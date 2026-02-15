Mới làm rể 9 tháng, tôi được mẹ vợ cho 100 triệu tiêu Tết nhưng điều kiện kèm theo khiến tôi choáng váng

Tôi lấy vợ được 9 tháng, vợ tôi là con một trong gia đình giàu có. Nhà cô ấy kinh doanh, kinh tế vững vàng từ nhiều năm nay. Còn tôi là con trưởng trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm công chức về hưu, hiện tôi vẫn sống chung để tiện chăm sóc.

Ngay từ đầu, tôi đã biết cuộc hôn nhân này sẽ có những khác biệt nhưng tôi nghĩ chỉ cần hai vợ chồng hiểu nhau là đủ.

Ngày 23 Tết, mẹ vợ gọi điện bảo hai vợ chồng về ăn cơm cúng ông Công ông Táo. Tôi xin phép bố mẹ ruột rồi chở vợ về ngoại. Không khí bên đó lúc nào cũng rộn ràng, mâm cỗ đầy đặn, người làm kẻ phụ tấp nập.

Sau bữa cơm, mẹ vợ gọi chúng tôi vào phòng riêng. Bà đưa cho vợ chồng tôi một phong bì dày, nói trong đó có 100 triệu, coi như cho hai đứa sắm Tết, mua sắm trong nhà, biếu xén bố mẹ, họ hàng.

Tôi thật sự bất ngờ, 100 triệu với tôi là số tiền lớn. Tôi cảm ơn rối rít nhưng ngay sau đó, mẹ vợ nói thêm một câu khiến tôi khựng lại: Mùng 1, Mùng 2 năm nay hai đứa phải ở bên ngoại ăn Tết, sau đó muốn về nội lúc nào thì tùy.

Giọng bà không phải hỏi ý kiến mà chỉ như thông báo một điều đã sắp xếp sẵn. Bà nói nhà chỉ có một mình vợ tôi là con, Tết nhất mà vắng thì buồn. Hơn nữa, đã cho tiền sắm sửa, lo cho bên nội rồi thì cũng mong con cái có mặt đông đủ bên ngoại 2 ngày Tết.

Tôi ngồi đó, tay vẫn cầm phong bì mà lòng nặng hẳn.

Tôi là con trưởng. Bố mẹ tôi không nói ra nhưng ai cũng hiểu Mùng 1 là ngày quan trọng nhất. Nhà tôi năm nào cũng đông họ hàng qua lại. Tôi ở cùng bố mẹ, nếu sáng Mùng 1 mở cửa mà không thấy con trai trưởng trong nhà, chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào.

Trên đường về, vợ tôi nói ằng mẹ cũng chỉ mong hai vợ chồng về bên đó cho có không khí. Cô ấy bảo nhà nội đông người rồi, thiếu mình chắc cũng không sao.

Tôi không trách vợ, cô ấy cũng kẹt giữa hai bên. Nhưng tôi nghĩ đến bố mẹ mình, nếu họ hàng đến mà biết vợ chồng tôi ở nhà ngoại ăn Tết thì thế nào cũng đánh giá tôi là nịnh bợ sợ hãi nhà vợ.

100 triệu kia bỗng trở thành áp lực vô hình. Nếu tôi từ chối về ngoại Mùng 1, có khác nào phụ lòng mẹ vợ. Nhưng nếu tôi bỏ nhà mình sang bên đó 2 ngày đầu năm, tôi thấy có lỗi với bố mẹ ruột.

Làm rể nhà giàu, nhiều người nghĩ sướng nhưng có những thứ không đo bằng tiền. Tôi biết mẹ vợ không có ý mua chuộc, bà chỉ muốn giữ con gái gần mình. Nhưng Tết với tôi không chỉ là mấy bữa ăn, mà còn là vị trí, là trách nhiệm của người con trưởng.

Phong bì 100 triệu vẫn nằm trong ngăn tủ, chưa ai đụng đến. Tôi không biết nên trao đổi lại thẳng thắn để tìm cách dung hòa, hay im lặng làm theo để giữ hòa khí, trong khi Tết đã cận kề, tôi nên làm thế nào?