Đó chính là câu hỏi không của riêng ai. Câu trả lời nằm ở một loại củ quen thuộc: Củ hành tây.

Càng lớn tuổi, chúng ta càng phải cẩn trọng trong việc ăn uống. Bởi lẽ, sau tuổi trung niên, chức năng trao đổi chất suy giảm do lão hóa khiến nguy cơ mắc các bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, xơ vữa động mạch… tăng cao. Đặc biệt, đồ ăn nhiều dầu mỡ hay cay nóng càng tác động tiêu cực đến các bệnh mãn tính. Tuy nhiên, nếu bạn là tín đồ của những món ăn này thì đừng lo, đã có "cứu tinh" mang tên hành tây. Đó chính là lý do vì sao tôi rất thích thêm hành tây vào một số món xào hay chế biến nhiều dầu mỡ.

Nói như vậy không có nghĩa là cứ ăn hành tây là sẽ "cứu" được bạn khỏi những tác động của các món nhiều dầu mỡ, cay nóng. Mà theo Cục Nghiên cứu Nông thôn Hàn Quốc, 90% thành phần của hành tây là nước. Loại củ này cũng chứa nhiều chất tốt cho sức khỏe như quercetin, crom, allicin, glutathione… Những hoạt chất này có tác dụng ngăn ngừa viêm nhiễm và giảm cholesterol tích tụ trong mạch máu sau khi ăn đồ dầu mỡ.

Đầu tiên phải kể đến quercetin, một loại polyphenol có khả năng ức chế cholesterol tích tụ trong mạch máu, từ đó giúp ngăn ngừa cao huyết áp. Hơn nữa, quercetin còn có tác dụng chống oxy hóa, ức chế quá trình oxy hóa cholesterol trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và lão hóa tế bào.

Crom, một khoáng chất thiết yếu khác trong hành tây, có tác dụng duy trì cân bằng nội môi chuyển hóa glucose, thúc đẩy tác dụng của insulin và kiểm soát đường huyết.

Allicin trong hành tây giúp giải phóng oxit nitric, làm giảm độ cứng của mạch máu, từ đó hạ huyết áp. Allicin cũng hỗ trợ quá trình phân hủy fibrin trong mạch máu, giảm nguy cơ đột quỵ. Glutathione thì lại có tác dụng hỗ trợ gan phân hủy chất béo, giúp giải rượu hiệu quả.

Có thể thấy, hành tây – một loại thực phẩm gia vị - đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giảm thiểu ảnh hưởng của dầu mỡ. Chính vì vậy mà nó thường được ăn kèm trong những món nhiều dầu mỡ như mì tương đen (jajangmyeon) hay thịt lợn chua ngọt (tangsuyuk). Mặc dù hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ và cay nóng nhưng không phải vì thế mà chúng ta coi nhẹ chuyện ăn uống lành mạnh.

Những lợi ích sức khỏe của hành tây: "Vị thuốc" quen thuộc trong gian bếp

Hành tây không chỉ là nguyên liệu phổ biến trong bữa ăn hàng ngày mà còn là "vị thuốc" tự nhiên với nhiều lợi ích sức khỏe đã được khoa học chứng minh.

1. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Nhiều nghiên cứu cho thấy hành tây giúp cải thiện sức khỏe tim mạch nhờ khả năng giảm viêm, giảm cholesterol xấu (LDL) và ngăn ngừa sự kết tụ tiểu cầu. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Dinh dưỡng Journal of Nutrition chỉ ra rằng hợp chất quercetin trong hành tây giúp hạ huyết áp ở người bị tăng huyết áp nhẹ.

Ngoài ra, hành tây còn giúp tăng sản xuất nitric oxide, chất giúp mạch máu giãn nở, cải thiện tuần hoàn máu.

2. Chống ung thư

Hành tây chứa nhiều flavonoid, đặc biệt là quercetin và anthocyanin (trong hành tây đỏ), có khả năng chống lại các gốc tự do – nguyên nhân dẫn đến tổn thương tế bào và ung thư. Một tổng quan nghiên cứu được công bố trên Cancer Prevention Research cho thấy những người ăn nhiều hành tây và tỏi có nguy cơ mắc ung thư dạ dày và đại trực tràng thấp hơn đáng kể.

3. Tăng cường hệ miễn dịch

Hành tây là nguồn giàu vitamin C - một chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi cảm cúm, nhiễm trùng. Ngoài ra, prebiotic trong hành tây cũng nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột - yếu tố then chốt đối với một hệ miễn dịch khỏe mạnh, theo Frontiers in Microbiology.

4. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Các nghiên cứu trên động vật và người cho thấy chiết xuất hành tây có thể làm giảm lượng đường trong máu, đặc biệt hữu ích với người bị tiểu đường type 2. Theo nghiên cứu đăng trên Environmental Health Insights năm 2010, những người bị tiểu đường tiêu thụ 100g hành tây sống mỗi ngày có mức đường huyết giảm đáng kể.

5. Tốt cho sức khỏe xương khớp

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Menopause phát hiện rằng phụ nữ sau mãn kinh ăn hành tây thường xuyên có mật độ xương cao hơn, giúp giảm nguy cơ loãng xương.

Đại diện Cục Nghiên cứu Nông thôn Hàn Quốc cho biết: "Hành tây có vị cay nồng đặc trưng và vị ngọt nên rất hữu ích trong việc khử mùi thịt. Hương vị của nó nhẹ hơn hành lá, do đó có thể ăn sống được" . Hành tây chứa nhiều nước nên nếu bảo quản trong túi nilon kín sẽ dễ bị úng do nước không thoát ra được. Tốt nhất nên bảo quản hành tây trong túi lưới ở nơi thoáng mát. Đối với hành tây đã bóc vỏ hoặc cắt lát, nên cho vào hộp kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Lưu ý, hành tây cắt lát để lâu sẽ mất đi vị cay nồng đặc trưng, vì vậy nên bảo quản nguyên củ.