Thêm 1 tỉnh cho học sinh lùi thời gian nhập học để phòng dịch Covid-19

Ngày 12/2, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh xem xét về việc cho học sinh quay trở lại trường học vào thứ 2, ngày 17/2.

Trong cuộc họp ngày 14/2, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo chính thức về việc này. Theo đó, thời gian trở lại trường của học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ kéo dài thêm 1 tuần sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng lắng nghe ý kiến thảo luận của 2 ngành GD&ĐT và Y tế. Sau đó nếu tình hình dịch bệnh ổn định, không có trường hợp nhiễm mới, Thanh Hóa sẽ cho học sinh đi học trở lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì cuộc họp chiều 14/2.

Sáng 14/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng có ý kiến chỉ đạo: “Nếu chưa làm được cho phụ huynh và học sinh yên tâm thì chưa cho đi học trở lại ngay. Đã đi học trở lại thì trường, lớp phải thật sự an toàn, an toàn cả dưới góc độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh, của phụ huynh học sinh".



Phó Thủ tướng yêu cầu trước hết, nhất thiết chính quyền, nhà trường phải thực hiện đầy đủ các giải pháp để đảm bảo trường học, lớp học thật sự an toàn. Chưa đủ, bên cạnh đó, các lực lượng tập trung hướng dẫn, tuyên truyền để phụ huynh, học sinh yên tâm trước dịch Covid-19.

Tính tới chiều 14/2, có 26 tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17/2 sau 2 tuần tạm nghỉ để phòng dịch, bao gồm: Cà Mau, Đồng Nai, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Đắc Nông, Tây Ninh, Hậu Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Hà Nam, Đà Nẵng, Yên Bái, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Đồng Nai, Vĩnh Long, Nam Định, Tuyên Quang, Lào Cai, Hưng Yên, An Giang, Sơn La, Ninh Bình, Trà Vinh, Hòa Bình.

Có tỉnh Vĩnh Phúc chính thức cho hoc sinh nghỉ học hết ngày 23/2.

Các tỉnh, TP như Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương... hiện vẫn đang xem xét quyết định phương án cho học sinh đi học hay nghỉ thêm.

