạn cũng có thể sử dụng tinh dầu tỏi, bột tỏi, chiết xuất tỏi.

Các cơ quan y tế chưa đưa ra hướng dẫn hoặc khuyến nghị nào về lượng tỏi nên ăn mỗi ngày. Tuy nhiên, theo Very Well Health, bạn có thể ăn một tép tỏi mỗi ngày.

Để mua được tỏi ngon, bạn có thể dựa vào các tiêu chí sau đây:

Đặc điểm Tỏi ngon Tỏi không ngon Đầu tỏi Cứng, đầy Mềm hoặc rỗng Màu sắc vỏ tỏi Đồng đều, màu trắng hoặc pha chút tím Màu không đồng đều, có đốm mốc Tép tỏi Cứng Mềm, xốp Mọc mầm Không Có Trọng lượng củ tỏi khi cầm Nặng Nhẹ

Có một điều cần lưu ý khi sử dụng tỏi đó là nên băm hoặc thái nhỏ tỏi, sau đó để bên ngoài không khí trong khoảng 10 phút trước khi nấu hoặc ăn để tỏi giải phóng nhiều hợp chất quý allicin hơn. Thêm vào đó, không nên nấu tỏi chín quá kỹ để tránh làm mất đi những hợp chất quý trong tỏi.